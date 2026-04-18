ข่าวอาชญากรรม

มือถ่ายคลิปมัดตัว ที่แท้ เด็ก 15 ช็อก! อาจมีคนล็อกตัวช่วยรุมฆ่า

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 18 เม.ย. 2569 13:41 น.| อัปเดต: 18 เม.ย. 2569 14:12 น.
เกาะติดความคืบหน้าคดี นายจีราวัฒน์ หรือ “เอก” อายุ 59 ปี เจ้าของร้านตัดผมใช้สากกะเบือทุบศีรษะ นายฐิติ หรือ “ตี๋” อายุ 26ปี จนเสียชีวิตภายในร้านตัดผมชาย ซอยอัมพรไพศาล 18 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

คดีดังกล่าวเริ่มพบเบาะแสมากขึ้นเรื่อยๆ และกำลังสวนทางกับคำให้การของผู้ก่อเหตุที่อ้างกับตำรวจ สภ.ปากเกร็ดว่า อีกฝ่ายมายืมเงิน 2 หมื่นพอไม่ได้ชักมีดออกมาจึงต้องป้องกันตัว

ล่าสุด ข้อมูลจากกลุ่มเพื่อนสนิทของผู้ตายสงสัยว่า เป็นการจัดฉากลวงไปทำร้าย โดยระบุชื่อตัวละครสำคัญ ได้แก่ เกด สาวลาว ซึ่งเป็นกิ๊กกับตี๋ ผู้ตาย แต่ได้กลับประเทศลาวตั้งแต่ 1 เดือนที่แล้ว ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ทว่าก่อนหน้านี้ได้โทรลวงให้มาเอาไอโฟน 15 โดยสาเหตุที่ผู้ตายต้องมาเอาโทรศัพท์ ทางเพื่อนสนิทของตี๋เล่าว่า เพราะตี๋ต้องการนำไปขายเพื่อแลกกับเงิน

อย่างไรก็ดีก่อนวันสงกรานต์ เกด โทรเรียกตี๋ให้เข้ามาเอาโทรศัพท์ที่ร้านตัดผมของนายเอก ซึ่งตี๋ได้เข้ามาที่ร้านกับเพื่อนวันที่ 15 เม.ย. แต่ถูกไล่กลับ บอกให้มาหลังสงกรานต์ ต่อมาวันที่ 16 เม.ย. ได้ขี่รถจักรยานยนต์มาที่ร้านจนเกิดเหตุสลดดังกล่าวขึ้น

รายงานระบุว่า ตี๋ ถูกสากกะเบือฟาดที่ศีรษะไม่ยั้ง แถมโดนเหล็กตีซ้ำจนสิ้นใจต่อหน้าเด็กหญิงวัย 15 ปีที่ถ่ายคลิปไว้ได้ทุกช็อต แถมประเด็นที่กลุ่มเพื่อนสงสัยก็เริ่มเข้าเค้า เมื่อทราบว่าก่อนวันเกิดเหตุ 1 วัน มีลูกค้ารายหนึ่งเข้าไปตัดผมได้ยินนายเอกพูดประมาณว่า เมียมีชู้จะจัดการยังงัยกับชู้ดี ! และหาวิธีจัดการ เหมือนวางแผนไว้แล้ว

เพื่อนของตี๋ยังให้ข้อมูลว่า หนึ่งในเมียของเอก ชื่อ “เกด” คนลาว เคยมีสัมพันธ์กับตี๋จนตั้งท้องคลอดลูก ซึ่งลูกคนนี้เมียหลวงของเอกรับเลี้ยงดูแล

ขณะที่จากคลิปเสียงซึ่งมีน้องเอ ( นามสมมุติ ) ลูกสาวของเพื่อนตี๋ วัย 15 ไปทำผม และก็ถ่ายคลิปไว้ได้ น้องเอได้เล่าว่า เมียคนที่ 1 และเมียคนลาว คนที่ 2 ซึ่งเมียทั้งสองคนนี้ของผู้ต้องหาอยู่ในเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่ม ทำให้ตำรวจสืบทราบว่า ในจังหวะที่เอกลงมือสังหาร มีผู้หญิงอยู่ในร้านด้วยอีก 2 คน และมีส่วนร่วมในการก่อเหตุ! โดยในคลิปจะได้ยินผู้ตายร้องขอชีวิตอย่างน่าเวทนาว่า “พี่ช่วยผมด้วย”

ทั้งนี้ผู้หญิงทั้ง 2 คน คือ ภรรยาของนายเอก ได้แก่ น.ส.ณัฐธยาน์ อายุ 43 ปี ภรรยาซึ่งจดทะเบียนสมรส และ Miss Phonephimonh อายุ 34 ปี สัญชาติลาว เมียที่ 2 เหตุการณ์นี้สอดคล้องกับสภาพศพที่พบข้อพิรุธหนักมาก ทั้งรอยคล้าย “ถูกมัดด้วยเชือก” ที่ข้อมือ และรอยฟกช้ำตามร่างกายจึงคาดว่าภรรยาทั้งสองคนอาจเป็นคนช่วยกัน “จับล็อกตัว” ผู้ตายเอาไว้ เพื่อให้เจ้าของร้านตัดผมใช้สากกะเบือทุบศีรษะถึง 5 แผล และใช้ “ท่อนเหล็ก” ตีเข้าที่ขาซ้ำ

ส่วนมีดที่อยู่ในมือผู้ตายในลักษณะ “ปลายมีดทิ่มลงพื้น” ซึ่งผิดธรรมชาติของการพุ่งแทง เชื่อว่า เป็นการนำมีดยัดใส่มือผู้ตายในภายหลังเพื่อ “จัดฉาก” อำพรางคดีอ้างว่าเป็นการป้องกันตัว

ด้านตำรวจแจ้งข้อกล่าวกับนายเอกและภรรยาทั้ง 2 คน ในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนา วางแผนไตร่ตรองเอาไว้ก่อน และข้อหาปกปิด ซ่อนเร้น อำพรางการเสียชีวิตที่แท้จริง พร้อมกับคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหาทั้ง 3 คน โดยเจ้าของร้านตัดผมยังคงปฏิเสธว่าเป็นการป้องกันตัว และเปิดเผยว่าตนมีแฟนทั้งหมด 28 คน.

ที่มา : อรรถรส , เจ๊ม้อย v+, ไทยรัฐ

ข่าวล่าสุด
คดีช่างตัดผมนนทบุรี ข่าว

ญาติมารอรับร่าง “หนุ่มวัย 26” ทนไม่ได้ฟังคลิปเสียงหลาน ขอโทษประหารเท่านั้น

7 วินาที ที่แล้ว
คลิปเสียงบิ๊กโจ๊ก 1 ชั่วโมง ข่าวอาชญากรรม

เปิดคลิปเสียง 1 ชม. สั่งฟ้อง “บิ๊กโจ๊ก” พร้อมพวก 3 คน ไม่ฟ้อง 1 ราย

33 นาที ที่แล้ว
แชตช่างตัดผมนนทบุรี ข่าวอาชญากรรม

เพื่อนนำแชตสุดท้าย! ส่งตร. แฉ “ช่างตัดผมโหด” รุม 3 ต่อ 1 ไม่สนคำร้องขอชีวิต

47 นาที ที่แล้ว
สรุปปม ฆ่าโหดในร้านตัดผม รวบเจ้าของร้าน-เมีย 2 คน ร่วมกันฆ่าโดยไตร่ตรอง ข่าว

สรุปปม ฆ่าโหดในร้านตัดผม รวบเจ้าของร้าน-เมีย 2 คน ร่วมกันฆ่าโดยไตร่ตรอง

59 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ธ.กรุงไทย แจ้งปิดปรับปรุงแอปฯ Krungthai NEXT-เป๋าตัง เช็กวันเวลาที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! กษัตริย์กัมพูชา เผยอาการล่าสุด เตรียมผ่าตัดรักษา มะเร็งต่อมลูกหมาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระแสเลิกเล่นมือถือ ต่างประเทศวันนี้ ข่าวต่างประเทศ

เกิดอะไรขึ้น! กระแสคนรุ่นใหม่แห่ “วางมือถือ” เทรนด์ที่กำลังขยายตัวทั่วโลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมศ เงินบริจาคน้องเบญ ข่าว

เปิดบทสนทนา ดราม่า เงินบริจาคน้องเบญ 3.1 ล้าน “เมศ” เข้าขอโทษ ผอ.โรงเรียน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอกเจ้าของร้านตัดผม ชอบสวดมนต์ ข่าว

แฉ “เอก” เจ้าของร้านตัดผม ฉากหน้าใจบุญ ธรรมะธรรมโม-บ้านมีคนติดเตียง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จนมุมตำรวจ! พบแอบซุกตัวนอนหลับในป่าละเมาะข้างทาง หลังก่อเหตุสะเทือนขวัญหนีได้เพียงวันเดียว พร้อมเคลียร์ชัดปมดราม่า &quot;รูปแต่งหญิง&quot; ว่อนเน็ต ที่แท้เป็นอดีตแฟนผู้บริสุทธิ์ ข่าว

ด่วน! แผ่นดินไหวญี่ปุ่น ระดับ 5 ความลึก 10 กม. หลายเมืองรับรู้แรงสั่น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ค่าตัวรถถัง ข่าวกีฬา

ONE ตอบเรื่องปลอมลายเซ็น “รถถัง” ย้ำ 4 ปี จ่ายสูงสุดนักมวยไทยเวลานี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอก เมีย1 เมีย 2 ข่าวอาชญากรรม

มือถ่ายคลิปมัดตัว ที่แท้ เด็ก 15 ช็อก! อาจมีคนล็อกตัวช่วยรุมฆ่า

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แร็ปเปอร์หญิงชื่อดัง Ice Spice ถูกแฟนคลับบุกตบกลางร้านแมคโดนัลด์ บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? แรปเปอร์ชื่อดัง ถูกแฟนคลับบุกตบ กลางร้านอาหาร

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายเกิดผล กางกฎหมาย ไรเดอร์หัวร้อน พังทรัพย์สิน อ้างโมโหเรื่องเก่า ชี้ มีความผิด ข่าว

ทนายเกิดผล กางกฎหมาย ไรเดอร์หัวร้อน พังทรัพย์สิน อ้างโมโหเรื่องเก่า ชี้ มีความผิด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจ้งข้อหาเจ้าของร้านตัดผมปากเกร็ด ข่าว

เพื่อนเล่าอีกมุม เชื่อถูกลวงไปที่ร้านตัดผม เผย “ตี๋” ไม่ยืมเงินใคร ล่าสุดตร.แจ้งข้อหาแล้ว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไรเดอร์โร่แจง หลังคลิปเตะไม้กั้นว่อนเน็ต ยันไม่มีปัญหาแลกบัตร ลั่น &quot;ผมเสียหาย&quot; ข่าว

ไรเดอร์โร่แจง หลังคลิปเตะไม้กั้นว่อนเน็ต ยันไม่มีปัญหาแลกบัตร ลั่น “ผมเสียหาย”

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไรเดอร์ฟิวขาด ท้าฟ้อง หลังเตะไม้กั้นทาง-ข่มขู่ รปภ. เพราะถูกให้แลกบัตรเข้าหมู่บ้าน ข่าว

ไรเดอร์หัวร้อน เตะไม้กั้นทาง-ข่มขู่ รปภ. หลังถูกให้แลกบัตรเข้าหมู่บ้าน ท้าฟ้องมั่นใจไม่ผิด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
โครงการพักชําระหนี้ธกส 2566 การเงิน

ดอกเบี้ยคนละครึ่ง ธ.ก.ส. เช็กเงื่นไข รัฐช่วยจ่ายดอก 3% ผู้กู้ต้องผ่านเกณฑ์ 4 ข้อ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

คลิปเสียงแฉหนังคนละม้วน “เจ้าของร้าน” ใช้สากทุบหัวหนุ่ม 26 ดับ เพื่อนเผยอีกมุม

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลายคนไม่รู้! เปิดชื่อ-นามสกุลเก่า ก่อนจะมาเป็น &quot;ณเดชน์ คูกิมิยะ&quot; ซุปตาร์เบอร์ต้นของไทย บันเทิง

หลายคนไม่รู้! เปิดชื่อ-นามสกุลเก่า ก่อนจะมาเป็น “ณเดชน์ คูกิมิยะ” ซุปตาร์เบอร์ต้นของไทย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เกินไปไหม? หนุ่มถ่ายคอนเทนต์เหยียบ “รูปหล่อหลวงพ่อคูณ” ทำชาวพุทธถกเสียงแตก

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

คลิปหลักฐาน วันไหลจอมบึง ปืน-มีดไล่ยิงไล่แทงกันเละ คนเจ็บเต็มรพ.

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านตัดผม สากตีหัวลูกค้า ข่าวอาชญากรรม

สรุปปมยืมเงิน 2 หมื่นไม่ได้ เจอสากตีหัวดับ เพื่อน-ญาติคนตายนับ 100 ฮือล้อมร้านตัดผม

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
พลทหาร สารภาพ ย่ำยีเด็กหญิง 15 ยันก่อเหตุคนเดียว ทบ.เตรียมส่งฟ้องศาลทหาร ข่าว

พลทหาร สารภาพ ย่ำยีเด็กหญิง 15 ยันก่อเหตุคนเดียว ทบ.เตรียมส่งฟ้องศาลทหาร

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
สัปเหร่อขอบคุณ จ๊ะ นงผณี ไม่มองข้ามคนเบื้องหลัง มอบเงินสดตอบแทน หลังช่วยส่งพ่ออย่างดี บันเทิง

สัปเหร่อโพสต์ขอบคุณ จ๊ะ นงผณี ไม่มองข้ามคนข้างหลัง ตอบแทนหลังช่วยส่งพ่ออย่างดี

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 18 เม.ย. 2569 13:41 น.| อัปเดต: 18 เม.ย. 2569 14:12 น.
Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คดีช่างตัดผมนนทบุรี

ญาติมารอรับร่าง “หนุ่มวัย 26” ทนไม่ได้ฟังคลิปเสียงหลาน ขอโทษประหารเท่านั้น

เผยแพร่: 18 เมษายน 2569

ธ.กรุงไทย แจ้งปิดปรับปรุงแอปฯ Krungthai NEXT-เป๋าตัง เช็กวันเวลาที่นี่

เผยแพร่: 18 เมษายน 2569

ด่วน! กษัตริย์กัมพูชา เผยอาการล่าสุด เตรียมผ่าตัดรักษา มะเร็งต่อมลูกหมาก

เผยแพร่: 18 เมษายน 2569
กระแสเลิกเล่นมือถือ ต่างประเทศวันนี้

เกิดอะไรขึ้น! กระแสคนรุ่นใหม่แห่ “วางมือถือ” เทรนด์ที่กำลังขยายตัวทั่วโลก

เผยแพร่: 18 เมษายน 2569
