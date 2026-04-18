มือถ่ายคลิปมัดตัว ที่แท้ เด็ก 15 ช็อก! อาจมีคนล็อกตัวช่วยรุมฆ่า
เกาะติดความคืบหน้าคดี นายจีราวัฒน์ หรือ “เอก” อายุ 59 ปี เจ้าของร้านตัดผมใช้สากกะเบือทุบศีรษะ นายฐิติ หรือ “ตี๋” อายุ 26ปี จนเสียชีวิตภายในร้านตัดผมชาย ซอยอัมพรไพศาล 18 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
คดีดังกล่าวเริ่มพบเบาะแสมากขึ้นเรื่อยๆ และกำลังสวนทางกับคำให้การของผู้ก่อเหตุที่อ้างกับตำรวจ สภ.ปากเกร็ดว่า อีกฝ่ายมายืมเงิน 2 หมื่นพอไม่ได้ชักมีดออกมาจึงต้องป้องกันตัว
ล่าสุด ข้อมูลจากกลุ่มเพื่อนสนิทของผู้ตายสงสัยว่า เป็นการจัดฉากลวงไปทำร้าย โดยระบุชื่อตัวละครสำคัญ ได้แก่ เกด สาวลาว ซึ่งเป็นกิ๊กกับตี๋ ผู้ตาย แต่ได้กลับประเทศลาวตั้งแต่ 1 เดือนที่แล้ว ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ทว่าก่อนหน้านี้ได้โทรลวงให้มาเอาไอโฟน 15 โดยสาเหตุที่ผู้ตายต้องมาเอาโทรศัพท์ ทางเพื่อนสนิทของตี๋เล่าว่า เพราะตี๋ต้องการนำไปขายเพื่อแลกกับเงิน
อย่างไรก็ดีก่อนวันสงกรานต์ เกด โทรเรียกตี๋ให้เข้ามาเอาโทรศัพท์ที่ร้านตัดผมของนายเอก ซึ่งตี๋ได้เข้ามาที่ร้านกับเพื่อนวันที่ 15 เม.ย. แต่ถูกไล่กลับ บอกให้มาหลังสงกรานต์ ต่อมาวันที่ 16 เม.ย. ได้ขี่รถจักรยานยนต์มาที่ร้านจนเกิดเหตุสลดดังกล่าวขึ้น
รายงานระบุว่า ตี๋ ถูกสากกะเบือฟาดที่ศีรษะไม่ยั้ง แถมโดนเหล็กตีซ้ำจนสิ้นใจต่อหน้าเด็กหญิงวัย 15 ปีที่ถ่ายคลิปไว้ได้ทุกช็อต แถมประเด็นที่กลุ่มเพื่อนสงสัยก็เริ่มเข้าเค้า เมื่อทราบว่าก่อนวันเกิดเหตุ 1 วัน มีลูกค้ารายหนึ่งเข้าไปตัดผมได้ยินนายเอกพูดประมาณว่า เมียมีชู้จะจัดการยังงัยกับชู้ดี ! และหาวิธีจัดการ เหมือนวางแผนไว้แล้ว
เพื่อนของตี๋ยังให้ข้อมูลว่า หนึ่งในเมียของเอก ชื่อ “เกด” คนลาว เคยมีสัมพันธ์กับตี๋จนตั้งท้องคลอดลูก ซึ่งลูกคนนี้เมียหลวงของเอกรับเลี้ยงดูแล
ขณะที่จากคลิปเสียงซึ่งมีน้องเอ ( นามสมมุติ ) ลูกสาวของเพื่อนตี๋ วัย 15 ไปทำผม และก็ถ่ายคลิปไว้ได้ น้องเอได้เล่าว่า เมียคนที่ 1 และเมียคนลาว คนที่ 2 ซึ่งเมียทั้งสองคนนี้ของผู้ต้องหาอยู่ในเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่ม ทำให้ตำรวจสืบทราบว่า ในจังหวะที่เอกลงมือสังหาร มีผู้หญิงอยู่ในร้านด้วยอีก 2 คน และมีส่วนร่วมในการก่อเหตุ! โดยในคลิปจะได้ยินผู้ตายร้องขอชีวิตอย่างน่าเวทนาว่า “พี่ช่วยผมด้วย”
ทั้งนี้ผู้หญิงทั้ง 2 คน คือ ภรรยาของนายเอก ได้แก่ น.ส.ณัฐธยาน์ อายุ 43 ปี ภรรยาซึ่งจดทะเบียนสมรส และ Miss Phonephimonh อายุ 34 ปี สัญชาติลาว เมียที่ 2 เหตุการณ์นี้สอดคล้องกับสภาพศพที่พบข้อพิรุธหนักมาก ทั้งรอยคล้าย “ถูกมัดด้วยเชือก” ที่ข้อมือ และรอยฟกช้ำตามร่างกายจึงคาดว่าภรรยาทั้งสองคนอาจเป็นคนช่วยกัน “จับล็อกตัว” ผู้ตายเอาไว้ เพื่อให้เจ้าของร้านตัดผมใช้สากกะเบือทุบศีรษะถึง 5 แผล และใช้ “ท่อนเหล็ก” ตีเข้าที่ขาซ้ำ
ส่วนมีดที่อยู่ในมือผู้ตายในลักษณะ “ปลายมีดทิ่มลงพื้น” ซึ่งผิดธรรมชาติของการพุ่งแทง เชื่อว่า เป็นการนำมีดยัดใส่มือผู้ตายในภายหลังเพื่อ “จัดฉาก” อำพรางคดีอ้างว่าเป็นการป้องกันตัว
ด้านตำรวจแจ้งข้อกล่าวกับนายเอกและภรรยาทั้ง 2 คน ในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนา วางแผนไตร่ตรองเอาไว้ก่อน และข้อหาปกปิด ซ่อนเร้น อำพรางการเสียชีวิตที่แท้จริง พร้อมกับคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหาทั้ง 3 คน โดยเจ้าของร้านตัดผมยังคงปฏิเสธว่าเป็นการป้องกันตัว และเปิดเผยว่าตนมีแฟนทั้งหมด 28 คน.
ที่มา : อรรถรส , เจ๊ม้อย v+, ไทยรัฐ
อ่านข่าวเพิ่มเติม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: