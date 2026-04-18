ข่าวอาชญากรรม

สรุปปมยืมเงิน 2 หมื่นไม่ได้ เจอสากตีหัวดับ เพื่อน-ญาติคนตายนับ 100 ฮือล้อมร้านตัดผม

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 18 เม.ย. 2569 09:25 น.| อัปเดต: 18 เม.ย. 2569 09:25 น.
ร้านตัดผม สากตีหัวลูกค้า
เจ้าของร้านตัดผม อ้างใช้สากตีศีรษะชายวัย 26 ปีจนเสียชีวิต โดยมีมีดปลายแหลมในมือ อ้างคนตายมาขอยืมเงินแล้วไม่ได้ ชักมีดขู่จนเกิดการต่อสู้กัน กู้ภัยเข้ามาเคลียร์พื้นที่เจอรุมทำร้ายเจ็บ 3 ราย

กรณี นายจีราวัฒน์ อายุ 58 ปี เจ้าของร้านทำผม ใช้สากกะเบือตีหัว นายฐิติ อายุ 26 ปี จนเสียชีวิตภายในร้านโดยมีมีดปลายแหลมในมือ เมื่อวันที่ 17 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยผู้ก่อเหตุ อ้างว่าคนตายมาขอยืมเงินแล้วไม่ได้ จึงไม่พอใจชักมีดออกมาขู่ จนเกิดการต่อสู้กัน สุดท้ายผู้ตายก็ถูกสากตีหัวเสียชีวิต

หลังเกิดเหตุ กลุ่มเพื่อนและญาตินับ 100 คน มาปิดล้อมร้านตัดผม เชื่อทุกอย่างเป็นการจัดฉาก เพื่อนถูกลวงมาฆ่า ท่ามกลางความโกรธแค้นของกลุ่มเพื่อนที่พยายามฝ่าประตูร้านเข้าไปหานายจีราวัฒน์ แต่ถูกตำรวจและกู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เข้าห้ามไว้ เนื่องจากต้องรอให้แพทย์นิติเวชศาสตร์ เข้ามาตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุก่อน

ต่อมาเกิดการกระทบกระทั่งกัน กลุ่มของเพื่อนผู้เสียชีวิตปะทะคารมณ์กับเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยจนเป้นเหตุให้ฝ่ายหลังบาดเจ็บ 3 ราย รายแรกถูกขวดปาใส่บริเวณใบหน้า รายที่สองถูกขวดตีเข้ที่ศีรษะ รายที่สามถูกรุมชกต่อย นอกจากนี้ยังมีรถพยาบาลถูกทุบกระจก 1 คัน จนในที่สุดต้องมีการแจ้งความที่สภ.ปากเกร็ด เมื่อราว 5 ทุ่มของวานนี้ (17 เม.ย.) ขณะเดียวกันมีกลุ่มเพื่อนของผู้ตายประมาณ 30 คน ติดตามมายังโรงพัก พบกับกลุ่มเจ้าหน้าที่กู้ภัยอีก

ล่าสุด พ.ต.อ.อดิเรก ทองแกมแก้ว ผกก.สภ.ปากเกร็ด เรียกทั้งสองฝ่ายมาปรับความเข้าใจกัน จนกลุ่มเพื่อนของผู้ตายอารมณ์เย็นลง และยกมือไหว้ขอโทษกลุ่มเจ้าหน้าที่กู้ภัย ที่อารมณ์ร้อนไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ชุลมุนที่เกิดขึ้น เพราะเกรงว่าผู้ตายจะไม่ได้รับความเป็นธรรม

เจ้าของร้านตัดผมผู้ก่อเหตุใช้สากตีหัวลูกค้า
ทั้งนี้ในส่วนของคดีความของเจ้าของร้านทำผมนั้น ให้ข้อมูลกับตำรวจว่า ผู้ตายเป็นลูกค้าที่ร้าน เข้ามาหาตนพร้อมกับขอยืมเงิน 2 หมื่นบาท ตนจึงบอกไปว่าไม่มี ผู้ตายก็พูดว่า จำเป็นต้องใช้เงิน จากนั้นก็ล้วงมีดออกมา ตนเห็นท่าไม่ดีจึงวิ่งหนีไปหลังร้าน ผู้ตายก็วิ่งตามไป ด้วยความกลัวตาย ตนจึงสู้กลับ กอดรัดฟัดเหวี่ยงกันอยู่สักพัก ระหว่างนั้นตนคว้าสากกะเบือเอาไว้ได้ แล้วตีเข้าที่ศีรษะของผู้ตายหลายครั้งจนแน่นิ่งไป ก่อนจะพบว่าเสียชีวิตดังกล่าว

เบื้องต้นตำรวจตำรวจควบคุมตัวนายจีราวัฒน์ไปที่ สภ.ปากเกร็ด และไม่เชื่อคำให้การที่อ้างว่าป้องกันตัว เนื่องจากขัดแย้งกับพยานหลักฐานหลายจุด และได้เชิญตัวเพื่อนผู้ตาย, พยานแวดล้อม และตามตัวผู้หญิงที่อยู่ในร้านขณะเกิดเหตุ ไปสอบปากคำเพิ่มเติมอย่างละเอียด

หากรวบรวมหลักฐานจากคลิปเสียงและผลชันสูตรชัดเจน อาจนำไปสู่การตั้งข้อหาหนัก “ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน” แทนการอ้างป้องกันตัว.

แร็ปเปอร์หญิงชื่อดัง Ice Spice ถูกแฟนคลับบุกตบกลางร้านแมคโดนัลด์ บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? แรปเปอร์ชื่อดัง ถูกแฟนคลับบุกตบ กลางร้านอาหาร

18 นาที ที่แล้ว
ทนายเกิดผล กางกฎหมาย ไรเดอร์หัวร้อน พังทรัพย์สิน อ้างโมโหเรื่องเก่า ชี้ มีความผิด ข่าว

ทนายเกิดผล กางกฎหมาย ไรเดอร์หัวร้อน พังทรัพย์สิน อ้างโมโหเรื่องเก่า ชี้ มีความผิด

57 นาที ที่แล้ว
แจ้งข้อหาเจ้าของร้านตัดผมปากเกร็ด ข่าว

เพื่อนเล่าอีกมุม เชื่อถูกลวงไปที่ร้านตัดผม เผย “ตี๋” ไม่ยืมเงินใคร ล่าสุดตร.แจ้งข้อหาแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไรเดอร์โร่แจง หลังคลิปเตะไม้กั้นว่อนเน็ต ยันไม่มีปัญหาแลกบัตร ลั่น &quot;ผมเสียหาย&quot; ข่าว

ไรเดอร์โร่แจง หลังคลิปเตะไม้กั้นว่อนเน็ต ยันไม่มีปัญหาแลกบัตร ลั่น “ผมเสียหาย”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไรเดอร์ฟิวขาด ท้าฟ้อง หลังเตะไม้กั้นทาง-ข่มขู่ รปภ. เพราะถูกให้แลกบัตรเข้าหมู่บ้าน ข่าว

ไรเดอร์หัวร้อน เตะไม้กั้นทาง-ข่มขู่ รปภ. หลังถูกให้แลกบัตรเข้าหมู่บ้าน ท้าฟ้องมั่นใจไม่ผิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โครงการพักชําระหนี้ธกส 2566 การเงิน

ดอกเบี้ยคนละครึ่ง ธ.ก.ส. เช็กเงื่นไข รัฐช่วยจ่ายดอก 3% ผู้กู้ต้องผ่านเกณฑ์ 4 ข้อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

คลิปเสียงแฉหนังคนละม้วน “เจ้าของร้าน” ใช้สากทุบหัวหนุ่ม 26 ดับ เพื่อนเผยอีกมุม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลายคนไม่รู้! เปิดชื่อ-นามสกุลเก่า ก่อนจะมาเป็น &quot;ณเดชน์ คูกิมิยะ&quot; ซุปตาร์เบอร์ต้นของไทย บันเทิง

หลายคนไม่รู้! เปิดชื่อ-นามสกุลเก่า ก่อนจะมาเป็น “ณเดชน์ คูกิมิยะ” ซุปตาร์เบอร์ต้นของไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เกินไปไหม? หนุ่มถ่ายคอนเทนต์เหยียบ “รูปหล่อหลวงพ่อคูณ” ทำชาวพุทธถกเสียงแตก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

คลิปหลักฐาน วันไหลจอมบึง ปืน-มีดไล่ยิงไล่แทงกันเละ คนเจ็บเต็มรพ.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านตัดผม สากตีหัวลูกค้า

สรุปปมยืมเงิน 2 หมื่นไม่ได้ เจอสากตีหัวดับ เพื่อน-ญาติคนตายนับ 100 ฮือล้อมร้านตัดผม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พลทหาร สารภาพ ย่ำยีเด็กหญิง 15 ยันก่อเหตุคนเดียว ทบ.เตรียมส่งฟ้องศาลทหาร ข่าว

พลทหาร สารภาพ ย่ำยีเด็กหญิง 15 ยันก่อเหตุคนเดียว ทบ.เตรียมส่งฟ้องศาลทหาร

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สัปเหร่อขอบคุณ จ๊ะ นงผณี ไม่มองข้ามคนเบื้องหลัง มอบเงินสดตอบแทน หลังช่วยส่งพ่ออย่างดี บันเทิง

สัปเหร่อโพสต์ขอบคุณ จ๊ะ นงผณี ไม่มองข้ามคนข้างหลัง ตอบแทนหลังช่วยส่งพ่ออย่างดี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวถูกอินเดียขืนใจกลางสวน สลด หนุ่มมาเลเซียทำทีช่วย ก่อนย่ำยีซ้ำ ข่าวต่างประเทศ

สาวถูกอินเดียขืนใจกลางสวน สลด หนุ่มมาเลเซียทำทีช่วย ก่อนย่ำยีซ้ำ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาน้ำมันวันนี้ 18 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด เศรษฐกิจ

อัปเดต! ราคาน้ำมันวันนี้ 18 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดวงวันนี้ 18 4 69 ดูดวง

เปิด 3 ราศีเตรียมโกอินเตอร์ เนื้อคู่สายฝอมาแรง พบคู่ออนไลน์แบบบุพเพสันนิวาส

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดาว AV โดนมหา&#039;ลัยไล่ออก หลังเพื่อนฟ้องเล่นหนังโป๊ จบอนาคตนักบัลเลต์เบอร์ต้นของประเทศ บันเทิง

ดาว AV โดนมหา’ลัยไล่ออก หลังเพื่อนฟ้องเล่นหนังโป๊ จบอนาคตนักบัลเลต์เบอร์ต้นของประเทศ

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายเวียดนามตุยมือถือขี่มอเตอร์ไซค์ฝ่าไม้กั้นจนรถไฟ ข่าวต่างประเทศ

หวิดดับ! ชายขี่จยย. คุยมือถือ ฝ่าที่กั้นทางรถไฟ ร่างกระเด็นไถลพื้น โดนรุมด่ายับ

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อินฟลูฯ ใช้บริการงานแต่ง แต่ส่งเรตการ์ดเก็บเงิน เจอแฉวีรกรรม ขอกินฟรีแลกรีวิว

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สี จิ้นผิง ประณาม สหรัฐ ใช้กฎหมู่ ปิดช่องแคบฮอร์มุซ เตือนอย่าล้ำเส้น

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพล่าสุด ชลิต เฟื่องอารมย์ วัย 77 ปี บันเทิง

ชีวิตปัจจุบัน ชลิต เฟื่องอารมย์ วัย 77 ปี แข็งแรงมาก ใช้ชีวิตเรียบง่าย

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
สังข์ ดอกสะเดา โพสต์โต้ข่าวปลอมยืนยันยังไม่เสียชีวิต บันเทิง

สังข์ ดอกสะเดา โต้ข่าวเสียชีวิต หลังเจอก้อนเนื้อในปอด หวั่นมะเร็งแพร่กระจาย

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ทัพภาค 4 ขอโทษ ปมพาดพิงคดียิง สส. รับสื่อสารพลาด ทำชาวปอเนาะไม่สบายใจ ข่าวการเมือง

แม่ทัพภาคที่ 4 แถลงขอโทษประชาชน ยอมรับสื่อสารพลาด ปมพาดพิง รร.ปอเนาะ

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ส่องสินสอด ณเดชน์-ญาญ่า จัดเต็มทองคำแท่ง-เงินสดกองเป็นปึก สมเกียรติคู่รักซุปตาร์

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลหวยลาววันนี้ 17 เม.ย. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45 หวยลาว

ผลหวยลาววันนี้ 17 เม.ย. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
แร็ปเปอร์หญิงชื่อดัง Ice Spice ถูกแฟนคลับบุกตบกลางร้านแมคโดนัลด์

เกิดอะไรขึ้น? แรปเปอร์ชื่อดัง ถูกแฟนคลับบุกตบ กลางร้านอาหาร

เผยแพร่: 18 เมษายน 2569
ทนายเกิดผล กางกฎหมาย ไรเดอร์หัวร้อน พังทรัพย์สิน อ้างโมโหเรื่องเก่า ชี้ มีความผิด

ทนายเกิดผล กางกฎหมาย ไรเดอร์หัวร้อน พังทรัพย์สิน อ้างโมโหเรื่องเก่า ชี้ มีความผิด

เผยแพร่: 18 เมษายน 2569
แจ้งข้อหาเจ้าของร้านตัดผมปากเกร็ด

เพื่อนเล่าอีกมุม เชื่อถูกลวงไปที่ร้านตัดผม เผย “ตี๋” ไม่ยืมเงินใคร ล่าสุดตร.แจ้งข้อหาแล้ว

เผยแพร่: 18 เมษายน 2569
ไรเดอร์โร่แจง หลังคลิปเตะไม้กั้นว่อนเน็ต ยันไม่มีปัญหาแลกบัตร ลั่น &quot;ผมเสียหาย&quot;

ไรเดอร์โร่แจง หลังคลิปเตะไม้กั้นว่อนเน็ต ยันไม่มีปัญหาแลกบัตร ลั่น “ผมเสียหาย”

เผยแพร่: 18 เมษายน 2569
Back to top button