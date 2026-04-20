ข่าว

เปิดภาพปัจจุบัน “เสาชิงช้า” แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ไม่น่าเชื่อจะมาถึงจุดนี้

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 20 เม.ย. 2569 10:57 น.| อัปเดต: 20 เม.ย. 2569 10:57 น.
59
เสาชิงช้าคนไร้บ้าน
ภาพ @Facebook Bangkok Sightseeing

“Bangkok Sightseeing” สะท้อนภาพจำสุดแย่ ทัวร์ลงปุ๊บเจอคนไร้บ้านปั๊บ แฉกลุ่มรักอิสระปฏิเสธการช่วยเหลือจากรัฐจนเสียระบบเมือง จี้ กทม. เร่งจัดระเบียบหวั่นเป็นแหล่งบ่มเพาะ “บัญชีม้า” มอมเมาคนไร้ที่พึ่ง

เมื่อเพจเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ในกรุงเทพฯ อย่าง”Bangkok Sightseeing” โพสต์ภาพาบริเวณเสาชิงช้า แหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อ สัญลักษณ์แห่งศูนย์กลางพระนครตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร บนถนนบำรุงเมือง แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. ซึ่งปัจจุบันเต็มไปด้วยกลุ่มคนเร่ร่อน

ทางเพจยังระบุข้อความว่า ใครที่เคยผ่านจุดนี้ จะรู้ดีว่า จะมีทัวร์พานักท่องเที่ยวมาชมบรรยากาศยามค่ำคืน ทั้งปั่นจักรยาน ขบวนตุ๊กๆ และรถตู่ พอลงมาปุ๊ปก็จะได้เห็นภาพนี้

อย่าเม้นต์โลกสวยมากนะพวกเธอ เราต้องช่วยกันจัดระเบียบ คนพวกนี้ขี้เกียจ รักอิสระ หน่วยงานพร้อมให้ความช่วยเหลือ ฝึกอาชีพ หางานให้ ให้ที่พัก แต่รักอิสระ ไม่ยอมรับ ไม่อยากอยู่ในกฏ แล้วก็ออกมาเร่ร่อนรออาหารแจก สร้างภาพลักษณ์เสียๆให้บ้านเมือง สร้างความหวาดกลัวให้คนที่ใช้ชีวิตแถวนั้น ประกอบกับความหย่อนยานของ จนท.

ต่อมาโพสต์นี้ถูกเฟซบุ๊กแฟนเพจ “Drama-addict” แชร์เรื่องราวพร้อมกับเสริมข้อมูลที่น่ากังวลใจอย่างยิ่ง ว่า “ช่วงหลังหลังมานี้คน ไร้บ้าน ในกรุงเทพเยอะมากขึ้นและกลุ่มนี้ก็ตกเป็นเหยื่อแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์แบบซ้ำซ้อน หลายคนถูกเกณฑ์ไปเปิดบัญชีม้าแลกกับเงินไม่กี่บาทหรือแลกข้าวกินเท่านั้น เป็นปัญหาใหญ่ที่ได้รับผลกระทบทุกฝ่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง มันไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยงามของเมืองเท่านั้น”.

ความเห็นเกี่ยวกับคนเร่ร่อนในกรุงเทพ บริเวณพื้นที่เสาชิงช้า
ข่าวล่าสุด
รองเจ้าคณะอำเภอพนมไพร เจ้าอาวาสวัดชานุวรรณ ข่าวอาชญากรรม

เปิดแชตฉาว รองเจ้าคณะอำเภอ อนาจารเณรนับ 10 รูป ชิ่งลาสิกขาหนีความผิด

47 วินาที ที่แล้ว
คิมจองอึน ควงลูกสาว โชว์แสนยานุภาพ รัวทดสอบขีปนาวุธ ท้าทายสหรัฐฯ-เกาหลีใต้ ข่าวต่างประเทศ

คิมจองอึน ควงลูกสาว โชว์แสนยานุภาพ รัวทดสอบขีปนาวุธ ท้าทายสหรัฐฯ-เกาหลีใต้

5 นาที ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

พนง.แสบ แอบโอนเงินเข้าบัญชีตัวเอง 11 ครั้ง เจ้าของธุรกิจจุกอกเลี้ยงดูมาเป็น 10 ปี

19 นาที ที่แล้ว
รัฐบาลจ่อกู้เงิน 5 แสนล้าน รับมือวิกฤตเศรษฐกิจ พร้อมขยายเพดานหนี้ เศรษฐกิจ

รัฐบาลจ่อกู้เงิน 5 แสนล้าน รับมือวิกฤตเศรษฐกิจ พร้อมขยายเพดานหนี้

28 นาที ที่แล้ว
เปิดประวัติ ปอเนาะ โรงเรียนสอนอิสลาม ทั่วภาคใต้ เรียนอะไรกันบ้าง ข่าว

เปิดประวัติ ปอเนาะ โรงเรียนสอนอิสลาม ทั่วภาคใต้ เรียนอะไรกันบ้าง

38 นาที ที่แล้ว
ร้านการ์ตูนดัง ย่านปิ่นเกล้า ประกาศปิดสาขาอำลา 18 ปี แฟนๆให้กำลังใจเพียบ เศรษฐกิจ

ใจหาย! ร้านการ์ตูนดัง ย่านปิ่นเกล้า ประกาศปิดสาขาอำลา 18 ปี แฟนๆให้กำลังใจเพียบ

49 นาที ที่แล้ว
แพรรี่ ไพรวัลย์ สับเละพระสงฆ์ทำคลิปส่อเสียดรีวิวกล้วยฝรั่ง ข่าว

พระทำคลิปรีวิวขนาดกล้วย พาดพิง แพรรี่ ไพรวัลย์ ซัด ทุเรศ อายผ้าเหลืองบ้าง

53 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตายเกลื่อน 23 ศพ โรงงานพลุระเบิดสนั่นอินเดีย เจ้าของเผ่นหนี

55 นาที ที่แล้ว
เสาชิงช้าคนไร้บ้าน ข่าว

เปิดภาพปัจจุบัน “เสาชิงช้า” แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ไม่น่าเชื่อจะมาถึงจุดนี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส.ว. ชงขึ้นภาษี VAT เป็น 10% แก้ปัญหารัฐหนี้พุ่ง เศรษฐกิจ

ส.ว. ชงขึ้นภาษี VAT เป็น 10% แก้ปัญหารัฐหนี้พุ่ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครอบครัวหนุ่มวัย 26 ปี สมองตาย ตัดสินใจบริจาคอวัยวะครั้งใหญ่ ช่วยผู้ป่วยอีก 8 ชีวิต ข่าว

กุศลใหญ่ หนุ่ม 26 สมองตาย ครอบครัวบริจาคอวัยวะ ช่วยผู้ป่วยอีก 8 ชีวิต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ กีรติ นักแสดงคิวบู๊วัย 39 ปีเสียชีวิต บันเทิง

แฟนละครเศร้า! ไอซ์ กีรติ นักแสดงคิวบู๊ เสียชีวิตแล้ว ยกย่องฝีมือคุณภาพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รองนายกอบจโคราช ขับรถชนตำรวจ ข่าวภูมิภาค

“บารมีหลวงปู่สุข!” รองนายก อบจ.โคราช ขับเก๋งพุ่งชน จยย.สายตรวจ ดาบตำรวจรอดปาฏิหาริย์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุเตือน 26 จังหวัด &quot;พายุฤดูร้อน&quot; ถล่ม ฝนตกหนัก-ลมแรง-ลูกเห็บตก ข่าว

กรมอุตุเตือน 26 จังหวัด “พายุฤดูร้อน” ถล่ม ฝนตกหนัก-ลมแรง-ลูกเห็บตก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวิดวางมวย! ตุ๊กตุ๊กเขมร กร่างจัด ยูทูบเบอร์ฝรั่งอึ้ง ทักทายดีๆ โดนง้างมือไล่ตะเพิด ข่าวต่างประเทศ

หวิดวางมวย! ตุ๊กตุ๊กเขมร กร่างจัด ยูทูบเบอร์ฝรั่งอึ้ง ทักทายดีๆ โดนง้างมือไล่ตะเพิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปสาวถอดกางเกงแช่น้ำ ชาวเน็ตสงสัยอุจจาระ ข่าว

อั้นไม่ไหว! สาวถอดกางเกงขี้กลางน้ำตก เจอจวกยับ คนปลายน้ำรับของแถมไม่รู้ตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกด ช่างเอก ข่าวอาชญากรรม

คลิปเสียง “เกด” เปิดเรื่องช็อก ช่างเอกขืนใจจนท้อง แจงยิบปมนางนกต่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดตัว หงส์-กานต์ น้องสาวน้องชาย ณเดชน์ ทำหน้าที่สำคัญ ในงานแต่งงานอีสานสุดอบอุ่นของ ญาญ่า บันเทิง

เปิดตัว หงส์-กานต์ น้องสาวน้องชาย ณเดชน์ ทำหน้าที่สำคัญ ในงานแต่งงานอีสานสุดอบอุ่นของ ญาญ่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มโดนวัยรุ่นรุมแทงดับ ตำรวจตีเป็นอุบัติเหตุ วอนหาคลิปมัดตัวคนร้าย พลิกคดี ข่าว

หนุ่มโดนวัยรุ่นรุมแทงดับ ตำรวจตีเป็นอุบัติเหตุ วอนหาคลิปมัดตัวคนร้าย พลิกคดี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิหร่านถอนตัวเจรจาสหรัฐ รอบ 2 ข่าวต่างประเทศ

อิหร่าน ถอนเจรจารอบ 2 เปิดฉากโจมตีเรือรบสหรัฐฯ ราคาน้ำมันโลกพุ่งทะยาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2569 ข่าว

วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2569 ข้าราชการ-ธนาคาร-เอกชน เตรียมเฮ ใครได้หยุดยาว?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 20 เม.ย. 69 ร่วงลง 200 บาท เช็กทองรูปพรรณขายออก เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 20 เม.ย. 69 ร่วงลง 200 บาท เช็กทองรูปพรรณขายออก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาน้ำมันวันนี้ 20 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด เศรษฐกิจ

อัปเดต! ราคาน้ำมันวันนี้ 20 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดวงวันนี้ 20 4 69 ดูดวง

4 ราศีชะตาฟ้าลิขิต พบรักต่างวัยรุ่นใหญ่สายเปย์ ดูแลดีระดับพรีเมียม

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
โทรศัพท์ติดตามผลโรงแรมที่จีน ข่าวต่างประเทศ

ช็อกในช็อก! สาวจีนแฉ “สายโทรศัพท์จากโรงแรม” ทำความลับแตกจนต้องหย่าร้าง

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รองเจ้าคณะอำเภอพนมไพร เจ้าอาวาสวัดชานุวรรณ

เปิดแชตฉาว รองเจ้าคณะอำเภอ อนาจารเณรนับ 10 รูป ชิ่งลาสิกขาหนีความผิด

เผยแพร่: 20 เมษายน 2569
คิมจองอึน ควงลูกสาว โชว์แสนยานุภาพ รัวทดสอบขีปนาวุธ ท้าทายสหรัฐฯ-เกาหลีใต้

คิมจองอึน ควงลูกสาว โชว์แสนยานุภาพ รัวทดสอบขีปนาวุธ ท้าทายสหรัฐฯ-เกาหลีใต้

เผยแพร่: 20 เมษายน 2569

พนง.แสบ แอบโอนเงินเข้าบัญชีตัวเอง 11 ครั้ง เจ้าของธุรกิจจุกอกเลี้ยงดูมาเป็น 10 ปี

เผยแพร่: 20 เมษายน 2569
รัฐบาลจ่อกู้เงิน 5 แสนล้าน รับมือวิกฤตเศรษฐกิจ พร้อมขยายเพดานหนี้

รัฐบาลจ่อกู้เงิน 5 แสนล้าน รับมือวิกฤตเศรษฐกิจ พร้อมขยายเพดานหนี้

เผยแพร่: 20 เมษายน 2569
