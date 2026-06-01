สอนวิธีเติมเงิน ไทยช่วยไทยพลัส เติมเองเท่าไหร่ รัฐช่วยจ่ายกี่บาท เงินรัฐ 1,000 บาท เงินเราเอง 667 บาท สิทธิไม่ทบไปเดือนถัดไป
วันนี้ (1 มิถุนายน 2569) เป็นวันแรกที่ผู้ที่ลงทะเบียนโครงการ ไทยช่วยไทยพลัส หรือที่รู้จักกันในชื่อ “คนละครึ่งพลัส” เริ่มใช้สิทธิได้อย่างเป็นทางการ แต่หลายคนอาจยังสงสัยว่าต้องเติมเงินเองเท่าไหร่ แล้วรัฐช่วยจ่ายให้กี่บาท
ไทยช่วยไทยพลัส รัฐออก 60 เราออก 40
รัฐบาลจ่ายให้ 60% ประชาชนจ่ายเอง 40% โดยรัฐจะโอนเงินเข้าแอปฯ เป๋าตังให้เดือนละ 1,000 บาท รวม 4 เดือน (มิถุนายน–กันยายน 2569) รับเงินรวมสูงสุด 4,000 บาทตลอดโครงการ
ถ้าต้องการใช้วงเงินจากรัฐ 1,000 บาทต่อเดือนให้หมด ยอดซื้อสินค้าสะสมของเราตลอดเดือนต้องอยู่ที่ประมาณ 1,667 บาท แบ่งเป็นเงินรัฐ 1,000 บาท + เงินเราเอง 667 บาท
สูตรคิดง่ายๆ คือนำวงเงินรัฐ x 0.6667 = 1,000 x 0.6667 = 666.7 บาท ปัดเศษได้ 667 บาทต่อเดือนที่เราต้องเติมเอง
รัฐกำหนดวงเงินสูงสุดวันละ 200 บาทที่จะช่วยออก ดังนั้นหากซื้อเกินวันละ 333 บาท ส่วนเกินต้องจ่ายเองทั้งหมด
วิธีเติมเงินเข้า G Wallet มี 4 ช่องทาง
เข้าแอปฯ เป๋าตัง เลือก G Wallet ที่หน้าแรก แล้วเลือก “เติมเงินเข้า G Wallet” จากนั้นเลือกช่องทางที่สะดวก ได้แก่ Paotang Pay, Krungthai NEXT, บัญชีกรุงไทย หรือธนาคารอื่นๆ
สำหรับคนที่ไม่มีบัญชีกรุงไทย ให้คัดลอกรหัส G Wallet ID 15 หลักจากแอปฯ เป๋าตัง จากนั้นเข้าแอปฯ ธนาคารของตัวเอง เลือกเมนูเติมเงินพร้อมเพย์หรือ e-Wallet วางเลข G Wallet ID แล้วเลือกจำนวนเงินและกดยืนยัน
ใช้ที่ไหนได้บ้าง และเวลาไหน
ใช้สิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตังที่ร้านค้าทั่วไปได้ตั้งแต่ 1 มิถุนายน–30 กันยายน 2569 เวลา 06.00–23.00 น. ส่วนการสั่งอาหารผ่าน Food Delivery เริ่มได้วันที่ 15 มิถุนายน–30 กันยายน 2569 เวลา 06.00–21.00 น.
วงเงินรัฐในแต่ละเดือนไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้ ถอนเป็นเงินสดไม่ได้ และต้องใช้จ่ายให้หมดภายในเดือนที่ได้รับสิทธิ เพราะสิทธิที่เหลือจะไม่ทบไปเดือนถัดไป
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะไม่ได้รับสิทธิร่วมจ่าย 60/40 แต่จะได้รับเงินเพิ่มในบัตรโดยตรง 1,000 บาทต่อเดือนแทน
คนที่ต้องการสั่งอาหารออนไลน์ สามารถกดสั่งผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีในแอปพลิเคชันเป๋าตังได้โดยตรง ระบบเปิดให้เริ่มสั่งได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป ใช้สิทธิได้ตั้งแต่ 06.00 น. ถึง 21.00 น.
ผู้ประกอบการร้านค้ายังคงสมัครเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่อง ร้านค้าเก่าที่เคยร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส กดยืนยันสิทธิได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2569 ร้านค้าใหม่ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 พ่อค้าแม่ค้าต้องกดยอมรับเงื่อนไขในแอปพลิเคชันถุงเงินให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมรับเงินจากลูกค้า
ร้านที่ค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน (ราย)
1. ร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว 721,644
1.1 ร้านค้ารายเดิม 659,913
1.2 ร้านค้ารายใหม่ 61,731
2. ร้านค้าที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการสมัคร/ยืนยันสิทธิ 329,454
2.1 รอให้ร้านค้าเข้ามากดยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการฯ 325,844
2.2 รอดำเนินการตรวจสอบ 3,610
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ไทยช่วยไทยพลัส.th หากมีข้อสงสัยการใช้งานแอปพลิเคชัน โทรสอบถามธนาคารกรุงไทยเบอร์ 0 2111 1122 ตลอด 24 ชั่วโมง หากต้องการสอบถามข้อมูลโครงการ โทรติดต่อสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเบอร์ 08 5842 7102 ถึง 9 ในวันและเวลาราชการ
