พลทหาร สารภาพ ย่ำยีเด็กหญิง 15 ยันก่อเหตุคนเดียว ทบ.เตรียมส่งฟ้องศาลทหาร
โฆษก ทบ. แถลงคืบหน้าคดีพลทหารย่ำยีเด็กหญิง 15 ปี รับสารภาพก่อเหตุเพียงลำพัง เตรียมส่งฟ้องศาลทหารดำเนินคดีถึงที่สุด
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2569 พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ได้ออกมาเปิดเผยความคืบหน้ากรณี พลทหาร สังกัดกองร้อยบริการ กองทัพภาคที่ 1 ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิงอายุ 15 ปี ในห้องน้ำสาธารณะ ที่ถนนข้าวสาร เมื่อวันสงกรานต์ที่ผ่านมา
โฆษกกองทัพบก ระบุว่า “หน่วยต้นสังกัดได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเต็มที่ ทั้งข้อมูล ทั้งพยาน ทั้งการประสานงาน เพื่อให้คดีเดินหน้าอย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง ไม่ละเว้น
เบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุเพียงคนเดียว โดยยืนยันว่าไม่มีพลเรือนรายอื่นร่วมกระทำผิดด้วยแต่อย่างใด ซึ่งในขณะนี้พนักงานสอบสวนกำลังตรวจสอบซ้ำอย่างละเอียดว่ามีใครเกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือไม่ หากสรุปได้ว่าก่อเหตุเพียงคนเดียวจริง คดีจะถูกส่งฟ้องต่อศาลทหารตามขั้นตอนกฎหมายทันที”
ติดตาม The Thaiger บน Google News: