หนองคายโหด! หนุ่มเดินชนวัยรุ่น ถูกรุม 10 ต่อ 1 เลือดคั่งในสมองดับ สลดสงกรานต์
สลดสงกรานต์หนองคาย น้องเซฟ หนุ่มอุดรฯ เสียชีวิต หลังถูกแก๊งวัยรุ่นทำร้าย 10 รุม 1 เลือดคั่งในสมองและติดเชื้อในกระแสเลือด ภรรยาเศร้าเพิ่งแต่งงาน 1 ปี มีลูก 1 คน
เพจเฟซบุ๊ก สถานีหนองคาย แชร์วิดีโอเหตุการณ์สลดเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2569 เวลาประมาณ 21.00 น. กลุ่มวัยรุ่นก่อเหตุทะเลาะวิวาทบนถนนประจักษ์ศิลปาคม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยกลุ่มผู้ก่อเหตุรุมทำร้ายนายยศวัจน์ หรือ น้องเซฟ หนุ่มชาวจังหวัดอุดรธานี เดินทางมาเที่ยวงานสงกรานต์ที่จังหวัดหนองคาย จากนั้นเขาเดินชนกลุ่มคู่กรณี น้องเซฟเอ่ยปากขอโทษแล้ว แต่กลุ่มคู่กรณีไม่จบและไม่พอใจ จึงพากันเข้ารุมทำร้าย 10 ต่อ 1
หลังเกิดเหตุทีมแพทย์พยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่ แต่น้องเซฟเสียชีวิตในเวลาต่อมา แพทย์ระบุสาเหตุว่าเกิดจากอาการเลือดคั่งในสมองและติดเชื้อในกระแสเลือด
ต่อมาภรรยาของน้องเซฟเดินทางเข้าให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เธอเล่าเหตุการณ์กลุ่มวัยรุ่น 10 รุม 1 ทำร้ายร่างกายสามีเมื่อคืนวันที่ 15 เมษายน ที่ผ่านมา เธอร้องไห้และมอบข้อมูลหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ พร้อมเล่าว่าตนและผู้เสียชีวิตเพิ่งแต่งงานได้ 1 ปี มีลูกน้อย 1 คน ทั้งคู่กำลังจะฉลองครบรอบแต่งงาน แต่สามีต้องมาด่วนจากไป
ความคืบหน้าล่าสุด วันนี้ 16 เมษายน 2569 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองหนองคาย ลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมกลุ่มผู้ก่อเหตุได้เกือบทั้งหมดแล้ว ขณะนี้ขาดผู้ก่อเหตุอีกเพียง 1 คน เจ้าหน้าที่กำลังสอบปากคำผู้ต้องหาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ข้อมูลและภาพจาก : สถานีหนองคาย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ฮุน เซน เป็นปลื้ม อวดภาพสงกรานต์ พระสีหนุ ประชาชนแห่เที่ยวคึกคัก รับปีใหม่เขมร
- ล่าตัว แก๊งทหารหื่น ฉุดเด็กหญิง 15 ข่มขืน ในห้องน้ำกลางถนนข้าวสาร วันสงกรานต์
- ศปถ. กางตัวเลขอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ เสียชีวิตรวม 216 ศพ เจ็บทะลุพัน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: