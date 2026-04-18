หลายคนไม่รู้! เปิดชื่อ-นามสกุลเก่า ก่อนจะมาเป็น “ณเดชน์ คูกิมิยะ” ซุปตาร์เบอร์ต้นของไทย

หลายคนไม่รู้! เปิดชื่อ-นามสกุลเก่า “ณเดชน์ คูกิมิยะ” ก่อนจะเข้าวงการมาเป็นซุปตาร์เบอร์ต้นของไทย แฟนคลับรุ่นใหม่รู้แล้วต้องอึ้ง
นาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักพระเอกหนุ่มขวัญใจมหาชนอย่าง ณเดชน์ คูกิมิยะ เจ้าบ่าวสุดหล่อที่เพิ่งจะยกขันหมากสู่ขอแฟนสาว ญาญ่า อุรัสยา ตามขนบธรรมเนียมประเพณีอีสาน ที่บ้านเกิดฝ่ายชาย จ.ขอนแก่น ท่ามกลางบรรยากาศม่วนจอยสนุกสนาน ผสมผสานกลิ่นอายความรักแสนอบอุ่นระหว่างสองคู่รักซุปตาร์
นอกจากข่าวการแต่งงานของคู่รักมาราธอน ณเดชน์-ญาญ่า แล้ว ก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อน นั่นก็คือ ชื่อและนามสกุลเก่าของเจ้าบ่าวป้ายแดง “ณเดชน์ คูกิมิยะ” โดยในหน้าหนังสือพิมพ์มีการตีพมพ์ข่าวการแต่งงาน แต่มีการระบุชื่อ “นายชลทิศ ยอดประทุม” ซึ่งเป็นชื่อเก่าของณเดชน์ตอนยังเป็นเด็ก ก่อนจะเปลี่ยนมาใช้ชื่อใหม่ว่า “ณเดชน์” จากการตั้งให้ของแม่แก้ว หากไม่มีการสืบค้นประวัติ หรือไม่ใช่แฟนคลับตัวยงก็คงจะไม่ทราบเรื่องนี้อย่างแน่นอน
