เบียร์ อินฟลูฯ ดัง สารภาพติดหนี้พนัน 20 ล้าน ซ้ำใช้เงินเกินตัว ชีวิตพัง ขายของหรูประทังชีพ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 เม.ย. 2569 10:55 น.| อัปเดต: 17 เม.ย. 2569 14:08 น.
เบียร์ อินฟลูดัง ติดหนี้พนัน 20 ล้านบาท ต้องขายทองและรถหรูเกลี้ยงตัว

เกิดอะไรขึ้น? อินฟลูฯ ดังคน อัดคลิปยอมรับ ใช้เงินเกินตัว ติดหนี้พนัน 20 ล้าน สุดท้ายล้มหนักชีวิตพัง เป็นหนี้นอกระบบ ยืมเงินคนรอบตัว ต้องขายทรัพย์สินหมดตัว ทอง-นาฬิกา

หลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตาชายหนุ่มที่มักจะสวมสร้อยทองเส้นใหญ่ออกมาทำคลิปวิดีโอ หรือ อนุสรณ์ โพธิ์ทอง เจ้าของช่อง TikTok ชื่อ beeranusorn ซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 7.1 ล้านคน ล่าสุดเขาออกมาอัดคลิปอัปเดตชีวิตของตัวเองว่ากำลังเจอปัญหาใหญ่จากการเล่นการพนันและใช้เงินเกินตัวจนสร้างหนี้สินสูงถึง 20 ล้านบาท

อนุสรณ์ โพธิ์ทอง ออกมาอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดว่า “สวัสดีทุกคนครับ วันนี้ผมจะมาบอกว่าชีวิตผมพังแค่ไหน ผมเป็นหนี้ทั้งหมด 20 ล้านบาท มาเกือบ 1 ปีเต็ม ตั้งแต่เดือนพฤษภาคน 2568 จนมาถึงปัจจุบัน ทั้งทอง นาฬิกา และรถยนต์ ผมขายหมดทุกอย่าง พี่ ๆ น่าจะเคยเห็นผมมีทองเต็มตัว มีนาฬิกาหรู ผมใส่ทุกอย่าง แต่ตอนนี้ขายหมดแล้วครับเพื่อใช้หนี้

ชีวิตผมล้มเพราะเล่นการพนัน ใช้เงินเกินตัว เที่ยวเล่นเสเพล ใช้เงินแบบไม่คิดว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไง จนสุดท้ายผมล้มแบบหนักมาก ๆ เป็นหนี้นอกระบบ เป็นหนี้พี่น้องจากการยืมเงินคนรอบข้าง ทั้งหมดรวมเป็นเงิน 20 ล้านบาท ตอนนี้ใช้หนี้ไปแล้ว 5 ล้านบาท เหลืออีก 15 ล้าน นี่คือชีวิตผมจริง ๆ ไม่ใช่คอนเทนต์ ระยะเวลาที่ผ่านมาผมไม่ค่อยได้ทำคอนเทนต์ลงโซเชียล เพราะระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาผมเครียดมาก ๆ

ผมจะเตือนพี่ ๆ น้องเอฟซีที่เห็นผมเป็นไอดอลเลิกได้เลิกนะ ถ้าหลงผิดแบบผมอยู่ ใครที่เล่นการพนันทำให้ครอบครัวxิบหาย ทางเดียวคือxิบหาย ทุกอย่างพังหมด ถ้าพี่เป็นเสาหลักครอบครัวแบบผมนะพัง ล้มแบบลุกไม่ขึ้น เหมือนคนโดยต่อย

ผมต้องกราบขอโทษผู้ใหญ่และพี่ ๆ เอฟซีทุกคนที่เคยขอร้องให้ช่วยแก้ปัญหา มันเป็นสิ่งที่เห็นแก่ตัวมาก ทั้งที่ทุกคนต่างมีภาระกัน ณ ตอนนั้นผมมืดแปดด้าน ตอนนี้ก็ยังมืดแปดด้าน แต่พยายามใช้หนี้ทุกวัน วันละ 100,000 – 120,000 บาท ที่ทุกคนไม่เห็นน้ำตาผมเพราะผมร้องไห้ไม่ได้ ไม่ร้องไห้แน่นอน ผมเป็นเสาหลักครอบครัวและจะพยายามใช้หนี้ให้หมดทุกคน ผมทำงานทุกอย่างใช้หนี้จนเหลือเงินติดตัวแค่ 1-2 บาท สาบานว่าไม่ใช่คอนเทนต์

ก่อนหน้านี้ผมมีธุรกิจขายสบู่ ตอนนี้ขายทุกอย่างสต๊อกสินค้า จนไม่มีทุนมาสั่งของมาไปขายต่อ ตอนนี้ผมตันและไม่รู้ว่าต้องทำยังไงต่อ จึงอยากออกมาอัดคลิปนี้ให้พี่ ๆ เอฟซีฟัง หลาย ๆ คนด่าผม ซ้ำเติมหรือสมน้ำหน้า แต่ผมไม่โกรธนะ แล้วก็ต้องกราบขอบคุณด้วยที่ช่วยเตือนสติผมว่าล้มครั้งนี้มันหนักจริง ๆ ซ้ำเติมผมได้เลยครับ หรือถ้าใครอยากให้กำลังใจผมก็ขอขอบคุณจริง ๆ

ผมไม่อายที่ออกมาพูดแบบนี้ เพราะทำใจมา 1 ปีเต็ม ๆ ขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนสินค้าจนมีเงินใช้หนี้ไปถึง 5 ล้านบาทแล้ว ขอบคุณมาก ๆ ที่เปิดใจรับฟังผม”

ภาพจาก Facebook : อนุสรณ์ โพธิ์ทอง
ภาพจาก Facebook : อนุสรณ์ โพธิ์ทอง
ภาพจาก Facebook : อนุสรณ์ โพธิ์ทอง

ภาพล่าสุด ชลิต เฟื่องอารมย์ วัย 77 ปี บันเทิง

ชีวิตปัจจุบัน ชลิต เฟื่องอารมย์ วัย 77 ปี แข็งแรงมาก ใช้ชีวิตเรียบง่าย

1 นาที ที่แล้ว
สังข์ ดอกสะเดา โพสต์โต้ข่าวปลอมยืนยันยังไม่เสียชีวิต บันเทิง

สังข์ ดอกสะเดา โต้ข่าวเสียชีวิต หลังเจอก้อนเนื้อในปอด หวั่นมะเร็งแพร่กระจาย

40 นาที ที่แล้ว
แม่ทัพภาค 4 ขอโทษ ปมพาดพิงคดียิง สส. รับสื่อสารพลาด ทำชาวปอเนาะไม่สบายใจ ข่าวการเมือง

แม่ทัพภาคที่ 4 แถลงขอโทษประชาชน ยอมรับสื่อสารพลาด ปมพาดพิง รร.ปอเนาะ

41 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ส่องสินสอด ณเดชน์-ญาญ่า จัดเต็มทองคำแท่ง-เงินสดกองเป็นปึก สมเกียรติคู่รักซุปตาร์

45 นาที ที่แล้ว
ผลหวยลาววันนี้ 17 เม.ย. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45 หวยลาว

ผลหวยลาววันนี้ 17 เม.ย. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดเงื่อนไข สินเชื่อรถเก่าแลก EV ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนาน 5 ปี ปล่อยกู้สูงสุด 2 ล้าน เศรษฐกิจ

เปิดเงื่อนไข สินเชื่อรถเก่าแลก EV ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนาน 5 ปี ปล่อยกู้สูงสุด 2 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมียนมา ลดโทษจำคุก &quot;ออง ซาน ซูจี&quot; 4 ปีครึ่ง จาก 27 ปี ลุ้นกักบริเวณบ้านพักแทน ข่าวต่างประเทศ

เมียนมา ลดโทษจำคุก “ออง ซาน ซูจี” 1 ใน 6 จากทั้งหมด 27 ปี ลุ้นกักบริเวณบ้านพักแทน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฉคลิป สีกา หอมแก้ม พระหนุ่ม ให้รางวัลหลังเดินทางมาหาถึงบ้าน คาดไม่ใช่ครั้งแรก ข่าว

แฉคลิป สีกา หอมแก้ม พระหนุ่ม ให้รางวัลหลังเดินทางมาหาถึงบ้าน คาดไม่ใช่ครั้งแรก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เพี้ยน! รมว.สาธารณสุขสหรัฐฯ เคยตัดอวัยวะเพศศพแรคคูน อ้างเอาไปศึกษา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อาลัย “หนุ่ม ซันตาน่า” เสียชีวิตกะทันหัน ปิดตำนานอดีตคนคุกผู้สร้างบทเรียนสอนใจวัยรุ่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อน้องทับทิม ถึงกับพูดไม่ออก เจอคนเมนต์บูลลี่ลูกสาว ล็อกเฟซหนี ลั่นขอปรึกษาทนาย ข่าว

พ่อน้องทับทิม รับไม่ได้ เจอคนเมนต์บูลลี่ลูกสาว ล็อกเฟซหนี ลั่นขอปรึกษาทนาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หมอวรงค์ ออกโรงแฉ ขบวนการโกงน้ำมันชาติ ดีเซลหายปริศนากว่า 700 ล้านลิตร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม อ้างเป็นทหารกองทัพภาค 2 โวยสส.จัดปาร์ตี้โฟม สั่งปิด-รื้อซุ้ม บอกขว้างถนน ข่าว

หนุ่ม อ้างเป็นทหารกองทัพภาค 2 โวยสส.จัดปาร์ตี้โฟม สั่งปิด-รื้อซุ้ม บอกขว้างถนน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“โสภณ” พาทัวร์เปิดขายอาหารในสภาวันแรก หารือลดใช้ถุงพลาสติก ช่วยประหยัด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นินจา วสันต์พรรษ ช่างภาพนางงาม เสียชีวิต ข่าว

อาลัย ช่างภาพนางงามมือทอง จากไปกะทันหัน สุดเศร้า สูญเสียทีมงานคุณภาพ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

บอย ปกรณ์ เจอโรคจิตทักแชตคุกคาม “ขอดมรักแร้” เจ้าตัวตอบกลับทันควัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทลายโรงงานเถื่อน ผลิตผงชูรสปลอม-ผงปรุงรสปลอม ยี่ห้อดัง ส่งขายหลายพื้นที่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“บิ๊กโจ๊ก” ยื่นฟ้อง “บิ๊กเต่า” คดีหมิ่นประมาทปมตบลูกน้อง ศาลนัดไต่สวน 20 ก.ค.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

มอบตัวแล้ว 2 กะเทยรุมล็อคตัวดูดคอหนุ่มขณะเล่นสงกรานต์ เร่งตามตัวอีกคน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอลซัลวาดอร์ แก้กฎหมาย เด็ก 12 ขวบ ผิดคดีฆ่า-ข่มขืน-โจร โทษคุกตลอดชีวิต ข่าวต่างประเทศ

เอลซัลวาดอร์ แก้กฎหมาย เด็ก 12 ขวบ ผิดคดีฆ่า-ข่มขืน-โจร โทษคุกตลอดชีวิต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เรือคลองแสนแสบ ปรับขึ้นค่าโดยสารอีก 1 บาทวันนี้ ดันราคารวมพุ่ง 6 บาท เศรษฐกิจ

เรือคลองแสนแสบ ปรับขึ้นค่าโดยสารอีก 1 บาทวันนี้ ดันราคารวมพุ่ง 6 บาท

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวบ้านช่วย &quot;น้องบุญรอด&quot; ลูกหมูป่าพลัดหลง หวิดโดนย่างสด หนีตายไฟป่าเชียงดาว ข่าว

ชาวบ้านช่วย “น้องบุญรอด” ลูกหมูป่าพลัดหลงแม่ หนีตายไฟป่า หวิดโดนย่างสด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไปกันใหญ่! ชาวเน็ตอ้าง อยุธยา-ลพบุรี เคยเป็นของเขมร ชี้สยามเข้ามาตอนอ่อนแอ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจสอบปากคำ เด็ก 15 เหยื่อทหารหื่น ไม่ปักใจเชื่อว่าไม่มีผู้ร่วมก่อเหตุ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกันสังคม อัปเกรดสิทธิทำฟัน-ปรับวงเงิน รพ.รัฐ ฟรีไม่จำกัดครั้ง เริ่ม 1 พ.ค. นี้ ข่าว

ประกันสังคม อัปเกรดสิทธิทำฟัน รพ.รัฐ ฟรีไม่จำกัดครั้ง เพิ่มวงเงินฟันปลอม เริ่ม 1 พ.ค.นี้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แม่ทัพภาค 4 ขอโทษ ปมพาดพิงคดียิง สส. รับสื่อสารพลาด ทำชาวปอเนาะไม่สบายใจ

แม่ทัพภาคที่ 4 แถลงขอโทษประชาชน ยอมรับสื่อสารพลาด ปมพาดพิง รร.ปอเนาะ

เผยแพร่: 17 เมษายน 2569
ผลหวยลาววันนี้ 17 เม.ย. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45

ผลหวยลาววันนี้ 17 เม.ย. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45

เผยแพร่: 17 เมษายน 2569
เปิดเงื่อนไข สินเชื่อรถเก่าแลก EV ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนาน 5 ปี ปล่อยกู้สูงสุด 2 ล้าน

เปิดเงื่อนไข สินเชื่อรถเก่าแลก EV ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนาน 5 ปี ปล่อยกู้สูงสุด 2 ล้าน

เผยแพร่: 17 เมษายน 2569
เมียนมา ลดโทษจำคุก &quot;ออง ซาน ซูจี&quot; 4 ปีครึ่ง จาก 27 ปี ลุ้นกักบริเวณบ้านพักแทน

เมียนมา ลดโทษจำคุก “ออง ซาน ซูจี” 1 ใน 6 จากทั้งหมด 27 ปี ลุ้นกักบริเวณบ้านพักแทน

เผยแพร่: 17 เมษายน 2569
