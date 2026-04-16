ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ยืนยันน้ำมันเพียงพอให้ประชาชนกลับบ้าน แต่ขอให้ใช้อย่างรู้คุณค่า-ประหยัด

Nateetorn S.เผยแพร่: 16 เม.ย. 2569 08:53 น.| อัปเดต: 16 เม.ย. 2569 08:53 น.
อนุทิน ยืนยันน้ำมันเพียงพอให้ประชาชนกลับบ้านช่วงสงกรานต์ แต่ขอให้ใช้อย่างรู้คุณค่า-ประหยัด พร้อมกำกับดูแลโครงสร้างราคาไม่ให้กระทบค่าครองชีพ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดสุโขทัย เพื่อติดตามสถานการณ์การให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิงในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นช่วงที่มีการเดินทางของประชาชนจำนวนมาก เมื่้อช่วงเย็นของวันที่ 15 เมษายน 2569

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ยังได้สำรวจสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อย่างใกล้ชิด พร้อมตรวจสอบปริมาณสต็อกน้ำมัน การกระจายเชื้อเพลิง และความพร้อมในการให้บริการ พร้อมพูดคุยสอบถามผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมัน รวมถึงประชาชนผู้ใช้บริการ เพื่อรับฟังข้อเท็จจริงจากหน้างานโดยตรง

นายอนุทิน ระบุ จากการตรวจสอบพบว่าภาพรวมการให้บริการน้ำมันในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย อยู่ในระดับที่น่าพอใจ สถานีบริการสามารถรองรับความต้องการใช้น้ำมันของประชาชนได้อย่างเพียงพอ ไม่มีสัญญาณของการขาดแคลน หรือปัญหาการรอคิวยาวผิดปกติแต่อย่างใด

“ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ประเทศไทยมีน้ำมันเพียงพอรองรับการเดินทางทั้งขาไปและขากลับ ทุกคนสามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้อย่างสบายใจ ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำมันหมดกลางทาง”

นายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์พลังงานอย่างใกล้ชิดมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดความผันผวนจากปัจจัยต่างประเทศ ซึ่งส่งผลต่อราคาน้ำมันในตลาดโลก รัฐบาลจึงได้ดำเนินมาตรการทั้งในด้านการจัดหาน้ำมันสำรอง การบริหารสต็อกเชื้อเพลิง และการกำกับดูแลโครงสร้างราคา เพื่อไม่ให้กระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนมากเกินไป นอกจากนี้ ยังได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เฝ้าระวังพฤติกรรมที่อาจส่งผลต่อการกระจายสินค้า เช่น การกักตุน หรือการชะลอการขนส่ง พร้อมทั้งให้เร่งอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์ เพื่อให้การกระจายน้ำมันเป็นไปอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่

ทั้งนี้นายอนุทิน ย้ำด้วยว่า แม้ประเทศไทยจะมีปริมาณน้ำมันเพียงพอในขณะนี้ แต่การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและประหยัดยังคงเป็นสิ่งสำคัญ โดยขอความร่วมมือจากประชาชนช่วยกันใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย และสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศในระยะยาว

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

