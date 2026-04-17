เบียร์ อินฟลูฯ ดัง สารภาพติดหนี้พนัน 20 ล้าน ซ้ำใช้เงินเกินตัว ชีวิตพัง ขายของหรูประทังชีพ
เกิดอะไรขึ้น? อินฟลูฯ ดังคน อัดคลิปยอมรับ ใช้เงินเกินตัว ติดหนี้พนัน 20 ล้าน สุดท้ายล้มหนักชีวิตพัง เป็นหนี้นอกระบบ ยืมเงินคนรอบตัว ต้องขายทรัพย์สินหมดตัว ทอง-นาฬิกา
หลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตาชายหนุ่มที่มักจะสวมสร้อยทองเส้นใหญ่ออกมาทำคลิปวิดีโอ หรือ อนุสรณ์ โพธิ์ทอง เจ้าของช่อง TikTok ชื่อ beeranusorn ซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 7.1 ล้านคน ล่าสุดเขาออกมาอัดคลิปอัปเดตชีวิตของตัวเองว่ากำลังเจอปัญหาใหญ่จากการเล่นการพนันและใช้เงินเกินตัวจนสร้างหนี้สินสูงถึง 20 ล้านบาท
อนุสรณ์ โพธิ์ทอง ออกมาอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดว่า “สวัสดีทุกคนครับ วันนี้ผมจะมาบอกว่าชีวิตผมพังแค่ไหน ผมเป็นหนี้ทั้งหมด 20 ล้านบาท มาเกือบ 1 ปีเต็ม ตั้งแต่เดือนพฤษภาคน 2568 จนมาถึงปัจจุบัน ทั้งทอง นาฬิกา และรถยนต์ ผมขายหมดทุกอย่าง พี่ ๆ น่าจะเคยเห็นผมมีทองเต็มตัว มีนาฬิกาหรู ผมใส่ทุกอย่าง แต่ตอนนี้ขายหมดแล้วครับเพื่อใช้หนี้
ชีวิตผมล้มเพราะเล่นการพนัน ใช้เงินเกินตัว เที่ยวเล่นเสเพล ใช้เงินแบบไม่คิดว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไง จนสุดท้ายผมล้มแบบหนักมาก ๆ เป็นหนี้นอกระบบ เป็นหนี้พี่น้องจากการยืมเงินคนรอบข้าง ทั้งหมดรวมเป็นเงิน 20 ล้านบาท ตอนนี้ใช้หนี้ไปแล้ว 5 ล้านบาท เหลืออีก 15 ล้าน นี่คือชีวิตผมจริง ๆ ไม่ใช่คอนเทนต์ ระยะเวลาที่ผ่านมาผมไม่ค่อยได้ทำคอนเทนต์ลงโซเชียล เพราะระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาผมเครียดมาก ๆ
ผมจะเตือนพี่ ๆ น้องเอฟซีที่เห็นผมเป็นไอดอลเลิกได้เลิกนะ ถ้าหลงผิดแบบผมอยู่ ใครที่เล่นการพนันทำให้ครอบครัวxิบหาย ทางเดียวคือxิบหาย ทุกอย่างพังหมด ถ้าพี่เป็นเสาหลักครอบครัวแบบผมนะพัง ล้มแบบลุกไม่ขึ้น เหมือนคนโดยต่อย
ผมต้องกราบขอโทษผู้ใหญ่และพี่ ๆ เอฟซีทุกคนที่เคยขอร้องให้ช่วยแก้ปัญหา มันเป็นสิ่งที่เห็นแก่ตัวมาก ทั้งที่ทุกคนต่างมีภาระกัน ณ ตอนนั้นผมมืดแปดด้าน ตอนนี้ก็ยังมืดแปดด้าน แต่พยายามใช้หนี้ทุกวัน วันละ 100,000 – 120,000 บาท ที่ทุกคนไม่เห็นน้ำตาผมเพราะผมร้องไห้ไม่ได้ ไม่ร้องไห้แน่นอน ผมเป็นเสาหลักครอบครัวและจะพยายามใช้หนี้ให้หมดทุกคน ผมทำงานทุกอย่างใช้หนี้จนเหลือเงินติดตัวแค่ 1-2 บาท สาบานว่าไม่ใช่คอนเทนต์
ก่อนหน้านี้ผมมีธุรกิจขายสบู่ ตอนนี้ขายทุกอย่างสต๊อกสินค้า จนไม่มีทุนมาสั่งของมาไปขายต่อ ตอนนี้ผมตันและไม่รู้ว่าต้องทำยังไงต่อ จึงอยากออกมาอัดคลิปนี้ให้พี่ ๆ เอฟซีฟัง หลาย ๆ คนด่าผม ซ้ำเติมหรือสมน้ำหน้า แต่ผมไม่โกรธนะ แล้วก็ต้องกราบขอบคุณด้วยที่ช่วยเตือนสติผมว่าล้มครั้งนี้มันหนักจริง ๆ ซ้ำเติมผมได้เลยครับ หรือถ้าใครอยากให้กำลังใจผมก็ขอขอบคุณจริง ๆ
ผมไม่อายที่ออกมาพูดแบบนี้ เพราะทำใจมา 1 ปีเต็ม ๆ ขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนสินค้าจนมีเงินใช้หนี้ไปถึง 5 ล้านบาทแล้ว ขอบคุณมาก ๆ ที่เปิดใจรับฟังผม”
