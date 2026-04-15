“ชาดา” หยอดแรง! ตอบ “ไอซ์ รักชนก” หลังคอมเมนต์โต้คลิปแจกเงิน
เมื่อ สส.ไอซ์ รักชนก บอกว่า อยากรวยเหมือน สส.ชาดา จากคลิปเดินแจกเงินให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ ด้านเจ้าตัวโผล่ตอบหยอดในคอมเมนต์ว่า ถ้าแบบนั้นต้องมาเป็นแฟนกัน เพราะตอนนี้ผมยังโสด
กลายเป็นควันหลงวันสงกรานต์ที่เผ็ดร้อนยิ่งกว่าสภาพอากาศ เมื่อสองนักการเมืองต่างขั้วโคจรมาพบกันในพื้นที่โซเชียลมีเดีย จนเกิดเป็นประเด็นที่คนพูดถึงไปทั่วเมือง
ชนวนเหตุเริ่มมาจากภาพของ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย ที่เดินทางไปร่วมงานวันสงกรานต์ ณ วัดปางไม้ไผ่ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โดยภายในงานมีการเผยแพร่ภาพและคลิปวิดีโอนายชาดาเดินมอบเงินสดๆ ให้กับผู้สูงอายุกว่า 950 คน ซึ่งผู้ใช้เฟซบุ๊กที่อยู่ในเหตุการณ์ถึงกับระบุว่า “เงินเต็มถาดเลย”
ภาพดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางถึงความเหมาะสมและข้อกฎหมายว่า การแจกเงินในปริมาณมากเช่นนี้เข้าข่ายการซื้อเสียงล่วงหน้าหรือไม่
ด้าน “ไอซ์” รักชนก ศรีนอก สส.พรรคประชาชน ไม่พลาดที่จะร่วมวง โดยเธอได้แชร์คลิปวิดีโอขณะนายชาดากำลังแจกเงินพร้อมเขียนแคปชันสั้นๆ แต่สะเทือนว่า “อยากรวยเหมือนพี่ชาดา” ซึ่งเป็นการสื่อความหมายในเชิงตั้งคำถามถึงที่มาของความมั่งคั่งและการใช้เงินในลักษณะดังกล่าว
แต่ที่ทำให้ชาวเน็ตต้องอึ้ง คือการที่นายชาดาโผล่เข้าไปคอมเมนต์ตอบกลับในโพสต์ของไอซ์ รักชนก แบบหยอดหวานว่า “ต้องมาเป็นแฟนพี่ชาดา เพราะผมยังโสด” เป็นการตอบโต้แบบ “สู้มือ” ในสไตล์หนุ่มใหญ่ใจดี อย่างไรก็ตาม คอมเมนต์ดังกล่าวปรากฏอยู่เพียงไม่นานก่อนจะถูกลบออกไป
ขณะนี้สังคมยังคงตั้งคำถามถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า การแจกเงินสดในงานประเพณีของนักการเมืองระดับสส. เช่นนี้ มีความผิดตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หรือไม่ และการโต้ตอบกันระหว่าง สส.ชาดา กับ สส.ไอซ์ ครั้งนี้ จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของมหากาพย์การเมืองบทใหม่หรือไม่
ทั้งนี้มุมที่ว่าจะผิดกฎหมายรึเปล่า ล่าสุด อ.สมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกกต. ยืนยันว่า ไม่เข้าข่ายผิดกฎหมาย เนื่องจากพ้นช่วงเลือกตั้งมาแล้วไม่ได้อยู่ในช่วงของการหาเสียง.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: