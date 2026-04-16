สุดเศร้า Sue Prado นักแสดงคนดัง เสียชีวิตแล้ว ทิ้งคำพูดเตือนใจ ก่อนจากไปไม่กลับ
ครอบครัวแจ้งข่าวเศร้า Sue Prado นักแสดงฟิลิปปินส์เสียชีวิตวัย 44 ปี ขอไม่เผยสาเหตุ ย้อนโพสต์สุดท้ายเตือนใจให้รีบบอกรัก ทิ้งผลงานคุณภาพเป็นความทรงจำ
วงการบันเทิงฟิลิปปินส์พบกับความสูญเสียครั้งใหญ่ กรณี Sue Prado นักแสดงหญิงมากความสามารถ เสียชีวิตลงในวัย 44 ปี เมื่อวันอังคารที่ 14 เมษายน ที่ผ่านมา โดย เมย์ เชอรีน ปราโด (May Shereen Prado) น้องสาวของเธอโพสต์ข้อความยืนยันข่าวเศร้าผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่าพี่สาวผู้เป็นที่รักได้กลายเป็นดวงดาวที่ส่องแสงคงที่บนท้องฟ้ายามค่ำคืน ครอบครัวขอแจ้งข่าวการจากไปของเธอด้วยความเจ็บปวดอย่างสุดซึ้ง
ครอบครัวจดจำลูกสาวในฐานะแสงสว่าง เธอมักจะนำทางให้กับทุกคนรอบตัวเสมอ ใช้ชีวิตเพื่อผู้อื่น ทุ่มเทให้กับงานศิลปะการแสดง และมอบความรักให้กับคนใกล้ชิดเสมอ
ขณะนี้ครอบครัวยังไม่เปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิต และยังไม่ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดพิธีศพ
เมื่อตรวจสอบโซเชียลของนักแสดงคนดัง เธอโพสต์สุดท้ายบนอินสตาแกรมกล่าวขอบคุณทุกคนที่ไปร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง Desperada พร้อมฝากข้อความเตือนใจว่า เวลาบนโลกนี้สั้นนัก เราควรแสดงความรักต่อคนที่เรารัก เพราะไม่มีใครรู้ว่าเวลาของเราจะเหลืออยู่ถึงเมื่อไหร่
สำหรับ Sue Prado มีผลงานโดดเด่นทั้งในวงการภาพยนตร์อินดี้และกระแสหลัก องค์กร AKTOR – League of Filipino Actors ได้ร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของเธอด้วยเช่นกัน
ผลงานภาพยนตร์ที่สร้างชื่อให้กับเธอมีหลายเรื่อง ได้แก่ Oro, Barber’s Tales, Corazon: Ang Unang Aswang, Area, Himpapawid, Thelma, Madrasta, Balota, Desperada และบทบาทคุณแม่ ซาราห์ (Sarah) ในภาพยนตร์ Your Mother’s Son
ส่วนผลงานละครโทรทัศน์ เธอร่วมแสดงในซีรีส์ดังหลายเรื่อง เช่น Pure Love, Nasaan Ka Nang Kailangan Kita, The Iron Heart, FPJ’s Ang Probinsyano รวมถึงการรับบท จีน่า (Gina) ในซีรีส์ FPJ’s Batang Quiapo ซึ่งเพิ่งออกอากาศจบไปเมื่อเดือนที่แล้ว
ในการสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ Sue Prado เคยพูดถึง แจ็กคลิน โฮเซ (Jaclyn Jose) นักแสดงรุ่นใหญ่ผู้ล่วงลับซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของเธอ เจ้าตัวกล่าวว่าโฮเซคงจะชอบภาพยนตร์เรื่องใหม่ของเธอที่กำกับโดย จุน โรเบิลส์ ลานา (Jun Robles Lana) ซูรู้สึกโชคดีมากที่ได้รู้จักโฮเซในชีวิตนี้ ทั้งคู่มักจะพูดคุยเรื่องทักษะการแสดง ทั้งยังมีความเชื่อเหมือนกันว่า นักแสดงต้องรับใช้บทบาทและตัวละครก่อนสิ่งอื่นใด
นอกจากนี้ เธอยังเคยให้สัมภาษณ์กับ CCM Film Production เกี่ยวกับการร่วมงานกับ โคโค่ มาร์ติน (Coco Martin) นักแสดงนำจากเรื่อง FPJ’s Batang Quiapo ตนชื่นชมที่มาร์ตินเป็นคนติดดิน เธอสนุกกับการทำงานครั้งนี้มาก เพราะรู้สึกเหมือนได้กลับมารวมตัวกับเพื่อนร่วมงานเก่า ๆ ที่ไม่ได้เจอกันมานาน พร้อมกล่าวขอบคุณมาร์ตินและบอกว่าการทำงานกับเขาคือความสุขเสมอ
หลังข่าวการเสียชีวิตแพร่ออกไป แฟนคลับและชาวเน็ตต่างร่วมแสดงความไว้อาลัยอย่างล้นหลาม โดยมีข้อความระบุว่า
“หนึ่งในนักแสดงที่ดีที่สุดของวงการภาพยนตร์ฟิลิปปินส์ เธอคือพรสวรรค์แห่งยุค ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวและคนที่รัก หลับให้สบาย”
“วงการภาพยนตร์สูญเสียนักแสดงฝีมือเยี่ยมไปอีกคน เราจะคิดถึงศิลปะการแสดงของเธอ หลับให้สบายนะ”
“ทุกปีในเทศกาลภาพยนตร์ท้องถิ่น ฉันรู้เลยว่าจะต้องมีภาพยนตร์อย่างน้อยหนึ่งเรื่องที่มีเธอร่วมแสดง Sue Prado คือสัญลักษณ์ของหนังอินดี้ ทุกเรื่องที่ฉันดู ฉันจะมองหาเธอ นี่คือความสูญเสียครั้งใหญ่”
ข้อมูลจาก : abs-cbn
