ข่าว

ไฟไหม้ “โกดังโรงงานแว่นตา” บางบัวทอง ยังคุมเพลิงไม่ได้ (คลิป)

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 19 เม.ย. 2569 13:46 น.| อัปเดต: 19 เม.ย. 2569 13:50 น.
60
ไฟไหม้โกดังแว่นตา บางบัวทอง นนทบุรี
ภาพ @Facebook

ระดมรถน้ำนับสิบคันรุดระงับเหตุเพลิงไหม้โกดังใหญ่ริมถนนสาย 340 นนทบุรี เปลวเพลิงลุกลามต่อเนื่องนานนับชั่วโมง เจ้าหน้าที่เร่งสกัดก่อนวอดทั้งหลัง

วันนี้ (19 เม.ย.) เมื่อเวลา 11.50 น. รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ ณ โกดังโรงงานของบริษัท โพลีฮัน (Polyhun) ซึ่งเป็นโรงงานผลิตแว่นตา ตั้งอยู่บนถนนสาย 340 พื้นที่ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ตามรายงานจากเพจ Fire & Rescue Thailand ระบุว่า หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากหลายหน่วยงานในพื้นที่และใกล้เคียงได้ระดมกำลังเข้าสกัดเพลิงอย่างเร่งด่วน ทว่าสภาพอากาศที่ร้อนจัดและวัสดุภายในโกดังซึ่งอาจเป็นเชื้อไฟอย่างดี ทำให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็ว

อัปเดตล่าสุดเมื่อเวลา 12.50 น. สถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วงเปลวเพลิงยังคงโหมกระหน่ำอยู่ภายในอาคาร มีแสงเพลิงและควันดำหนาทึบพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า มองเห็นได้ชัดเจนจากระยะไกล ส่วนการจราจรบนถนนสาย 340 บริเวณใกล้ที่เกิดเหตุอาจมีการชะลอตัวเนื่องจากรถดับเพลิงเข้า-ออกพื้นที่

ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการวางหัวฉีดเพื่อล้อมเพลิงไม่ให้ขยายวงกว้างไปยังอาคารข้างเคียง ส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้และมูลค่าความเสียหายต้องรอการตรวจสอบอย่างละเอียดหลังเพลิงสงบ เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต (ดูคลิป).

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวภูมิภาค

วงการสงฆ์เศร้า! สิ้น “พระครูจริยสารธรรม” เจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรม เปิดสาเหตุมรณภาพ

23 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

โป๊ะแตกสนั่น TikTok “เภสัชเก๊” รีบขอโทษ หลังสภาเภสัชฯ แท็กทีม อย. จ่อลงดาบ

16 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ผบ.ตร. สั่งดำเนินการวินัยและอาญาเด็ดขาด “หมวดโจ้” ยิงเจ้าของร้านกัญชาดับ

20 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ด่วนที่สุด! มหาดไทยสั่งทุกจังหวัด สำรวจรถพุ่มพวง ตลาดนัด เตรียมลดค่าครองชีพช่วยคนไทย

30 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เปิดรายชื่อผู้เสียชีวิต 9 ศพ กระบะแหกโค้งห้วยเย็น ขณะกลับจากหาปลา

49 นาที ที่แล้ว
ไฟไหม้โกดังแว่นตา บางบัวทอง นนทบุรี ข่าว

ไฟไหม้ “โกดังโรงงานแว่นตา” บางบัวทอง ยังคุมเพลิงไม่ได้ (คลิป)

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โซเชียลเขมรร้อง! พิธีแต่งงาน “ณเดชน์-ญาญ่า” ลอกงานแต่งแบบเขมร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุบัติเหตุจังหวัดน่าน เยียวยาผู้เสียชีวิต ข่าว

เปิดตัวเลขเยียวยา อุบัติเหตุสลด “กระบะแหกโค้ง” จ.น่าน จ่ายสูงสุด 3 แสน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อันฮเยจิน ถูกแบน ข่าวกีฬา

เปิดสาเหตุ “อันฮเยจิน” ไร้ชื่อในทีมชาติเกาหลี พร้อมถูกแบน 2 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เตือนภัย! ค่าดัชนีความร้อน กทม. อยู่ในระดับอันตราย ติดต่อกัน 19 วัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แม่เข้าร้องปวีณา ลูกถูกหมากัดอัณฑะฉีกขาด คดีไม่คืบ เจ้าของไม่รับผิดชอบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ลงดาบสองนักท่องเที่ยวฝรั่งเศส ฝ่าฝืนคำสั่งลงเล่นน้ำอ่าวมาหยาช่วงฟื้นฟู

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฟไหม้ทาวน์โฮมหรู อุดมสุข 33 ข่าว

สรุปความเสียหาย ไฟไหม้ “ทาวน์โฮมหรูอุดมสุข” คาดต้นเพลิงจากชั้นล่าง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระบะตกเขาโค้งห้วยยอด เสียชีวิต ข่าวภูมิภาค

ยอดดับพุ่ง 9 ศพ กระบะแหกโค้งห้วยเย็น โรงเรียนน่านโพสต์อาลัย 4 ชีวิต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ส่งเข้าห้องขัง! ตำรวจสภ.เมืองพัทยาเมา ยิงเจ้าของร้านกัญชาดับ เผยปกตินิสัยดี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ครอบครัวนำเด็กแช่แม่น้ำคงคาแทนไปหาหมอ หลังถูกงูกัด สุดท้ายเด็กเสียชีวิต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตผัวคลั่ง บางเสาธง ข่าวอาชญากรรม

อดีตผัวโหดคลั่ง บุกซ้อมมาราธอน 2 ชม. จุดไฟเผาห้อง ลูก 11 ขวบโดนหางเลข

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนเก็บขยะอังกฤษ รายได้ปีละ 27 ล้าน ข่าวต่างประเทศ

จากพนง.บริษัทสู่ “คนเก็บขยะรวยที่สุด” ในอังกฤษ! ไปดูโกยรายได้ปีเท่าไหร่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ครูเอกชน เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลแบบ Real-Time เริ่มใช้ 1 พ.ค.

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“หมอพรทิพย์” โพสต์ไฟใต้ไม่จบ เพราะมีการปกปิดความจริง ถูกเจ้าหน้าที่รัฐขวาง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

เปิดคำพูดก่อนปล่อยออกจากร้าน เด็กวัย 15 เล่านาที “เอก” รุมยำ “ตี๋” สุดอำมหิต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เตรียมบินเชียงใหม่พรุ่งนี้ ติดตามสถานการณ์ไฟป่า-ฝุ่น PM 2.5

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กลุ่มทุนลอบขุดแม่น้ำปาย คือใคร ข่าวภูมิภาค

ทุนใหญ่เย้ยกฎหมาย ลอบขุด “แม่น้ำปาย” ชาวบ้านร้องไปทุกระดับ แต่เงียบเป็น 10 ปี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ส่งชาวกัมพูชา 106 คนกลับประเทศ หลังถูกจับกุมและดำเนินคดีสิ้นสุดแล้ว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

มือปืนชาวรัสเซียกราดยิง ก่อนจับตัวประกันในกรุงเคียฟ เสียชีวิต 6 ศพ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 19 เม.ย. 2569 13:46 น.| อัปเดต: 19 เม.ย. 2569 13:50 น.
60
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วงการสงฆ์เศร้า! สิ้น “พระครูจริยสารธรรม” เจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรม เปิดสาเหตุมรณภาพ

เผยแพร่: 19 เมษายน 2569

โซเชียลเขมรร้อง! พิธีแต่งงาน “ณเดชน์-ญาญ่า” ลอกงานแต่งแบบเขมร

เผยแพร่: 19 เมษายน 2569
อุบัติเหตุจังหวัดน่าน เยียวยาผู้เสียชีวิต

เปิดตัวเลขเยียวยา อุบัติเหตุสลด “กระบะแหกโค้ง” จ.น่าน จ่ายสูงสุด 3 แสน

เผยแพร่: 19 เมษายน 2569
อันฮเยจิน ถูกแบน

เปิดสาเหตุ “อันฮเยจิน” ไร้ชื่อในทีมชาติเกาหลี พร้อมถูกแบน 2 ปี

เผยแพร่: 19 เมษายน 2569
Back to top button