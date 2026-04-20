ข่าว

พระทำคลิปรีวิวขนาดกล้วย พาดพิง แพรรี่ ไพรวัลย์ ซัด ทุเรศ อายผ้าเหลืองบ้าง

sukanlaya s.เผยแพร่: 20 เม.ย. 2569 11:08 น.| อัปเดต: 20 เม.ย. 2569 11:11 น.
63
แพรรี่ ไพรวัลย์ สับเละพระสงฆ์ทำคลิปส่อเสียดรีวิวกล้วยฝรั่ง

แพรรี่ ไพรวัลย์ เดือด พระสงฆ์ไทยในต่างแดน รีวิวกล้วยฝรั่งเปรียบเทียบกล้วยไทย ต้องกินหลายรอบถึงจะอิ่ม ซัดกลับแรง ทุเรศ อายผ้าเหลืองบ้าง

วงการผ้าเหลืองร้อนหลังมีการเผยแพร่ภาพของสีกาหอมแก้มพระสงฆ์รูปหนึ่งเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ล่าสุดมีประเด็นต้องถกเถียงกันอีก กรณี แพรรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร ออกมาโพสต์คลิปของพระสงฆ์รูปหนึ่งที่ไปเผยแผ่ศาสนาถึงต่างประเทศ แต่ได้มีการแชร์คลิปรีวิวกล้วยไทยที่มีขนาดเล็กเปรียบเทียบกับกล้วยฝรั่งที่มีลักษณะใหญ่และยาว พร้อมกล่าวพาดพิงถึง จตุรงค์ จงอาษา และ อาจารย์เบียร์ คนตื่นธรรม

ในคลิปวิดีโอดังกล่าวพระรูปนี้พูดว่า “วันนี้ได้กล้วยฝรั่งมา ก็เลยนึกถึงหาคนแรก คิดถึงใครรู้ไหม คิดถึงหาคุณแพรรี่ แพรรี่คงไม่กินกล้วยฝรั่งหรอก ใหญ่และยาวแบบนี้ แพรรี่คงไม่เคยกิน เดี๋ยวหลวงพี่กลับเมืองไทยจะเอาไปฝากนะ”

จากนั้นพระรูปดังกล่าวได้หยิบกล้วยไทยขึ้นมา พร้อมพูดเปรียบเทียบว่า “แพรรี่กล้วยไทยกับกล้วยฝรั่งมันต่างกัน กล้วยฝรั่งกินครั้งเดียวอิ่มไป 3 มื้อ จุกไป 3 วัน แต่ถ้ากินกล้วยไทย วันหนึ่งต้องกินหลาย ๆ ครั้งถึงจะอิ่มใช่ไหม เพราะฉะนั้นแพรรี่คงจะไม่เคยกิน เดี๋ยวกลับไปจะเอาไปฝาก”

ต่อมา ท่านได้หยิบกล้วยที่เปลือกสีดำขึ้นมาบรรยายว่า “นี่เป็นกล้วยฝรั่งเหมือนกัน แต่เป็นกล้วยที่แก่ แพรรี่คงไม่ชอบกินหรอเพราะมันดำ มันนิ่ม แพรรี่ไม่ชอบแน่นอน แพรรี่ต้องกินกล้วยหนุ่ม ๆ สีชมพูแบบนี้ แพรรี่ชอบแน่นอน” จากนั้นพระสงฆ์รูปนี้หยิบขึ้นมา 3 ลูก โดยฝากแพรรี่ ไพรวัลย์ นำไปมอบให้กับ จตุรงค์ จงอาษา และ อาจารย์เบียร์ คนตื่นธรรม พร้อมทิ้งท้ายไว้ว่า “แก๊งสามใบเถา”

แพรรี่ สวนพระรีวิวกล้วยไทย-กล้วยฝรั่ง
ภาพจาก Facebook : ไพรวัลย์ วรรณบุตร

ฝั่ง แพรรี่ ไพรวัลย์ ออกมาโต้กลับอย่างดุเดือดผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “xู จะบ้า คณะสงฆ์ไทยมีศักยภาพแค่ส่งคนหัวโล้นแบบนี้ไปเผยแผ่ศาสนาถึงต่างประเทศหรอคะ เป็นกิจของหัวโล้นในต่างแดนอ่ะเนอะ ที่ต้องมารีวิวเรื่องกล้วย ๆ ให้ฆราวาสฟัง ทุเรศฉิบ อายผ้าเหลืองบ้างเถอะ E เชียรเอ๊ยยย กล้วยบ้างx่องง สีชมพู

ปล. xึงจะมาบูลลี่กล้วยไทยไม่ได้นะวิเชียร xู ก็งงว่าพะเยาไม่มีกล้วยหอมขายรึไง xึงถึงไม่รู้ว่ากล้วยหอมไทยมันยาวและใหญ่มากนะ เคยชินแต่การแxกกล้วยเล็ก ๆ สินะxึง”

ข่าวล่าสุด
รองเจ้าคณะอำเภอพนมไพร เจ้าอาวาสวัดชานุวรรณ ข่าวอาชญากรรม

เปิดแชตฉาว รองเจ้าคณะอำเภอ อนาจารเณรนับ 10 รูป ชิ่งลาสิกขาหนีความผิด

10 วินาที ที่แล้ว
คิมจองอึน ควงลูกสาว โชว์แสนยานุภาพ รัวทดสอบขีปนาวุธ ท้าทายสหรัฐฯ-เกาหลีใต้ ข่าวต่างประเทศ

คิมจองอึน ควงลูกสาว โชว์แสนยานุภาพ รัวทดสอบขีปนาวุธ ท้าทายสหรัฐฯ-เกาหลีใต้

4 นาที ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

พนง.แสบ แอบโอนเงินเข้าบัญชีตัวเอง 11 ครั้ง เจ้าของธุรกิจจุกอกเลี้ยงดูมาเป็น 10 ปี

19 นาที ที่แล้ว
รัฐบาลจ่อกู้เงิน 5 แสนล้าน รับมือวิกฤตเศรษฐกิจ พร้อมขยายเพดานหนี้ เศรษฐกิจ

รัฐบาลจ่อกู้เงิน 5 แสนล้าน รับมือวิกฤตเศรษฐกิจ พร้อมขยายเพดานหนี้

27 นาที ที่แล้ว
เปิดประวัติ ปอเนาะ โรงเรียนสอนอิสลาม ทั่วภาคใต้ เรียนอะไรกันบ้าง ข่าว

เปิดประวัติ ปอเนาะ โรงเรียนสอนอิสลาม ทั่วภาคใต้ เรียนอะไรกันบ้าง

38 นาที ที่แล้ว
ร้านการ์ตูนดัง ย่านปิ่นเกล้า ประกาศปิดสาขาอำลา 18 ปี แฟนๆให้กำลังใจเพียบ เศรษฐกิจ

ใจหาย! ร้านการ์ตูนดัง ย่านปิ่นเกล้า ประกาศปิดสาขาอำลา 18 ปี แฟนๆให้กำลังใจเพียบ

48 นาที ที่แล้ว
แพรรี่ ไพรวัลย์ สับเละพระสงฆ์ทำคลิปส่อเสียดรีวิวกล้วยฝรั่ง ข่าว

พระทำคลิปรีวิวขนาดกล้วย พาดพิง แพรรี่ ไพรวัลย์ ซัด ทุเรศ อายผ้าเหลืองบ้าง

53 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตายเกลื่อน 23 ศพ โรงงานพลุระเบิดสนั่นอินเดีย เจ้าของเผ่นหนี

54 นาที ที่แล้ว
เสาชิงช้าคนไร้บ้าน ข่าว

เปิดภาพปัจจุบัน “เสาชิงช้า” แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ไม่น่าเชื่อจะมาถึงจุดนี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส.ว. ชงขึ้นภาษี VAT เป็น 10% แก้ปัญหารัฐหนี้พุ่ง เศรษฐกิจ

ส.ว. ชงขึ้นภาษี VAT เป็น 10% แก้ปัญหารัฐหนี้พุ่ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครอบครัวหนุ่มวัย 26 ปี สมองตาย ตัดสินใจบริจาคอวัยวะครั้งใหญ่ ช่วยผู้ป่วยอีก 8 ชีวิต ข่าว

กุศลใหญ่ หนุ่ม 26 สมองตาย ครอบครัวบริจาคอวัยวะ ช่วยผู้ป่วยอีก 8 ชีวิต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ กีรติ นักแสดงคิวบู๊วัย 39 ปีเสียชีวิต บันเทิง

แฟนละครเศร้า! ไอซ์ กีรติ นักแสดงคิวบู๊ เสียชีวิตแล้ว ยกย่องฝีมือคุณภาพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รองนายกอบจโคราช ขับรถชนตำรวจ ข่าวภูมิภาค

“บารมีหลวงปู่สุข!” รองนายก อบจ.โคราช ขับเก๋งพุ่งชน จยย.สายตรวจ ดาบตำรวจรอดปาฏิหาริย์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุเตือน 26 จังหวัด &quot;พายุฤดูร้อน&quot; ถล่ม ฝนตกหนัก-ลมแรง-ลูกเห็บตก ข่าว

กรมอุตุเตือน 26 จังหวัด “พายุฤดูร้อน” ถล่ม ฝนตกหนัก-ลมแรง-ลูกเห็บตก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวิดวางมวย! ตุ๊กตุ๊กเขมร กร่างจัด ยูทูบเบอร์ฝรั่งอึ้ง ทักทายดีๆ โดนง้างมือไล่ตะเพิด ข่าวต่างประเทศ

หวิดวางมวย! ตุ๊กตุ๊กเขมร กร่างจัด ยูทูบเบอร์ฝรั่งอึ้ง ทักทายดีๆ โดนง้างมือไล่ตะเพิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปสาวถอดกางเกงแช่น้ำ ชาวเน็ตสงสัยอุจจาระ ข่าว

อั้นไม่ไหว! สาวถอดกางเกงขี้กลางน้ำตก เจอจวกยับ คนปลายน้ำรับของแถมไม่รู้ตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกด ช่างเอก ข่าวอาชญากรรม

คลิปเสียง “เกด” เปิดเรื่องช็อก ช่างเอกขืนใจจนท้อง แจงยิบปมนางนกต่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดตัว หงส์-กานต์ น้องสาวน้องชาย ณเดชน์ ทำหน้าที่สำคัญ ในงานแต่งงานอีสานสุดอบอุ่นของ ญาญ่า บันเทิง

เปิดตัว หงส์-กานต์ น้องสาวน้องชาย ณเดชน์ ทำหน้าที่สำคัญ ในงานแต่งงานอีสานสุดอบอุ่นของ ญาญ่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มโดนวัยรุ่นรุมแทงดับ ตำรวจตีเป็นอุบัติเหตุ วอนหาคลิปมัดตัวคนร้าย พลิกคดี ข่าว

หนุ่มโดนวัยรุ่นรุมแทงดับ ตำรวจตีเป็นอุบัติเหตุ วอนหาคลิปมัดตัวคนร้าย พลิกคดี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิหร่านถอนตัวเจรจาสหรัฐ รอบ 2 ข่าวต่างประเทศ

อิหร่าน ถอนเจรจารอบ 2 เปิดฉากโจมตีเรือรบสหรัฐฯ ราคาน้ำมันโลกพุ่งทะยาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2569 ข่าว

วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2569 ข้าราชการ-ธนาคาร-เอกชน เตรียมเฮ ใครได้หยุดยาว?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 20 เม.ย. 69 ร่วงลง 200 บาท เช็กทองรูปพรรณขายออก เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 20 เม.ย. 69 ร่วงลง 200 บาท เช็กทองรูปพรรณขายออก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาน้ำมันวันนี้ 20 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด เศรษฐกิจ

อัปเดต! ราคาน้ำมันวันนี้ 20 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดวงวันนี้ 20 4 69 ดูดวง

4 ราศีชะตาฟ้าลิขิต พบรักต่างวัยรุ่นใหญ่สายเปย์ ดูแลดีระดับพรีเมียม

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
โทรศัพท์ติดตามผลโรงแรมที่จีน ข่าวต่างประเทศ

ช็อกในช็อก! สาวจีนแฉ “สายโทรศัพท์จากโรงแรม” ทำความลับแตกจนต้องหย่าร้าง

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รองเจ้าคณะอำเภอพนมไพร เจ้าอาวาสวัดชานุวรรณ

เปิดแชตฉาว รองเจ้าคณะอำเภอ อนาจารเณรนับ 10 รูป ชิ่งลาสิกขาหนีความผิด

เผยแพร่: 20 เมษายน 2569
คิมจองอึน ควงลูกสาว โชว์แสนยานุภาพ รัวทดสอบขีปนาวุธ ท้าทายสหรัฐฯ-เกาหลีใต้

คิมจองอึน ควงลูกสาว โชว์แสนยานุภาพ รัวทดสอบขีปนาวุธ ท้าทายสหรัฐฯ-เกาหลีใต้

เผยแพร่: 20 เมษายน 2569

พนง.แสบ แอบโอนเงินเข้าบัญชีตัวเอง 11 ครั้ง เจ้าของธุรกิจจุกอกเลี้ยงดูมาเป็น 10 ปี

เผยแพร่: 20 เมษายน 2569
รัฐบาลจ่อกู้เงิน 5 แสนล้าน รับมือวิกฤตเศรษฐกิจ พร้อมขยายเพดานหนี้

รัฐบาลจ่อกู้เงิน 5 แสนล้าน รับมือวิกฤตเศรษฐกิจ พร้อมขยายเพดานหนี้

เผยแพร่: 20 เมษายน 2569
