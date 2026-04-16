เม พรีมายา ประกาศยุติข้อพิพาทคลินิก ตกลง-ปรับความเข้าใจทุกฝ่าย จบลงด้วยดี

มันจบแล้ว! เม พรีมายา ประกาศยุติข้อพิพาทคลินิก ตกลง-ปรับความเข้าใจทุกฝ่ายด้วยดี ขอบคุณทุกกำลังใจ ลั่น ฟ้าหลังฝนสวยงามมาก
จากกรณีการขัดแย้งกันระหว่าง เม พรีมายา และกลุ่มคู่กรณีซึ่งเป็นหุ้นส่วนคลินิก อย่าง คุณยาย่า, หมอกลาง และหมอต่อ โดยทั้งสองฝ่ายพิพาทกันเกี่ยวกับเรื่องหุ้นส่วนธุรกิจคลินิกเสริมความงามในส่วนของ เม พรีมายา โดนฮุบไป ทั้ง ๆ ที่เป็นคนเริ่มก่อตั้ง และทำให้คลินิกดังระเบิด ขยายสาขาไปทั่วกรุงเทพฯ จนกลายเป็นข่าวคราวใหญ่โตไปเมื่อช่วงปลายปีที่ 2568 ที่ผ่านมา
ล่าสุด 15 เมษายน 2569 เม พรีมายา ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นดังกล่าวอีกครั้งผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว Phitnari Tantiwit โดยได้ประกาศยุติข้อพิพาทเรื่องคลินิกแล้ว เนื่องจากได้มีการพูดคุยตกลงและปรับความเข้าใจกันหมดทุกฝ่ายแล้ว
“จากกรณีความเข้าใจผิดระหว่างทั้งสองฝ่าย (คุณเม คุณไอซ์ คุณยาย่า คุณหมอกลาง และคุณหมอต่อ) ในก่อนหน้า ขณะนี้ทั้งสองฝ่ายได้ตกลง ปรับความเข้าใจในทุกประเด็นอย่างครบถ้วน และได้ยุติข้อพิพาทระหว่างกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะไม่ดำเนินการ หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต่อกรณีที่เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวอีกต่อไป”
ต่อมา เม พรีมายา ก็ได้มีการโพสต์ขอบคุณทุกกำลังใจ ที่ทำให้เธอสามารถฟันฝ่าพายุลูกใหญ่มาได้ และได้เห็นฟ้าหลังฝนที่สวยงามมาก ๆ อีกครั้ง
ขอบคุณพายุลูกใหญ่ในชีวิต ที่ทำให้พวกเราได้เจอฟ้าหลังฝนที่สวยงามมาก ๆ ขอบคุณทุกคนรอบตัว ทุกกำลังใจ การรับฟัง และคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยจริง ๆ Pook Sukonta Berthebaud ขอบคุณที่ทำให้เมได้มีฟ้าหลังฝนของตัวเองซะทีค่า
อ้างอิงจาก : FB Phitnari Tantiwit
