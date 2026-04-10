วราวุธ หิ้วกระติกน้ำโชว์กลางสภา รับเม็ดพลาสติกแพง ชวนคนไทยใช้กระติกน้ำกู้วิกฤติ

เศรษฐกิจ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 เม.ย. 2569 15:44 น.| อัปเดต: 10 เม.ย. 2569 16:02 น.
วราวุธ หิ้วกระติกน้ำโชว์กลางสภา รับเม็ดพลาสติกแพง-หายาก ชวนคนไทยเลิกใช้ขวดพลาสติก

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยที่รัฐสภา 10 เม.ย. 69 เร่งตั้งคณะทำงาน 5 กระทรวง ตรวจสอบสต็อก-ต้นทุนเม็ดพลาสติก หลังวิกฤตตะวันออกกลางดันราคาพุ่ง ขยะพลาสติก 2.7 ล้านตันรีไซเคิลแค่ 25%

วันที่ 10 เมษายน 2569 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้สัมภาษณ์ที่อาคารรัฐสภา ถึงสถานการณ์เม็ดพลาสติกที่หลายภาคส่วนกำลังกังวล ทั้งภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค

รัฐเร่งตั้งคณะทำงาน 5 กระทรวง ตรวจสอบสต็อก-ราคาเม็ดพลาสติก

นายวราวุธ เปิดเผยว่า เมื่อวันพุธที่ผ่านมา (8 เม.ย.) นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เชิญกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าหารือ ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งตั้งคณะทำงานระหว่างกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงหน่วยงานอย่าง อย. กรมควบคุมมลพิษ และ สมอ.

คณะทำงานชุดนี้จะทำหน้าที่ตรวจสอบแหล่งที่มา จำนวนสต็อกเม็ดพลาสติกในประเทศไทย รวมถึงราคาเมื่อเทียบกับทั่วโลก นายวราวุธย้ำว่ายังไม่ใช่การควบคุมปริมาณหรือราคา แต่เป็นการเข้าไปดูต้นน้ำ กลางน้ำก่อน ว่าในประเทศไทยขายมากน้อยเพียงใด มีแหล่งที่มาอย่างไร

วิกฤตตะวันออกกลางกระทบซัพพลายพลาสติก ภาระตกที่ประชาชน

นายวราวุธ กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมห่วงใยประชาชนและผู้ประกอบการ สถานการณ์ในตะวันออกกลางกระทบซัพพลายของพลาสติกในประเทศไทยโดยตรง ทำให้เม็ดพลาสติกมีราคาสูงขึ้น ถุงพลาสติก ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ หายากขึ้นและแพงขึ้น สุดท้ายภาระก็ตกอยู่ที่ประชาชน

ก่อนหน้านี้ สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย เปิดเผยว่าราคาเม็ดพลาสติก PE ปรับขึ้นจาก 30-36 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 52-60 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่ปริมาณวัตถุดิบในตลาดลดเหลือเพียง 40-50% ส่วนภาคเอกชนระบุว่าเม็ดพลาสติกบางประเภทปรับขึ้นสูงถึง 80-90%

ทั้งนี้ คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ประกาศให้เม็ดพลาสติกเป็นสินค้าควบคุม เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2569

โชว์กระติกน้ำพกพา ชวนคนไทยลดพลาสติก-เพิ่มรีไซเคิลจาก 25% เป็น 35%

นายวราวุธ หยิบกระติกน้ำสีดำที่พกติดตัวขึ้นมาโชว์ ก่อนบอกว่าอาจไม่สะดวกสบายเหมือนเมื่อก่อน แต่เมื่อเม็ดพลาสติกหายากขึ้นและแพงขึ้น ค่าขนส่งก็อาจทำให้ขวดน้ำดื่มมีราคาแพงตาม จึงขอเชิญชวนทุกคนหันมาใช้กระติกน้ำ เพื่อลดต้นทุนและลดภาระ พร้อมใช้ภาชนะต่าง ๆ ลดการใช้พลาสติก

นายวราวุธ ระบุว่า ประเทศไทยมีขยะพลาสติก 2.7 ล้านตัน แต่นำมารีไซเคิลเพียง 25% ประเทศไทยจำเป็นต้องแยกขยะ รีไซเคิล และทำความสะอาดอย่างถูกต้อง เพื่อเพิ่มอัตราการรีไซเคิลจาก 25% เป็น 30-35% ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนเม็ดพลาสติกที่ต้องนำเข้าและผลิต เพราะต้นทางของเม็ดพลาสติกมาจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่มาจากน้ำมัน หากลดการพึ่งพาการนำเข้าและใช้สิ่งที่มีอยู่ในประเทศ ก็จะช่วยลดภาระให้ประชาชน

ดันรีไซเคิลแทนเม็ดพลาสติกใหม่ แนะล้างขยะก่อนทิ้ง

เมื่อถามว่าจะใช้วัสดุอะไรมาแทน นายวราวุธ อธิบายว่า เม็ดพลาสติกที่พูดถึงวันนี้คือเม็ดพลาสติกใหม่ เป็นวัตถุดิบที่เพิ่งผลิต หากไม่ใช้วัตถุดิบใหม่ ก็ใช้วัตถุดิบรีไซเคิลที่มาจากขยะพลาสติก 2.7 ล้านตันที่ยังไม่ได้นำไปรีไซเคิลมากเท่าที่ควร หากนำกลับมาใช้ใหม่ได้จะช่วยลดภาระการหาเม็ดพลาสติกใหม่ให้ภาคอุตสาหกรรม

ส่วนเรื่องการเพิ่มโรงงานรีไซเคิล นายวราวุธ กล่าวว่ามีหลายองค์ประกอบ ทั้งการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง และการทำความสะอาดขยะก่อนทิ้ง อาจเป็นแนวคิดที่แปลกใหม่สำหรับคนไทย แต่ในหลายประเทศก่อนจะทิ้งขยะพลาสติกต้องล้างทำความสะอาดก่อน เพื่อลดต้นทุนให้ภาคอุตสาหกรรม เมื่อผู้ประกอบการรับไปจะได้ไม่ต้องคัดแยกหรือทำความสะอาดซ้ำอีก

นายวราวุธ กล่าวอีกว่า กระทรวงอุตสาหกรรมวางแผนมอบนโยบายให้ข้าราชการในเช้าวันจันทร์ที่ 20 เมษายน แต่เนื่องจากนายกรัฐมนตรีมีกำหนดมอบนโยบายกรอบงบประมาณปี 70 ในวันเดียวกัน จึงเลื่อนเป็นเช้าวันพุธที่ 22 เมษายนแทน

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

