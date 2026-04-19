ไฟไหม้ “โกดังโรงงานแว่นตา” บางบัวทอง ยังคุมเพลิงไม่ได้ (คลิป)
ระดมรถน้ำนับสิบคันรุดระงับเหตุเพลิงไหม้โกดังใหญ่ริมถนนสาย 340 นนทบุรี เปลวเพลิงลุกลามต่อเนื่องนานนับชั่วโมง เจ้าหน้าที่เร่งสกัดก่อนวอดทั้งหลัง
วันนี้ (19 เม.ย.) เมื่อเวลา 11.50 น. รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ ณ โกดังโรงงานของบริษัท โพลีฮัน (Polyhun) ซึ่งเป็นโรงงานผลิตแว่นตา ตั้งอยู่บนถนนสาย 340 พื้นที่ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
ตามรายงานจากเพจ Fire & Rescue Thailand ระบุว่า หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากหลายหน่วยงานในพื้นที่และใกล้เคียงได้ระดมกำลังเข้าสกัดเพลิงอย่างเร่งด่วน ทว่าสภาพอากาศที่ร้อนจัดและวัสดุภายในโกดังซึ่งอาจเป็นเชื้อไฟอย่างดี ทำให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็ว
อัปเดตล่าสุดเมื่อเวลา 12.50 น. สถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วงเปลวเพลิงยังคงโหมกระหน่ำอยู่ภายในอาคาร มีแสงเพลิงและควันดำหนาทึบพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า มองเห็นได้ชัดเจนจากระยะไกล ส่วนการจราจรบนถนนสาย 340 บริเวณใกล้ที่เกิดเหตุอาจมีการชะลอตัวเนื่องจากรถดับเพลิงเข้า-ออกพื้นที่
ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการวางหัวฉีดเพื่อล้อมเพลิงไม่ให้ขยายวงกว้างไปยังอาคารข้างเคียง ส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้และมูลค่าความเสียหายต้องรอการตรวจสอบอย่างละเอียดหลังเพลิงสงบ เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต (ดูคลิป).
