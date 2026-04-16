หนุ่มเชียงใหม่วัย 27 โดนพนักงานร้านเหล้า เตะก้านคอ-ต่อยเบ้าตาแตก ชวดสอบสจ๊วต

หนุ่มเชียงใหม่วัย 27 ปี โดนพนักงานร้านเหล้า ย่านนิมมานฯ เตะก้านคอ-ต่อยเบ้าตาแตก พลาดสอบสจ๊วต ผู้ก่อเหตุอ้างใจร้อนและโมโห
เมื่อวันที่ 14 เม.ย. ที่ผ่านมา ชายชาวเชียงใหม่วัย 27 ปี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวร้องขอความเป็นธรรม หลังถูกทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงในช่วงเทศกาลสงกรานต์ บริเวณนิมมานเหมินทร์ซอย 7 จ.เชียงใหม่ โดยระบุว่าเหตุเกิดขึ้นในคืนวันที่ 13 เม.ย. ขณะออกสังสรรค์กับเพื่อน และกำลังจะเดินทางกลับบ้าน
ผู้เสียหายเล่าว่าช่วงใกล้เวลา 01.00 น. ได้เดินลัดเข้าไปในตรอกด้านหลังร้านเหล้าแห่งหนึ่งในซอย 7 ถนนนิมมานเหมินทร์ เพื่อขอเข้าใช้ห้องน้ำ แต่พนักงานของร้านไม่ยินยอมเพราะร้านใกล้ปิดแล้ว ระหว่างพูดคุยกัน ชายคนดังกล่าวก็ชกเข้าที่เบ้าตาขวาจนล้มหมดสติ และยังซ้ำเท้าเตะที่ใบหน้าและก้านคออีกหลายครั้ง จนพลเมืองดีต้องเข้ามาห้ามและพาตัวแยกออกไป พร้อมยืนยันว่าตนไม่ได้มีปากเสียงหรือมีเรื่องกับใครมาก่อน
แพทย์วินิจฉัยพบอาการบาดเจ็บที่ดวงตาขวาหลายจุด ทั้งเลือดออกในช่องลูกตา กระจกตาถลอก เส้นเลือดฝอยฉีกขาด และเปลือกตาบวมช้ำ ซึ่งต้องใช้เวลาในการรักษา ผู้เสียหายระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่ออนาคต เนื่องจากมีนัดสอบสัมภาษณ์งานสจ๊วตในวันที่ 22 เม.ย. แต่แพทย์ประเมินว่าอาการจะยังไม่ฟื้นตัวทัน ทำให้เสียโอกาสสำคัญในชีวิต
ผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความกับ สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ ต่อมาชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุจนทราบตัวผู้ก่อเหตุว่าคือ นายภูธเนศ (สงวนนามสกุล) อายุ 27 ปี จึงควบคุมตัวมาสอบสวนที่ สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ พร้อมเชิญผู้เสียหายมาร่วมพูดคุยด้วย
นายภูธเนศให้การว่า ช่วงเกิดเหตุนั้นร้านใกล้จะปิดแล้ว และอยู่ในช่วงของการเก็บของด้วย และทางผู้เสียหายจะมาเข้าห้องน้ำ ตนก็ไม่ให้เข้าเพราะร้านจะปิด ประกอบกับช่วงนั้นดื่มมานิดหน่อย แล้วไม่รู้เขาพูดอะไรบ้างเพราะเสียงเพลงก็ดัง ด้วยความใจร้อนและโมโหที่เขาพูดไม่ฟังจึงชกต่อยไป ก็อยากขอโทษผู้เสียหายด้วยที่ได้ก่อเหตุทำร้ายร่างกาย
ทั้งนี้ ผู้ต้องหารายดังกล่าวเคยมีคดีก่อเหตุทะเลาะวิวาทกับกลุ่มวัยรุ่นเมื่อหลายเดือนมาแล้วตำรวจจึงได้แจ้งข้อหาเดิมก่อน พร้อมกับปล่อยตัวให้ผู้เสียหายไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ยืนยันอาการบาดเจ็บ จากนั้นนำใบรับรองแพทย์มามอบให้พนักงานสอบสวนเป็นหลักฐาน เพื่อเรียกตัวนายภูธเนศมารับทราบข้อกล่าวหาและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ที่มา: FB/ เบื่อเมีย Daily , กูรูเชียงใหม่ เรื่องเชียงใหม่กูรู้
