คลิปหลักฐาน วันไหลจอมบึง ปืน-มีดไล่ยิงไล่แทงกันเละ คนเจ็บเต็มรพ.
วันไหลจอมบึงเดือด ทั้งปืนทั้งมีด ไล่แทงกัน วิ่งหนีตายกันอลหม่าน คนเจ็บเต็มโรงพยาบาล โดยส่วนใหญ่โดนลูกหลง เคราะห์ดีไม่มีใครได้รับอันตรายถึงชีวิต
วานนี้ (17 เม.ย.) ในงานวันไหลที่อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ 16.00 น. โดยผู้คนที่มาร่วมงานนั้นมาจากทั้งในพื้นที่ จ.ราชบุรี และจังหวัดใกล้เคียง มากกว่า 50,000 คน ที่เข้ามาในพื้นที่แห่งนี้ และเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด ส่งผลให้กลุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาวที่กำลังเล่นสาดน้ำ และประแป้ง ต่างก็พากันวิ่งหนีตายกันอลหม่าน มีหลายคนที่ถ่ายคลิปไว้ในช่วงที่เกิดเหตุไว้ได้
ตรวจสอบที่ รพ.สมเด็จพระยุพราช จอมบึง พบว่า มีผู้ที่ถูกอาวุธปืนยิงได้รับบาดเจ็บและผู้ที่ถูกอาวุธมีดฟันได้รับบาดเจ็บมารักษาตัวจำนวนหลายราย
ตำรวจสภ.จอมบึง ต้องปิดถนนไม่ให้รถเข้าไปในตัวอำเภอจอมบึง และพยายามผลักดันรถและประชาชนที่ยังคงเล่นสาดน้ำให้ออกมาจากตัวอำเภอ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นมาอีก
เบื้องต้นพบว่า กลุ่มผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ไม่ได้ก่อเหตุแต่โดนลูกหลงมาจากกลุ่มที่มีปัญหากัน ตรวจสอบแล้วพบว่าอาการไม่สาหัส และโชคดีที่ไม่มีผู้เสียชีวิต แต่ก็มีเสียงสะท้อนมากจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและชาวบ้านที่อยู่ในอำเภอจอมบึง ก็บอกว่า ไม่อยากให้มีการจัดวันไหลจอมบึง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่จะดูแลเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนนั้นมีไม่เพียงพอ และในช่วงที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้าไปถึงที่เกิดเหตุช้า
อีกทั้งมีกลุ่มของคนที่มาร่วมเล่นน้ำจำนวนมาก ทำให้การติดตามจับกุมกลุ่มผู้ก่อเหตุจึงไม่ทันท่วงที และเกรงว่าหากปล่อยให้มีการจัดงานวันไหลทุกปี ก็อาจจะเกิดปัญหาและลุกลามไปถึงความสูญเสียจนได้ จึงอยากให้ยกเลิกและหากจะจัดก็ขอให้ผู้ที่มีแนวคิดจะจัดงานนั้นไปหาสถานที่ที่สามารถควบคุมดูแลได้ง่ายกว่านี้
และยังมีเรื่องความของเครื่องเสียงที่นำมาเปิดกันเพื่อสร้างความสนุกสนานนั้นยังดังเกินไปจนทำให้ชาวบ้านนั้นเอือมระอา เพราะกว่าจะเลิกเล่นหรือปิดเครื่องเสียงก็เกือบเที่ยงคืนแล้ว (ดูคลิป).
