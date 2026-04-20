บึ้มสนั่นหน้า รร.แสงทิพย์วิทยา จ.ยะลา เจ้าหน้าที่เร่งปิดล้อมพื้นที่ หวั่นเกิดเหตุซ้ำ
คนร้ายลอบวางระเบิดหน้า รร.แสงทิพย์วิทยา อ.บันนังสตา จ.ยะลา เจ้าหน้าที่เร่งปิดพื้นที่ประสาน EOD ตรวจสอบ หวั่นคนร้ายบึ้มซ้ำซ้อน
วันที่ 20 เม.ย. 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 10.40 น. เกิดเหตุระเบิดบริเวณ หน้าโรงเรียนแสงทิพย์วิทยา อ.บันนังสตา จ.ยะลา เจ้าหน้าที่สนธิกำลังปิดล้อมพื้นที่และประสานชุด EOD เข้าตรวจสอบทันทีเนื่องจากเกรงเหตุระเบิดซ้ำซ้อน
ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบความเสียหายและจำนวนผู้บาดเจ็บ พร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อหาตัวผู้ก่อเหตุ ทั้งนี้ได้สั่งเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานศึกษาทั่วพื้นที่อำเภอบันนังสตาอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ภายหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ทหารพราน ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ได้เร่งเข้าปิดล้อมพื้นที่ พร้อมใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เนื่องจากเกรงว่าจะมีการลอบวางวัตถุระเบิดซ้ำซ้อน ขณะเดียวกันได้ประสานชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด (EOD) เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียด
เบื้องต้นยังไม่ยืนยันลักษณะของวัตถุระเบิด รวมถึงความเสียหายและจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ โดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน และตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อหาเบาะแสผู้ก่อเหตุ
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ได้เพิ่มความเข้มในการดูแลความปลอดภัยสถานศึกษาและพื้นที่เสี่ยงในอำเภอบันนังสตา เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป
- สถานการณ์ “บ้านเปาะยานิ” จ.ยะลา เหตุโจมตีใส่เจ้าหน้าที่ คนร้ายเสียชีวิตแล้ว 1 ราย
- ด่วน! ระเบิดกลางเมืองยะลา หน้าศูนย์เยาวชนเทศบาลฯ
- ภาคใต้ป่วน ระเบิด 9 จุด ในพื้นที่ นราธิวาส-ยะลา-ปัตตานี เจ็บ 2 ราย
