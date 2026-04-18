เกิดอะไรขึ้น? แรปเปอร์ชื่อดัง ถูกแฟนคลับบุกตบ กลางร้านอาหาร

เกิดอะไรขึ้น? Ice Spice แรปเปอร์สาวชื่อดัง ถูกแฟนคลับบุกตบกลางร้านอาหารแบรนด์ใหญ่ ทนายเตรียมดำเนินคดีขั้นเด็ดขาด
กลายเป็นประเด็นร้อนแรงในวงการแรปเปอร์ เมื่อ “Ice Spice” ศิลปินสาวสุดฮอต ตกเป็นข่าวฉาวหลังมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุทะเลาะวิวาทกับหญิงสาวรายหนึ่งที่อ้างว่าเป็นแฟนคลับ ภายในร้าน McDonald’s (แมคโดนัลด์) ที่ฮอลลีวูด เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา โดยมีคลิปวิดีโอวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้ทุกระยะ
เหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นขณะที่ Ice Spice นั่งอยู่ในร้านกับเพื่อน ก่อนจะมีหญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาหาถึงที่โต๊ะ หญิงคู่กรณีพยายามจะขอนั่งด้วย แต่ถูก Ice Spice และเพื่อนปฏิเสธพร้อมชี้ไล่ไปทางประตู ทำให้หญิงคนดังกล่าวไม่พอใจและเปิดฉากทำร้ายร่างกายแรปเปอร์สาวทันที
หลังถูกประทุษร้าย Ice Spice เกิดโมโหหนักถึงกับกระโดดข้ามโต๊ะไล่ตามคู่กรณีออกมานอกร้าน จนเกิดการโต้เถียงอย่างรุนแรง และมีการทำลายโทรศัพท์มือถือของฝ่ายคู่กรณีจนพังเสียหาย
ความวุ่นวายยังไม่จบเพียงเท่านั้น ขณะที่แรปเปอร์สาวกำลังเดินข้ามถนน คู่กรณีพยายามพุ่งเข้ามาตบเธออีกครั้ง จนเกิดการตะลุมบอนซ้ำสอง
สาวคู่กรณีที่อ้างตัวเป็นแฟนคลับ ยอมรับว่า เป็นคนลงมือตบนักร้องสาว Ice Spice จริง แต่ทำไปเพราะถูกแรปเปอร์ดังด่าทอด้วยคำหยาบคาย ทั้งที่เธอเพียงแค่ต้องการเข้าไปทักทายอย่างสุภาพด้วยความชื่นชอบ
ขณะที่ทางด้าน แบรดฟอร์ด โคเฮน (Bradford Cohen) ทนายความของ Ice Spice ยืนยันว่านี่คือการทำร้ายร่างกายโดยไม่มีการยั่วยุ และได้แจ้งความเรียบร้อยแล้ว เตรียมฟ้องดำเนินคดีทั้งทางอาญาและแพ่ง รวมถึงเล็งเอาผิดร้านแมคโดนัลด์สาขาดังกล่าวที่เกิดเรื่อง ที่ละเลยมาตรการรักษาความปลอดภัย
ทำความรู้จัก Ice Spice แรปเปอร์สาวผู้มีพรสวรรค์ติดตัวตั้งแต่เด็ก
Ice Spice มีชื่อจริงว่า “Isis Naija Gaston (ไอซิส ไนจา แกสตัน)” มีสัญชาติโดมินิกันและแอฟริกัน-อเมริกัน เกิดวันที่ 1 มกราคม 2000 ในเมืองบรองซ์ของมหานครนิวยอร์ก พ่อของเธอเคยเป็นแรปเปอร์ใต้ดินมาก่อน ทำให้เธอได้รับอิทธิพลและมีความสนใจในดนตรี Hiptop มาจากคุณพ่อตั้งแต่ 7 ขวบ ซึ่งคุณแม่ของเธอก็ยอมรับในแพชชั่นและพร้อมซัพพอร์ต Ice Spice ในเส้นทางดนตรีอยู่เสมอ เรียกได้ว่าเป็นเด็กสาวมหัศจรรย์ที่เกิดมาพร้อมะพรสวรรค์ของการเป็นแรปเปอร์
ย้อนไปเมื่อปี 2021 ช่วงที่ Ice Spice เรียนอยู่มหาวิทยาลัย State University of New York ที่เมือง Purchase เธอได้พบกับโปรดิวเซอร์ RIOTUSA และลูกชายของ DJ Enuff และเริ่มเข้าสู่วงการแร็ปตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจากการเดบิวต์จากเพลง “Bully Freestyle” ตามด้วยเพลง “Name of Love” จนได้รับความนิยมใน “SoundCloud” เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งทำให้ Ice Spice มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นใน Instagram แบบรัวๆ และหลังจากนั้นเธอก็ใช้เวลาเพียง 1 ปี ก็สามารถสร้างชื่อให้คนเริ่มรู้จักได้ทันทีกับเพลง Munch (Feelin’ U)
เพลงนี้ก็โลดแล่นเข้าหูของ Drake จนเขาได้ทักมาหาเธอว่าจะนำเพลงนี้ไปเปิดบนสถานีวิทยุ “SiriusXM’s SOUND 42” ซึ่งนาทีนั้นถือว่าเป็นนาทีที่เปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาล เพราะแรงสนับสนุนในวันนั้นส่งผลให้เพลง “Munch (Feelin’ U)” กลายเป็นไวรัลใน TikTok สุดๆ จนเมื่อปลายปี 2022 เธอได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินเต็มตัวภายใต้การดูแล “10K Projects และ Capitol Records” พร้อมกับปล่อยซิงเกิลสุดปังออกมาไต่ชาร์ตชื่อดังมาแล้วทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเพลง Bikini Bottom, Gangsta Boo, In Ma Hood หรือ Deli
ด้วยเวลาเพียงแค่ไม่กี่ปี Ice Spice สามารถสร้างชื่อเสียงผ่านซิงเกิลต่างๆ มามากมาย โดยเธอได้กลายเป็นเจ้าของสถิติ “ศิลปินที่มีเพลง Top 5 ในชาร์ต Billboard Hot 100 มากที่สุดของปี 2023” เลยนะ นั่นคือ อันดับ 2 เพลง “Karma” ผลงานสุดละมุนหูกับศิลปินตัวแม่ Taylor Swift, อันดับ 3 เพลง “Boy’s a Liar Pt.2” ผลงานเพลงเวอร์ชันรีมิกซ์กับ PinkPantheress และอันดับ 4 เพลง “Princess Diana” ผลงานเพลงที่ได้ร่วมกับไอดอลของเธอเองอย่าง Nicki Minaj
ในขณะที่ความโดดดังและความฮอตของเธอกำกลังพุ่งทยานสูงมากขึ้นเรื่อยๆ ทางสื่อยักษ์ใหญ่อย่าง “The New York Times” และ “Billboard” ต่างก็พร้อมใจกันมอบตำแหน่ง “Rap’s New Princess (เจ้าหญิงคนใหม่แห่งวงการเพลงแร็ป” ให้กับ Ice Spice แร็ปเปอร์สาววัย 23 ปีเป็นที่เรียบร้อย แถมเมื่อเดือนมิถุนายนเธอยังได้ขึ้นปกนิตยสาร “Teen Vogue” จนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านเธอได้คว้ารางวัล “Best New Artist” จากเวที MTV Video Music Awards ประจำปี 2023
อ้างอิงจาก : tmz, theconcert
ภาพจาก : IG icespice
