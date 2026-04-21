ช็อกโลก มือปืนกราดยิง นทท. บนพีระมิดเม็กซิโก ดับ 1 เจ็บ 13 ก่อนปลิดชีพตัวเอง
ชายคลุ้มคลั่งบุกเดี่ยวก่อเหตุกราดยิงบนพีระมิดโบราณเตโอติอัวกาน แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเม็กซิโก นักท่องเที่ยวชาวแคนาดาเสียชีวิต 1 ราย มีผู้บาดเจ็บ 13 ราย ประธานาธิบดีสั่งสอบสวนด่วน
เมื่อเวลาประมาณ 11.30 น. ของเช้าวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เกิดเหตุสะเทือนขวัญขึ้นที่โบราณสถานเตโอติอัวกาน (Teotihuacan) แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศเม็กซิโก ชายคลุ้มคลั่งคนหนึ่งปีนขึ้นไปบริเวณกึ่งกลางของพีระมิดแห่งพระจันทร์ ก่อนจับกลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นตัวประกัน เปิดฉากกราดยิงใส่ผู้คน ท่ามกลางความตื่นตระหนกของนักท่องเที่ยวรายอื่นที่ต้องกระโดดหนีตายลงจากพีระมิด
ส่งผลให้นักท่องเที่ยวหญิงชาวแคนาดาเสียชีวิต 1 ราย มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 13 ราย อายุตั้งแต่ 6 ถึง 61 ปี ในจำนวนนี้มีผู้ถูกยิง 7 ราย ผู้บาดเจ็บทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล ประกอบด้วยชาวอเมริกัน 6 คน โคลอมเบีย 3 คน บราซิล 2 คน รัสเซีย 1 คน และแคนาดา 1 คน
ส่วนผู้ก่อเหตุทราบชื่อภายหลังคือ ฮูลิโอ ซีซาร์ จัสโซ (Julio Cesar Jasso) ชายชาวเม็กซิกันวัย 27 ปี เขาตัดสินใจใช้ปืนปลิดชีพตัวเองในที่เกิดเหตุเพื่อหนีความผิด เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพบอาวุธปืน มีด และเครื่องกระสุนตกอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุ
คลิปวิดีโอที่เผยแพร่บนโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นภาพผู้ก่อเหตุสวมหน้ากากสีดำ ถือปืนพกเดินวนเวียนอยู่บนระเบียงพีระมิด ขณะที่ตัวประกันต้องนอนคว่ำหน้ากับพื้น ลอรา ตอร์เรส หนึ่งในพยานผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า มือปืนจับคนเป็นตัวประกันจำนวนมาก ในช่วงเวลาสั้นๆ เขาปล่อยเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายลงมา ก่อนจะยิงใส่ตัวประกันที่เหลือ
คลอเดีย เชนบอม ประธานาธิบดีเม็กซิโก แถลงผ่านแพลตฟอร์มเอ็กซ์ว่า ได้ประสานงานและพูดคุยกับทางสถานทูตแคนาดาแล้ว พร้อมสั่งการให้คณะรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงเร่งสืบสวนเหตุการณ์นี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน
สำหรับพีระมิดแห่งพระจันทร์ เป็นสถาปัตยกรรมโบราณที่มีอายุเกือบ 2,000 ปี สร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 100 ถึง 450 ซึ่งเป็นช่วงก่อนยุคจักรวรรดิแอซเท็ก ในอดีตโครงสร้างแห่งนี้เคยถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา รวมถึงการบูชายัญมนุษย์และสัตว์
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- คดีโหด 8 ศพ ขุดประวัติ ทหารคลั่งยิงลูก-หลานดับ ฉุนเมียเรื่องหย่า ลุยเซียนา
- ตายเกลื่อน 23 ศพ โรงงานพลุระเบิดสนั่นอินเดีย เจ้าของเผ่นหนี
- FBI คาดเหตุก่อการร้าย มือปืนกราดยิงสวนเบียร์สหรัฐฯ ตาย 2 เจ็บ 14
