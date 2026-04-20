สลด “ตุ๊เปรม” เจ้าอาวาสวัดแม่โจ้ มรณภาพ เพิ่งตำแหน่งเพียง 16 วัน ฝุ่นพิษวิกฤติ
อาลัย “ตุ๊เปรม” เจ้าอาวาสวัดแม่โจ้ มรณภาพกะทันหันในกุฏิ หลังรับตำแหน่งเพียง 16 วัน คาดฮีทสโตรก-ฝุ่นพิษซ้ำเติม
ชาวบ้านย่านสันทราย จ.เชียงใหม่ ตกอยู่ในอาการโศกเศร้า หลังต้องสูญเสีย “พระอธิการชานน อินฺทวณฺโณ” หรือที่รู้จักกันในนาม “ตุ๊เปรม” เจ้าอาวาสวัดแม่โจ้ วัย 42 ปี เพิ่งรับตำแหน่งได้เพียง 2 สัปดาห์เศษ มรณภาพอยู่ภายในกุฏิเมื่อช่วงเช้าวันที่ 19 เมษายนที่ผ่านมา ท่ามกลางวิกฤตอากาศร้อนจัดและฝุ่น PM 2.5 ที่ยังวิกฤตในพื้นที่ภาคเหนือ
ก่อนเกิดเหตุสลดเพียงไม่กี่ชั่วโมง เมื่อคืนวันที่ 18 เมษายน ตุ๊เปรมยังคงออกปฏิบัติศาสนกิจตามปกติ เดินทางไปเป็นประธานสวดพระอภิธรรมศพให้ชาวบ้านในชุมชน แต่กลุ่มผู้ที่มาร่วมงานต่างสังเกตเห็นว่าท่านมีสีหน้าอิดโรยอย่างเห็นได้ชัด ดูอ่อนเพลียและไม่สดใสเหมือนทุกครั้ง คาดว่าเกิดจากการทุ่มเททำงานหนักและพักผ่อนน้อย ประกอบกับต้องสู้กับอากาศที่ร้อนระอุสะสมมาทั้งวัน
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบภายในกุฏิพบว่าตุ๊เปรมนอนหงายมรณภาพอย่างสงบ คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง (ประมาณ 02.00 น.) ในห้องยังคงเปิดเครื่องปรับอากาศและพัดลมไอเย็นทิ้งไว้เพื่อระบายความร้อน
เบื้องต้นแพทย์สันนิษฐานว่า สาเหตุอาจมาจากภาวะฮีทสโตรก หรือหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน เนื่องจากร่างกายรับภาระหนักจากความร้อนสะสมและมลพิษทางอากาศที่รุนแรง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบไหลเวียนโลหิต
รับตำแหน่งเพียง 16 วัน สานต่อภารกิจจนวาระสุดท้าย
การมรณภาพยิ่งสร้างความสะเทือนใจให้แก่ผู้ศรัทธา เนื่องจากตุ๊เปรมเพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดแม่โจ้เมื่อวันที่ 3 เมษายนที่ผ่านมา เพื่อสานต่อพระศาสนาต่อจากอดีตเจ้าอาวาสองค์ก่อนที่เพิ่งทำพิธีฌาปนกิจไปเมื่อสิ้นเดือนมีนาคม ท่านดำรงตำแหน่งเพียง 16 วันเท่านั้นก่อนจะมรณภาพในหน้าที่
ขณะนี้ร่างของตุ๊เปรมตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดแม่โจ้ โดยทางญาติที่เดินทางมาจากจังหวัดพะเยาไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต และเตรียมประกอบพิธีตามประเพณีท่ามกลางความอาลัยของคนในพื้นที่
