พระทำคลิปรีวิวขนาดกล้วย พาดพิง แพรรี่ ไพรวัลย์ ซัด ทุเรศ อายผ้าเหลืองบ้าง
แพรรี่ ไพรวัลย์ เดือด พระสงฆ์ไทยในต่างแดน รีวิวกล้วยฝรั่งเปรียบเทียบกล้วยไทย ต้องกินหลายรอบถึงจะอิ่ม ซัดกลับแรง ทุเรศ อายผ้าเหลืองบ้าง
วงการผ้าเหลืองร้อนหลังมีการเผยแพร่ภาพของสีกาหอมแก้มพระสงฆ์รูปหนึ่งเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ล่าสุดมีประเด็นต้องถกเถียงกันอีก กรณี แพรรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร ออกมาโพสต์คลิปของพระสงฆ์รูปหนึ่งที่ไปเผยแผ่ศาสนาถึงต่างประเทศ แต่ได้มีการแชร์คลิปรีวิวกล้วยไทยที่มีขนาดเล็กเปรียบเทียบกับกล้วยฝรั่งที่มีลักษณะใหญ่และยาว พร้อมกล่าวพาดพิงถึง จตุรงค์ จงอาษา และ อาจารย์เบียร์ คนตื่นธรรม
ในคลิปวิดีโอดังกล่าวพระรูปนี้พูดว่า “วันนี้ได้กล้วยฝรั่งมา ก็เลยนึกถึงหาคนแรก คิดถึงใครรู้ไหม คิดถึงหาคุณแพรรี่ แพรรี่คงไม่กินกล้วยฝรั่งหรอก ใหญ่และยาวแบบนี้ แพรรี่คงไม่เคยกิน เดี๋ยวหลวงพี่กลับเมืองไทยจะเอาไปฝากนะ”
จากนั้นพระรูปดังกล่าวได้หยิบกล้วยไทยขึ้นมา พร้อมพูดเปรียบเทียบว่า “แพรรี่กล้วยไทยกับกล้วยฝรั่งมันต่างกัน กล้วยฝรั่งกินครั้งเดียวอิ่มไป 3 มื้อ จุกไป 3 วัน แต่ถ้ากินกล้วยไทย วันหนึ่งต้องกินหลาย ๆ ครั้งถึงจะอิ่มใช่ไหม เพราะฉะนั้นแพรรี่คงจะไม่เคยกิน เดี๋ยวกลับไปจะเอาไปฝาก”
ต่อมา ท่านได้หยิบกล้วยที่เปลือกสีดำขึ้นมาบรรยายว่า “นี่เป็นกล้วยฝรั่งเหมือนกัน แต่เป็นกล้วยที่แก่ แพรรี่คงไม่ชอบกินหรอเพราะมันดำ มันนิ่ม แพรรี่ไม่ชอบแน่นอน แพรรี่ต้องกินกล้วยหนุ่ม ๆ สีชมพูแบบนี้ แพรรี่ชอบแน่นอน” จากนั้นพระสงฆ์รูปนี้หยิบขึ้นมา 3 ลูก โดยฝากแพรรี่ ไพรวัลย์ นำไปมอบให้กับ จตุรงค์ จงอาษา และ อาจารย์เบียร์ คนตื่นธรรม พร้อมทิ้งท้ายไว้ว่า “แก๊งสามใบเถา”
ฝั่ง แพรรี่ ไพรวัลย์ ออกมาโต้กลับอย่างดุเดือดผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “xู จะบ้า คณะสงฆ์ไทยมีศักยภาพแค่ส่งคนหัวโล้นแบบนี้ไปเผยแผ่ศาสนาถึงต่างประเทศหรอคะ เป็นกิจของหัวโล้นในต่างแดนอ่ะเนอะ ที่ต้องมารีวิวเรื่องกล้วย ๆ ให้ฆราวาสฟัง ทุเรศฉิบ อายผ้าเหลืองบ้างเถอะ E เชียรเอ๊ยยย กล้วยบ้างx่องง สีชมพู
ปล. xึงจะมาบูลลี่กล้วยไทยไม่ได้นะวิเชียร xู ก็งงว่าพะเยาไม่มีกล้วยหอมขายรึไง xึงถึงไม่รู้ว่ากล้วยหอมไทยมันยาวและใหญ่มากนะ เคยชินแต่การแxกกล้วยเล็ก ๆ สินะxึง”
