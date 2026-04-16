ซ้อเอ๋ โพสต์ภาพ บอสชาตรี สมัยหวานชื่่น กอดรถถัง ก่อนฟ้องละเมิดสัญญา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 เม.ย. 2569 13:48 น.| อัปเดต: 16 เม.ย. 2569 13:48 น.
119
ซ้อเอ๋ โพสต์ภาพ บอสชาตรี สมัยหวานชื่่น กอดรถถัง ก่อนฟ้องละเมิดสัญญา

วัน แชมเปียนชิพ ฟ้องร้อง รถถัง จิตรเมืองนนท์ ใน 3 ประเทศ ฐานละเมิดสัญญา ซ้อเอ๋โพสต์เตือนสติให้ทั้งคู่นึกถึงวันชื่นมื่น

เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2569 เริ่มดำเนินการทางกฎหมายกับ รถถัง จิตรเมืองนนท์ นักชกชื่อดังชาวไทย โดยฟ้องร้องใน 3 ประเทศคือ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ประเทศไทย วัน แชมเปียนชิพ ระบุเหตุผลว่ารถถังฝ่าฝืนข้อผูกพันตามสัญญาหลายครั้ง ให้ข้อมูลที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด ซ้ำยังใช้การสื่อสารลักษณะเข้าข่ายหมิ่นประมาท

ทางองค์กรย้ำว่ามีนโยบายจัดการการละเมิดสัญญาอย่างเคร่งครัด ที่ผ่านมาองค์กรพยายามทำงานร่วมกับนักกีฬาด้วยความสุจริตใจมาตลอด เมื่อนักกีฬาเพิกเฉยต่อข้อผูกพันซ้ำหลายครั้ง องค์กรจึงต้องใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด เป้าหมายคือการเรียกร้องค่าเสียหายตามความเหมาะสมในแต่ละประเทศ ปัจจุบันเรื่องนี้อยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบตามขั้นตอนกฎหมาย

Credit : รถถัง จิตรเมืองนนท์

หลัง ONE แถลง ทางฝั่งรถถังออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โต้แย้งถึงความไม่เป็นธรรม อธิบายว่าตัวเองเซ็นสัญญาตั้งแต่ปี 2022 แต่เพิ่งได้รับเอกสารเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2025 ตนมีอุปสรรคด้านภาษาเพราะอ่านภาษาอังกฤษไม่ออก พร้อมตั้งคำถามทิ้งท้ายถึงความถูกต้องยุติธรรมที่เกิดขึ้น

ล่าสุด ซ้อเอ๋ เมืองนนท์ หรือ สุนทรี โลหะพืช หัวหน้าค่ายมวยจิตรเมืองนนท์ ออกมาเคลื่อนไหวถึงเรื่องนี้ แชร์คลิปบรรยากาศหลังจบศึก ONE 167 คลิปดังกล่าวเป็นภาพรถถังสวมกอดกับ ชาตรี ศิษย์ยอดธง ผู้บริหารวัน แชมเปียนชิพ เขียนข้อความเพื่อให้นึกถึงความทรงจำในวันที่ทั้งสองฝ่ายประสบความสำเร็จร่วมกัน

รถถัง นักมวยไทย

ซ้อเอ๋ระบุข้อความว่า “ภาพความทรงจำที่ต่างคนต่างมีรอยยิ้ม คุณชาตรี มีรอยยิ้มที่งานออกไปได้ดีประสบความสำเร็จทางธุรกิจ รถถัง มีความสุขที่ผลงานออกมาดีและได้รับชัยชนะและได้เงินมาเลี้ยงครอบครัว จงทบทวนและจดจำแต่สิ่งดีๆที่มีให้กันตลอดมาให้นึกถึงและมีสตินึกถึงวันแรกที่ร่วมเดิมจนประสบความสำเร็จทั้ง2ฝ่าย ไม่ว่าอะไรจะเกิดขอให้ทั้ง2คนมีสติก่อนที่อะไรมันจะแย่ไปทั้ง2ฝ่าย”

ซ้อเอ๋ โพสต์ภาพ บอสชาตรี สมัยหวานชื่่น กอดรถถัง ก่อนฟ้องละเมิดสัญญา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 เม.ย. 2569 13:48 น.| อัปเดต: 16 เม.ย. 2569 13:48 น.
119
นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

