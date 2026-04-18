ONE ตอบเรื่องปลอมลายเซ็น “รถถัง” ย้ำ 4 ปี จ่ายสูงสุดนักมวยไทยเวลานี้

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 18 เม.ย. 2569 14:05 น.| อัปเดต: 18 เม.ย. 2569 14:05 น.
ONE Championship แจงยิบปมสัญญา “รถถัง” ยันจ่ายหนักสุดในไทยรวมกว่า 70 ล้านบาท ด้าน “เจน ปิยะทัต” มั่นใจปมฟ้อง 500 ล้านเจรจาจบได้ วอนทุกฝ่ายช่วยพยุงนักชกขวัญใจโลกเดินหน้าต่อ

วันที่ 18 เมษายน 2569 ONE Championship ชี้แจงกรณีสัญญาของ “รถถัง จิตรเมืองนนท์” โดยยืนยันว่า เอกสารทั้งในปี 2018 และ 2022 เป็นสัญญามาตรฐานแบบเดียวกับที่ใช้กับนักกีฬามวยไทยทุกคนในสังกัดมาตั้งแต่ปี 2018 จนถึงปัจจุบัน และระบุว่า “รถถัง” เป็นผู้ลงนามด้วยตนเอง ไม่มีการปลอมลายมือชื่อแต่อย่างใด

ONE ระบุว่า ความแตกต่างในสัญญาของ “รถถัง” เมื่อเทียบกับนักกีฬามวยไทยรายอื่น อยู่ที่รายละเอียดด้านค่าตอบแทนซึ่งสูงกว่า พร้อมย้ำว่าตลอด 8 ปีที่ผ่านมา ทั้งสองฝ่ายทำงานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง โดย ONE สนับสนุนทั้งโปรแกรมการแข่งขัน คู่ชก และค่าตอบแทนเพิ่มเติมเกินกว่ามูลค่าตามสัญญา

ในประเด็นค่าตอบแทน ONE เปิดเผยว่า ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายให้ “รถถัง” ราว 16.6 ล้านบาท แต่ในความเป็นจริง หากรวมไฟต์ที่มีกำหนดพบ ทาเครุ เซกาวา วันที่ 29 เมษายน 2569 และโบนัสต่าง ๆ ยอดรวมจะอยู่ที่ประมาณ 70.3 ล้านบาท ซึ่งตัวเลขดังกล่าวเป็นอัตราสูงที่สุดของนักมวยไทยในประเทศไทยเวลานี้

ONE ยังยืนยันว่า โปรแกรมชกวันที่ 29 เมษายน 2569 จะยังคงเดินหน้าตามกำหนดเดิม รวมถึงคู่ระหว่าง “รถถัง” กับ “ทาเครุ” ด้วย โดยเชื่อว่า ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจะไม่เป็นอุปสรรคต่อความร่วมมือในการทำงานระหว่างองค์กรกับนักกีฬา

ขณะที่ เจน ปิยะทัต ผู้ที่ประกาศตัวจะลงสมัครรับตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กล่าวถึงกรณีนี้ว่า “รถถัง” คือหนึ่งในนักกีฬาไทยที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก จนถึงขั้นที่ “ลีโอเนล เมสซี่” ซูเปอร์สตาร์นักฟุตบอลระดับโลก ยังส่งเสื้อพร้อมลายเซ็นส่วนตัวให้โดยเฉพาะ ซึ่งถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งและแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของตัวนักมวยรายนี้

“เจน” มองว่า การฟ้องร้องในครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของ “สัญญา” โดยเชื่อว่าทาง ONE Championship ต้องการเพียง “หยุด” การชกของรถถังชั่วคราว ไม่ได้ต้องการ “ห้ามชก” ตลอดชีวิต เพราะการจะสร้างนักกีฬาระดับนี้ขึ้นมาสักคนไม่ใช่เรื่องง่าย อีกทั้ง “รถถัง” อายุเพียง 28 ปี ซึ่งยังอยู่ในช่วงวัยทำงานและสามารถชกได้อีกหลายปี เทียบกับรุ่นพี่อย่าง “บัวขาว บัญชาเมฆ” ที่อายุเลย 40 ปียังสามารถชกได้อยู่

ผู้สมัครชิงผู้ว่าฯ กกท. ยอมรับด้วยว่า ตนอยากเห็นวงการกีฬาเข้ามาช่วยเหลือ นักมวยวัย 28 ปีรายนี้ เพราะเชื่อว่าปัญหานี้สามารถเจรจาตกลงกันได้ แม้มูลค่าความเสียหายจะสูงถึง 500 ล้าน แต่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของละเมิดสัญญามากกว่าการกระทำผิดร้ายแรง อาทิ การไปรับงานเอง หรือประเด็นหมิ่นประมาทจากการโพสต์ในโซเชียลมีเดีย.

ข่าวกีฬา

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

