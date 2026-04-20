เปิดภาพปัจจุบัน “เสาชิงช้า” แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ไม่น่าเชื่อจะมาถึงจุดนี้
“Bangkok Sightseeing” สะท้อนภาพจำสุดแย่ ทัวร์ลงปุ๊บเจอคนไร้บ้านปั๊บ แฉกลุ่มรักอิสระปฏิเสธการช่วยเหลือจากรัฐจนเสียระบบเมือง จี้ กทม. เร่งจัดระเบียบหวั่นเป็นแหล่งบ่มเพาะ “บัญชีม้า” มอมเมาคนไร้ที่พึ่ง
เมื่อเพจเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ในกรุงเทพฯ อย่าง”Bangkok Sightseeing” โพสต์ภาพาบริเวณเสาชิงช้า แหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อ สัญลักษณ์แห่งศูนย์กลางพระนครตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร บนถนนบำรุงเมือง แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. ซึ่งปัจจุบันเต็มไปด้วยกลุ่มคนเร่ร่อน
ทางเพจยังระบุข้อความว่า ใครที่เคยผ่านจุดนี้ จะรู้ดีว่า จะมีทัวร์พานักท่องเที่ยวมาชมบรรยากาศยามค่ำคืน ทั้งปั่นจักรยาน ขบวนตุ๊กๆ และรถตู่ พอลงมาปุ๊ปก็จะได้เห็นภาพนี้
อย่าเม้นต์โลกสวยมากนะพวกเธอ เราต้องช่วยกันจัดระเบียบ คนพวกนี้ขี้เกียจ รักอิสระ หน่วยงานพร้อมให้ความช่วยเหลือ ฝึกอาชีพ หางานให้ ให้ที่พัก แต่รักอิสระ ไม่ยอมรับ ไม่อยากอยู่ในกฏ แล้วก็ออกมาเร่ร่อนรออาหารแจก สร้างภาพลักษณ์เสียๆให้บ้านเมือง สร้างความหวาดกลัวให้คนที่ใช้ชีวิตแถวนั้น ประกอบกับความหย่อนยานของ จนท.
ต่อมาโพสต์นี้ถูกเฟซบุ๊กแฟนเพจ “Drama-addict” แชร์เรื่องราวพร้อมกับเสริมข้อมูลที่น่ากังวลใจอย่างยิ่ง ว่า “ช่วงหลังหลังมานี้คน ไร้บ้าน ในกรุงเทพเยอะมากขึ้นและกลุ่มนี้ก็ตกเป็นเหยื่อแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์แบบซ้ำซ้อน หลายคนถูกเกณฑ์ไปเปิดบัญชีม้าแลกกับเงินไม่กี่บาทหรือแลกข้าวกินเท่านั้น เป็นปัญหาใหญ่ที่ได้รับผลกระทบทุกฝ่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง มันไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยงามของเมืองเท่านั้น”.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: