สรุปดราม่า 12 ปี วงโยฯ บุกยืมเงินคุณตัน 3.1 ล้าน ปี 2569 คืนหรือยัง?

เผยแพร่: 23 มี.ค. 2569 09:40 น.| อัปเดต: 23 มี.ค. 2569 09:40 น.
ย้อนรอย 12 ปีดราม่าระดับประเทศ วงดรัมไลน์โรงเรียนดังบุกกดดัน ตัน ภาสกรนที ขอยืมเงิน 3.1 ล้านบาทไปแข่งที่เนเธอร์แลนด์ อัปเดตล่าสุดปี 2569 ยังไม่มีการคืนเงินแม้แต่บาทเดียว

คุณเคยได้ยินเรื่องนี้มั้ยครับ? เรื่องที่วงดนตรีกลุ่มหนึ่ง ตัดสินใจบุกไปขอยืมเงินนักธุรกิจพันล้านคืนดึก แบบที่ไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริงในชีวิตจริง แต่มันเกิดขึ้นจริง ในคืนวันที่ 23 มีนาคม 2557

ย้อนกลับไปตอนนั้น กลุ่มนักเรียน 30 คน จากวงดรัมไลน์ Max Percussion Theatre โรงเรียนสตรีวิทยา 2 พร้อมครูผู้ฝึกสอน ขับรถไปปักหลักที่สนามฟุตบอลในโครงการอารีน่า 10 ย่านทองหล่อ

พวกเขาชูป้ายแบนเนอร์ขนาดใหญ่ เขียนด้วยลายมือว่า “พวกเรามากราบขอยืมเงินคุณตัน 3.1 ล้าน เพื่อไปประกวดดรัมไลน์โลก ต้องจ่ายเงินพรุ่งนี้ก่อน 9.00 น.” แล้วก็ปักหลักอยู่ตรงนั้น ตั้งแต่สองทุ่ม ไม่ขยับ ไม่ไปไหน

ทำไมถึงเลือกตัน ภาสกรนที เจ้าของอิชิตัน?

ตอนนั้น ชื่อเสียงของตันโด่งดังมากในฐานะ เศรษฐีจอมแจก แคมเปญ “ลุ้นรหัสรวยเปรี้ยง แจกล้านทุกวัน ลุ้นปอร์เช่ทุกเดือน” ทำให้คนทั้งประเทศรู้จักเขาในฐานะคนรวยที่ชอบแจกเงิน

วงคิดว่า ถ้าจะขอยืมเงินจากใคร คนนี้แหละน่าจะยืมได้ แต่ตันไม่ได้อยู่ที่อารีน่า 10 ตอนนั้น เขาได้รับข่าวทีหลัง และต้องตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรกับกลุ่มเด็กที่นั่งรอเขาอยู่ท่ามกลางดึก

เวลาผ่านไปหลายชั่วโมง สองทุ่ม สามทุ่ม เที่ยงคืน ตีหนึ่ง ตีสอง กลุ่มนักเรียนยังอยู่ตรงนั้น จนกระทั่งตีห้าของวันที่ 24 มีนาคม ตัน ภาสกรนที ขับรถมาถึงอารีน่า 10 พร้อมกับเช็คเงินสด 3.1 ล้านบาทในมือ และก่อนจะมอบเช็คให้ เขาพูดกับเด็กๆ ว่า

“ขอโทษนะ พี่ไม่ใช่รัฐบาล และก็ไม่ใช่สปอนเซอร์ พี่ไม่มีปัญญาไปช่วยทุกคน ต่อไปนี้ อย่าได้นำใครมาแบบนี้อีกนะ แล้วพี่จะไม่ให้อีกเด็ดขาด ไม่ว่าจะเรื่องอะไร” นั่นแหละ คือประโยคที่คนไทยจำได้มาจนถึงวันนี้

แต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้น เพราะหลังจากที่ข่าวแพร่ออกไป โซเชียลมีเดียเริ่มขุดรายละเอียด และสิ่งที่โผล่ออกมาทำให้สังคมโกรธมากกว่าเดิม มีคลิปเสียงหลุดของผู้อำนวยการโรงเรียน ที่พูดว่า

“มีทางเดียวที่จะไปได้ ครูเห็นทางสว่างคือยืมเงินเอกชนไป ได้ถ้วยกลับมาเมื่อไรนะ ไอ้พวกนี้มันเทให้หมดหน้าตัก แล้วเราจะได้เงินฟรีอีกประมาณ 8-9 ล้าน คนไทยมันไม่รู้หรอก ว่าถ้วยไหนศักดิ์ศรีเป็นยังไง”

คลิปนั้นทำให้ทุกอย่างชัดขึ้นในทันที นี่ไม่ใช่แค่เด็ก ๆ ที่คิดไม่รอบคอบ แต่มีผู้ใหญ่อยู่เบื้องหลังที่วางแผนเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่ต้น แถมวงยังไม่ได้รับรางวัลชนะจากการแข่งขันครั้งนั้นด้วย

กระแสสังคมลุกลามไปถึงขั้นที่มีคนไปซื้อพื้นที่ป้ายบิลบอร์ดบนทางด่วน บริเวณต่างระดับจากพระราม 8 ก่อนลงไปศิริราช ขึ้นข้อความทวงเงินแทนตัน

ดราม่า 12 ปี วงโยฯ บุกยืมเงินคุณตัน 3.1 ล้าน
ภาพจาก : Drama-addict, FB/ปลั๊กไทย by มหาชะนี
คนที่ซื้อป้ายออกมาอธิบายทีหลังว่าเป็นผู้ปกครองที่คลุกคลีกับวงโยธวาทิตมากว่า 30 ปี และรู้สึกไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่มีใครบังคับให้ทำ แต่ทำเพราะรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้อง

ปีแล้วปีเล่า ทุกวันที่ 23 มีนาคม โซเชียลไทยจะหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดซ้ำ ไม่ลืม ไม่ปล่อย จนครบ 10 ปีในปี 2567 ตัน ภาสกรนที โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเป็นครั้งแรกที่เขาพูดถึงเรื่องนี้โดยตรงว่า

“วันนี้ของทุกปี ยังมีคนทวงถามถึงเหตุการณ์ยืมเงินผมเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ผมขอตอบที่นี่ครั้งแรกและอยากให้เป็นครั้งสุดท้าย ผมไม่ติดใจ”

เขาบอกว่าทุกคนเคยเป็นเด็ก มีประสบการณ์น้อย และมองพวกเขาเหมือนลูกหลาน ไม่เคยคิดจะเรียกเงินคืน และขอให้ทุกคนปิดตำนานเรื่องนี้เสียที

แต่ปัญหาคือ มันปิดได้ยากกว่าที่คิด เพราะสมาชิกในวงเคยพูดไว้ต่อหน้าสาธารณชนว่า “มายืม ไม่ได้มาขอ” และจะคืนเงินให้ได้

เมื่อพูดไว้แบบนั้น แต่ไม่ทำตาม สังคมก็ไม่ยอมลืม แม้เจ้าของเงินจะบอกว่าไม่ติดใจแล้วก็ตาม

ย้อนรอย 12 ปีดราม่าระดับประเทศ วงดรัมไลน์โรงเรียนดังบุกกดดัน ตัน ภาสกรนที ขอยืมเงิน 3.1 ล้าน
FB/ตัน ภาสกรนที

วันนี้ 23 มี.ค. 69 ครบ 12 ปีพอดี

เด็ก ๆ กลุ่มนั้นเรียนจบหมดแล้ว บางคนทำงาน บางคนมีครอบครัวแล้วก็เป็นได้ แต่ 3.1 ล้านบาทยังไม่ได้คืน แม้แต่บาทเดียว และทุกวันที่ 23 มีนาคม โลกโซเชียลก็ยังจำได้อยู่ดี

บทเรียนจากเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องเงิน มันสอนว่า สิ่งที่ทำลงไปบนโลกออนไลน์ ไม่มีปุ่มลบ ชื่อเสียงสร้างยาก ทำลายง่าย และบางครั้ง การยืมเงินคนอื่น “แบบมัดมือชก” อาจตามหลอกหลอนคุณไปตลอดชีวิต ถึงแม้เจ้าของเงินจะให้อภัยแล้ว แต่สังคมไม่ใช่คนเดียว และโซเชียลก็ไม่เคยลืม

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

