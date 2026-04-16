พ่อแม่ร้อง สายไหมต้องรอด ลูกสาววัย 15 ถูกพลทหาร ขืนใจในห้องน้ำ-ขู่ฆ่าถ้าส่งเสียง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 16 เม.ย. 2569 15:27 น.| อัปเดต: 16 เม.ย. 2569 15:27 น.
93
พ่อแม่ร้อง สายไหมต้องรอด ลูกสาววัย 15 ถูกพลทหาร ขืนใจในห้องน้ำ-ขู่ฆ่าถ้าส่งเสียง

พ่อแม่ร้อง สายไหมต้องรอด ลูกสาววัย 15 ปี ถูกพลทหาร ขืนใจในห้องน้ำ ในวันสงกรานต์ที่ถนนข้าวสาร บีบคอ-ขู่ฆ่าถ้าส่งเสียง ยัน เอาเรื่องถึงที่สุด

จากกรณีเพจ Survive – สายไหมต้องรอดโพสต์ข้อความระบุว่า “งามหน้า! ด.ญ.วัย 15 ปี เข้าแจ้งความถูกแก๊งทหาร ฉุดไปบีบคอ บังคับข่มขืน ในห้องน้ำสาธารณะ ขณะเดินเล่นน้ำวันสงกรานต์ บนถนนข้าวสาร!!

แก๊งทหารรับสารภาพว่าก่อเหตุข่มขืน ด.ญ.วัย 15 ในห้องน้ำกลางถนนข้าวสารจริง! สน. ชนะสงคราม เตรียมประสานขอตัวมาดำเนินคดีแล้ว!!”

ล่าตัว แก๊งทหารหื่น ฉุดเด็กหญิง 15 ข่มขืน ในห้องน้ำกลางถนนข้าวสาร วันสงกรานต์

ล่าสุดมีรายงานเพิ่มเติมอย่างละเอียดจากเพจ เรื่องเด่นออนไลน์ ระบุว่า ผู้เสียหายเป็นเด็กหญิงอายุ 15 ปี เข้าร้องเรียนต่อเพจสายไหมต้องรอด เพื่อขอความเป็นธรรม หลังถูกหนึ่งในกลุ่มชายฉกรรจ์ที่อ้างตัวเป็นทหารล่วงละเมิดทางเพศในห้องน้ำสาธารณะย่านถนนข้าวสาร พร้อมระบุว่ากระบวนการทางคดีล่าช้าและถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจพูดจาในเชิงให้ยอมความ

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำวันที่ 14 เมษายนที่ผ่านมา ผู้เสียหายซึ่งเป็นเด็กหญิง อายุ 15 ปี เล่าว่า “ตนเองและเพื่อนไปเล่นน้ำสงกรานต์ที่ถนนข้าวสาร และได้พบกับกลุ่มชายตัดผมเกรียนประมาณ 8 คน ซึ่งมีการเรียกขานชื่อกันว่า จ่า และ หมวด กลุ่มคนดังกล่าวได้เข้ามาเล่นน้ำด้วย ต่อมามีชายคนหนึ่งในกลุ่มพยายามชวนผู้เสียหายไปที่ที่พักแต่ถูกปฏิเสธ

จนกระทั่งเวลา 23:00 น. ขณะที่ผู้เสียหายเดินไปเข้าห้องน้ำเพียงลำพัง หนึ่งในกลุ่มทหารได้เดินแซงเข้าไปยืนรออยู่ก่อน และอาศัยจังหวะที่ผู้เสียหายเดินเข้าห้องน้ำผลักประตูตามเข้ามาทันที

ในระหว่างเกิดเหตุ ผู้ก่อเหตุได้ใช้กำลังล่วงละเมิดทางเพศและพยายามข่มขืน เมื่อผู้เสียหายขัดขืนกลับถูกบีบคอและข่มขู่ว่า “อย่าร้องนะ ไม่งั้นกูจะฆ่ามึงให้ตาย” แม้จะมีบุคคลภายนอกเดินมาสอบถามความผิดปกติเนื่องจากได้ยินเสียง แต่ผู้ก่อเหตุได้ตะโกนตอบกลับไปว่าไม่มีอะไร ทำให้ผู้เสียหายซึ่งอยู่ในอาการหวาดกลัวไม่กล้าส่งเสียงร้อง

กระทั่งเวลาผ่านไปประมาณ 10 นาที เมื่อผู้ก่อเหตุทำธุระเสร็จ ผู้เสียหายจึงรีบวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือจากหญิงพลเมืองดีและคนเก็บเงินหน้าห้องน้ำ แต่กลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งหมดได้อาศัยช่วงชลละมุนหลบหนีไปได้อย่างรวดเร็ว หลังเกิดเหตุ ผู้เสียหายได้แจ้งให้พี่ชายทราบและเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในเวลาประมาณ 01:00 น.

อย่างไรก็ตาม ผู้เสียหายระบุว่า “การดำเนินคดีมีความน่ากังวล เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวกับตนในทำนองว่า “ถ้าจะเอาเรื่องต้องขึ้นศาลทหารนะ” และมีลักษณะคล้ายพยายามจะให้มีการไกล่เกลี่ยยอมความกันเกิดขึ้น อีกทั้งการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุก็ยังมีความล่าช้า

ปัจจุบันสภาพจิตใจของผู้เสียหายย่ำแย่และอยู่ในอาการผวา โดยยืนยันว่า ต้องการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุด เพราะมองว่าผู้ก่อเหตุที่เป็นถึงเจ้าหน้าที่รัฐควรมีจรรยาบรรณมากกว่านี้ ไม่ใช่มาทำร้ายประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนเช่นนี้

ด้านนายเอกภพ เหลืองประเสริฐ กล่าวว่า “เบื้องต้นตนได้ประสานไปยังท่าน พล.ท.อุดลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโหม เพื่อร้องขอความเป็นธรรม และขอให้ตรวจสอบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นทหารจริงหรือไม่มีชั้นยศใดบ้าง หากเป็นทหารจริงขอให้หน่วยต้นสังกัดเร่งส่งตัวมาดำเนินคดีที่ สน.ชนะสงคราม ต่อไป”

อ้างอิงจาก : FB Survive – สายไหมต้องรอด, เรื่องเด่นออนไลน์

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 16 เม.ย. 2569 15:27 น.| อัปเดต: 16 เม.ย. 2569 15:27 น.
93
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

