ข่าวต่างประเทศ

ช็อกโลก มือปืนกราดยิง นทท. บนพีระมิดเม็กซิโก ดับ 1 เจ็บ 13 ก่อนปลิดชีพตัวเอง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 21 เม.ย. 2569 19:33 น.| อัปเดต: 21 เม.ย. 2569 16:39 น.
ชายคลุ้มคลั่งบุกเดี่ยวก่อเหตุกราดยิงบนพีระมิดโบราณเตโอติอัวกาน แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเม็กซิโก นักท่องเที่ยวชาวแคนาดาเสียชีวิต 1 ราย มีผู้บาดเจ็บ 13 ราย ประธานาธิบดีสั่งสอบสวนด่วน

เมื่อเวลาประมาณ 11.30 น. ของเช้าวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เกิดเหตุสะเทือนขวัญขึ้นที่โบราณสถานเตโอติอัวกาน (Teotihuacan) แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศเม็กซิโก ชายคลุ้มคลั่งคนหนึ่งปีนขึ้นไปบริเวณกึ่งกลางของพีระมิดแห่งพระจันทร์ ก่อนจับกลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นตัวประกัน เปิดฉากกราดยิงใส่ผู้คน ท่ามกลางความตื่นตระหนกของนักท่องเที่ยวรายอื่นที่ต้องกระโดดหนีตายลงจากพีระมิด

ส่งผลให้นักท่องเที่ยวหญิงชาวแคนาดาเสียชีวิต 1 ราย มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 13 ราย อายุตั้งแต่ 6 ถึง 61 ปี ในจำนวนนี้มีผู้ถูกยิง 7 ราย ผู้บาดเจ็บทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล ประกอบด้วยชาวอเมริกัน 6 คน โคลอมเบีย 3 คน บราซิล 2 คน รัสเซีย 1 คน และแคนาดา 1 คน

ส่วนผู้ก่อเหตุทราบชื่อภายหลังคือ ฮูลิโอ ซีซาร์ จัสโซ (Julio Cesar Jasso) ชายชาวเม็กซิกันวัย 27 ปี เขาตัดสินใจใช้ปืนปลิดชีพตัวเองในที่เกิดเหตุเพื่อหนีความผิด เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพบอาวุธปืน มีด และเครื่องกระสุนตกอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุ

คลิปวิดีโอที่เผยแพร่บนโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นภาพผู้ก่อเหตุสวมหน้ากากสีดำ ถือปืนพกเดินวนเวียนอยู่บนระเบียงพีระมิด ขณะที่ตัวประกันต้องนอนคว่ำหน้ากับพื้น ลอรา ตอร์เรส หนึ่งในพยานผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า มือปืนจับคนเป็นตัวประกันจำนวนมาก ในช่วงเวลาสั้นๆ เขาปล่อยเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายลงมา ก่อนจะยิงใส่ตัวประกันที่เหลือ

คลอเดีย เชนบอม ประธานาธิบดีเม็กซิโก แถลงผ่านแพลตฟอร์มเอ็กซ์ว่า ได้ประสานงานและพูดคุยกับทางสถานทูตแคนาดาแล้ว พร้อมสั่งการให้คณะรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงเร่งสืบสวนเหตุการณ์นี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน

สำหรับพีระมิดแห่งพระจันทร์ เป็นสถาปัตยกรรมโบราณที่มีอายุเกือบ 2,000 ปี สร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 100 ถึง 450 ซึ่งเป็นช่วงก่อนยุคจักรวรรดิแอซเท็ก ในอดีตโครงสร้างแห่งนี้เคยถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา รวมถึงการบูชายัญมนุษย์และสัตว์

FILE – The Pyramid of the Moon, left, and the Pyramid of the Sun, back right, are seen along with smaller structures lining the Avenue of the Dead, in Teotihuacan, Mexico, March 19, 2020. (AP Photo/Rebecca Blackwell, File)
Forensic workers remove a victim’s body from a pyramid after authorities said a gunman opened fire in Teotihuacan, Mexico, Monday, April 20, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo)
Police patrol the pyramids after authorities said a gunman opened fire in Teotihuacan, Mexico, Monday, April 20, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo)
Police and forensic workers stand on a pyramid after authorities said a gunman opened fire in Teotihuacan, Mexico, Monday, April 20, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo)
Forensic experts carry the body of a victim down a pyramid after authorities said a gunman opened fire, in Teotihuacan, Mexico, Monday, April 20, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo)
Forensic experts carry the body of a victim down a pyramid after authorities said a gunman opened fire in Teotihuacan, Mexico, Monday, April 20, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo)

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

