ข่าวอาชญากรรม

คลิปหลักฐาน วันไหลจอมบึง ปืน-มีดไล่ยิงไล่แทงกันเละ คนเจ็บเต็มรพ.

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 18 เม.ย. 2569 09:46 น.| อัปเดต: 18 เม.ย. 2569 10:04 น.
66
แฟ้มภาพ

วันไหลจอมบึงเดือด ทั้งปืนทั้งมีด ไล่แทงกัน วิ่งหนีตายกันอลหม่าน คนเจ็บเต็มโรงพยาบาล โดยส่วนใหญ่โดนลูกหลง เคราะห์ดีไม่มีใครได้รับอันตรายถึงชีวิต

วานนี้ (17 เม.ย.) ในงานวันไหลที่อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ 16.00 น. โดยผู้คนที่มาร่วมงานนั้นมาจากทั้งในพื้นที่ จ.ราชบุรี และจังหวัดใกล้เคียง มากกว่า 50,000 คน ที่เข้ามาในพื้นที่แห่งนี้ และเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด ส่งผลให้กลุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาวที่กำลังเล่นสาดน้ำ และประแป้ง ต่างก็พากันวิ่งหนีตายกันอลหม่าน มีหลายคนที่ถ่ายคลิปไว้ในช่วงที่เกิดเหตุไว้ได้

ตรวจสอบที่ รพ.สมเด็จพระยุพราช จอมบึง พบว่า มีผู้ที่ถูกอาวุธปืนยิงได้รับบาดเจ็บและผู้ที่ถูกอาวุธมีดฟันได้รับบาดเจ็บมารักษาตัวจำนวนหลายราย

ไล่ยิงไล่แทงวันไหลจอมบึง ราชบุรี
ภาพ @Facebook
คลิปหลักฐานวันไหลจอมบึง ตีกัน
ภาพ @Facebook

ตำรวจสภ.จอมบึง ต้องปิดถนนไม่ให้รถเข้าไปในตัวอำเภอจอมบึง และพยายามผลักดันรถและประชาชนที่ยังคงเล่นสาดน้ำให้ออกมาจากตัวอำเภอ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นมาอีก

เบื้องต้นพบว่า กลุ่มผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ไม่ได้ก่อเหตุแต่โดนลูกหลงมาจากกลุ่มที่มีปัญหากัน ตรวจสอบแล้วพบว่าอาการไม่สาหัส และโชคดีที่ไม่มีผู้เสียชีวิต แต่ก็มีเสียงสะท้อนมากจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและชาวบ้านที่อยู่ในอำเภอจอมบึง ก็บอกว่า ไม่อยากให้มีการจัดวันไหลจอมบึง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่จะดูแลเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนนั้นมีไม่เพียงพอ และในช่วงที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้าไปถึงที่เกิดเหตุช้า

อีกทั้งมีกลุ่มของคนที่มาร่วมเล่นน้ำจำนวนมาก ทำให้การติดตามจับกุมกลุ่มผู้ก่อเหตุจึงไม่ทันท่วงที และเกรงว่าหากปล่อยให้มีการจัดงานวันไหลทุกปี ก็อาจจะเกิดปัญหาและลุกลามไปถึงความสูญเสียจนได้ จึงอยากให้ยกเลิกและหากจะจัดก็ขอให้ผู้ที่มีแนวคิดจะจัดงานนั้นไปหาสถานที่ที่สามารถควบคุมดูแลได้ง่ายกว่านี้

และยังมีเรื่องความของเครื่องเสียงที่นำมาเปิดกันเพื่อสร้างความสนุกสนานนั้นยังดังเกินไปจนทำให้ชาวบ้านนั้นเอือมระอา เพราะกว่าจะเลิกเล่นหรือปิดเครื่องเสียงก็เกือบเที่ยงคืนแล้ว (ดูคลิป).

วัยรุ่นตีกันวันไหลที่จอมบึง จังหวัดราชบุรี
ภาพ @Facebook

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 18 เม.ย. 2569 09:46 น.| อัปเดต: 18 เม.ย. 2569 10:04 น.
66
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

