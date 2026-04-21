ข่าว

อารมณ์เหมือนถูกรางวัล “กระเป๋าซื้อมา 300” ขายได้เป็นล้าน ไปดูซื้อที่ไหน

เผยแพร่: 21 เม.ย. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 21 เม.ย. 2569 17:47 น.
52
กระเป๋าทองแท้ซื้อมา 300
ถามกันสนั่นโซเชียล เรื่องจริงหรือคอนเทนต์ ร้านหลอมทองแถวลาดกระบัง พาเปิดเรื่องราวสุดจึ๊ง กระเป๋าทองแท้ ซื้อมา 300 สุดท้ายโกยไป 7 หลัก อารมณ์เหมือนถูกรางวัลใหญ่ แห่เช็กพิกัดกันสนั่น

จากกรณี เพจเฟซบุ๊กชื่อ “ร้านวิทย์ลาดกระบัง รับซื้อทองทุกชนิด” ออกมาโพสต์ภาพของกระเป๋าใบหนึ่งพร้อมกับข้อความว่า “โกดังญี่ปุ่น 300 บาทกระเป๋าทองแท้ บอกตรง ๆ ขนลุกตอนดูโค๊ดตอกของแท้ ขายได้1,000,000 กว่าบาท ดีใจแทน เหมือนตัวเองได้ตังค์เอง เดียวมาทำคลิปให้ดูกันครีบมืดๆ”

ต่อมาทางร้านโพสต์ว่า “อารมณ์เหมือนถูกรางวัล คนซื้อยังดีใจแทน ถ้าเจอทองของแบบไหน เอามาให้ดูได้น้า” พร้อมคลิปวิดีโอและรายละเอียดว่า “กระเป๋าทองแท้ ซื้อมา 300 ขายได้เป็นล้าน”

โดยรายละเอียดในคลิปวิดีโอซึ่งคใรที่ได้รับชมจนจบจะทราบว่า ตอนแรกได้มีลูกค้ารายหนึ่งนำกระเป๋าที่ซื้อมาจากโกดังญี่ปุ่นในราคา 300 บาท มาตรวจสอบ ซึ่งเดิมทีก็ยังลังเลจะเข้ามาดีหรอไม่เพราะยังไม่มั่นใจว่าเป็นทองแท้ ก่อนที่ทางร้านจะทำการตรวจวัดและพบว่า เป็นทองคำแท้ 18K พร้อมย้ำด้วยการตรวจสอบรหัสตอก “K18” อย่างละเอียด

สุดท้ายลูกค้าตัดสินใจขายและให้ทางร้านดำเนินการหลอมทอง โดยระบุว่า กระเป๋าดังกล่าวสามารถขายได้ที่สนนราคา 1,200,000 บาท นอกจากนี้ ยังมีแผ่นทองอีกชิ้นที่ซื้อมาราคา 100 บาท บอกตรงๆ ขนลุกแทนลูกค้า.

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

