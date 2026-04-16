หนูน้อย 6 ขวบหลงกับครอบครัว ลืมไว้ที่ปั๊มน้ำมัน ขับรถไปไกลกว่า 130 กิโลฯ
หนูน้อย 6 ขวบหลงกับครอบครัว ลืมไว้ที่ปั๊มน้ำมัน ขณะเดินทางไปเที่ยวชะอำ ก่อนที่ขับรถไปไกลกว่า 130 กิโลฯ เผยสับสนเพราะมารถหลายคัน
สถานีตำรวจภูธรเขาดิน ได้โพสต์คลิปเป็นอุทธาหรณ์ ภายหลังจากที่ เด็กหญิงวัย 6 ขวบพลัดหลงกับครอบครัวที่ปั๊มน้ำมันระหว่างแวะเข้าห้องน้ำ ก่อนเจ้าหน้าที่ สภ.เขาดิน จะเข้าช่วยเหลือส่งผู้ปกครองได้อย่างปลอดภัย
โดยทางสถานีตำรวจภูธรเขาดิน เปิดเผยว่าทางผู้ปกครองพาเด็กไปเที่ยวชะอำ จ.เพชรบุรี และระหว่างทางแวะเข้าห้องน้ำที่ปั๊มน้ำมัน เผอิญมาด้วยรถหลายคันเลยสับสนว่าเด็กขึ้นรถแล้วรึยัง ทางปั๊มเลยแจ้งตำรวจเขาดินมารับตัวเด็กเพื่อแจ้งผู้ปกครองให้มารับตัวต่อไป โดยผู้ปกครองขับรถออกไปไกลแล้วกว่า 130 กิโลเมตร
หนูน้อยเล่าให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฟังว่า ไม่ทราบเบอร์ของผู้ปกครองเลย โดยหลังจากที่หนูน้อบระบุชื่อนามสกุลของตัวเองให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่จึงเช็กในระบบทะเบียนราษฎร์ จนทำให้ทราบว่าพ่อแม่ของหนูน้อบคือใคร จึงได้ประสานให้ทางผู้ปกครองมารับหนูน้อยที่สถานีตำรวจภูธรเขาดิน
ทั้งนี้ระหว่งาที่หนูน้อยอยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้น หนูน้อยมีอาการตกใจบ้าง แต่เจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันดูแลให้หนูน้อยรู้สึกปลอดภัยกระทั้งผู้ปกครองมารับตัวไปในที่สุด
