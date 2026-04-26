4 ราศี วาจาเป็นทรัพย์ เจรจาค้าขายสำเร็จ ปิดดีลใหญ่ได้ค่าคอมมิชชั่นแบบจุก ๆ
เช็ก 4 ราศี คนดวงเฮงที่คำพูดนำพาความรวยมาให้ หยิบจับธุรกิจอะไรก็รุ่งเรือง ลูกค้าตกลงเซ็นสัญญาง่ายดาย พร้อมรับเงินก้อนโตเข้ากระเป๋า
ช่วงนี้ดวงดาวโคจรส่งผลดีต่อเรื่องการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง ใครที่ทำงานสายเซลส์ นายหน้า พ่อค้าแม่ค้า หรือต้องใช้คำพูดในการทำมาหากิน เตรียมตัวรับข่าวดีได้เลย เพราะจังหวะดวงเปิดทางให้ “คำพูด” กลายเป็น “เงินทอง” เปล่งวาจาออกไปก็มัดใจลูกค้าได้อยู่หมัด การเจรจาธุรกิจที่เคยติดขัดจะกลับมาราบรื่น คู่ค้าตกลงเซ็นสัญญาง่ายกว่าที่คิด ส่งผลให้ยอดขายทะลุเป้าและรับค่าคอมมิชชั่นก้อนใหญ่เข้ากระเป๋า เช็กเลย 4 ราศีที่ดวงวาจาเป็นทรัพย์ในช่วงนี้มีราศีอะไรบ้าง
ราศีเมถุน
มีทักษะการพูดที่โดดเด่นอยู่แล้ว ช่วงนี้ยิ่งมีเสน่ห์ดึงดูดใจลูกค้า เสนอขายสินค้าหรือบริการอะไรก็ได้รับความสนใจ ปิดการขายโปรเจกต์ใหญ่ได้สำเร็จ รับค่าตอบแทนก้อนโตเข้าบัญชีอย่างรวดเร็ว
ราศีสิงห์
ความมั่นใจเต็มเปี่ยม การพรีเซนต์งานหรือเจรจาธุรกิจเข้าตาผู้ลงทุน มีโอกาสได้เซ็นสัญญาระยะยาวกับคู่ค้ารายใหญ่ ส่งผลให้ยอดขายพุ่งทะยานและได้ผลกำไรเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้
ราศีตุลย์
ศิลปะในการเจรจาต่อรองทำงานอย่างเต็มที่ พูดจาหว่านล้อมเก่งจนลูกค้าใจอ่อน ใครทำงานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ขายรถยนต์ หรือขายประกัน เตรียมตัวรับคอมมิชชั่นก้อนโตจากการปิดดีลสำคัญ
ราศีมีน
คำพูดมีความน่าเชื่อถือสูง ลูกค้าเก่ากลับมาซื้อซ้ำและบอกต่อคนรู้จัก ช่วยขยายฐานลูกค้าใหม่ได้อย่างรวดเร็ว สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำจากการขายและการเป็นนายหน้าค้าความ
ใครที่อยู่ใน 4 ราศีนี้ ควรนำโอกาสทองไปต่อยอดสร้างรายได้ให้เต็มที่ ก่อนออกไปเจรจาหรือพบปะลูกค้า แนะนำให้ทำสมาธิและคิดถึงแต่สิ่งดีๆ เลือกใช้คำพูดที่สุภาพและจริงใจเสมอ นอกจากนี้อาจพกเครื่องรางที่ช่วยเสริมเสน่ห์เมตตามหานิยมติดตัวไว้ เพื่อเพิ่มความมั่นใจและดึงดูดโชคลาภให้เข้ามาหาอย่างไม่ขาดสาย
