อารมณ์เหมือนถูกรางวัล “กระเป๋าซื้อมา 300” ขายได้เป็นล้าน ไปดูซื้อที่ไหน
ถามกันสนั่นโซเชียล เรื่องจริงหรือคอนเทนต์ ร้านหลอมทองแถวลาดกระบัง พาเปิดเรื่องราวสุดจึ๊ง กระเป๋าทองแท้ ซื้อมา 300 สุดท้ายโกยไป 7 หลัก อารมณ์เหมือนถูกรางวัลใหญ่ แห่เช็กพิกัดกันสนั่น
จากกรณี เพจเฟซบุ๊กชื่อ “ร้านวิทย์ลาดกระบัง รับซื้อทองทุกชนิด” ออกมาโพสต์ภาพของกระเป๋าใบหนึ่งพร้อมกับข้อความว่า “โกดังญี่ปุ่น 300 บาทกระเป๋าทองแท้ บอกตรง ๆ ขนลุกตอนดูโค๊ดตอกของแท้ ขายได้1,000,000 กว่าบาท ดีใจแทน เหมือนตัวเองได้ตังค์เอง เดียวมาทำคลิปให้ดูกันครีบมืดๆ”
ต่อมาทางร้านโพสต์ว่า “อารมณ์เหมือนถูกรางวัล คนซื้อยังดีใจแทน ถ้าเจอทองของแบบไหน เอามาให้ดูได้น้า” พร้อมคลิปวิดีโอและรายละเอียดว่า “กระเป๋าทองแท้ ซื้อมา 300 ขายได้เป็นล้าน”
โดยรายละเอียดในคลิปวิดีโอซึ่งคใรที่ได้รับชมจนจบจะทราบว่า ตอนแรกได้มีลูกค้ารายหนึ่งนำกระเป๋าที่ซื้อมาจากโกดังญี่ปุ่นในราคา 300 บาท มาตรวจสอบ ซึ่งเดิมทีก็ยังลังเลจะเข้ามาดีหรอไม่เพราะยังไม่มั่นใจว่าเป็นทองแท้ ก่อนที่ทางร้านจะทำการตรวจวัดและพบว่า เป็นทองคำแท้ 18K พร้อมย้ำด้วยการตรวจสอบรหัสตอก “K18” อย่างละเอียด
สุดท้ายลูกค้าตัดสินใจขายและให้ทางร้านดำเนินการหลอมทอง โดยระบุว่า กระเป๋าดังกล่าวสามารถขายได้ที่สนนราคา 1,200,000 บาท นอกจากนี้ ยังมีแผ่นทองอีกชิ้นที่ซื้อมาราคา 100 บาท บอกตรงๆ ขนลุกแทนลูกค้า.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: