ข่าวการเมือง

“ชาดา” หยอดแรง! ตอบ “ไอซ์ รักชนก” หลังคอมเมนต์โต้คลิปแจกเงิน

เผยแพร่: 15 เม.ย. 2569 14:01 น.| อัปเดต: 15 เม.ย. 2569 14:01 น.
152
รักชนก ศรีนอก ชาดา
ภาพ @Facebook

เมื่อ สส.ไอซ์ รักชนก บอกว่า อยากรวยเหมือน สส.ชาดา จากคลิปเดินแจกเงินให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ ด้านเจ้าตัวโผล่ตอบหยอดในคอมเมนต์ว่า ถ้าแบบนั้นต้องมาเป็นแฟนกัน เพราะตอนนี้ผมยังโสด

กลายเป็นควันหลงวันสงกรานต์ที่เผ็ดร้อนยิ่งกว่าสภาพอากาศ เมื่อสองนักการเมืองต่างขั้วโคจรมาพบกันในพื้นที่โซเชียลมีเดีย จนเกิดเป็นประเด็นที่คนพูดถึงไปทั่วเมือง

ชนวนเหตุเริ่มมาจากภาพของ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย ที่เดินทางไปร่วมงานวันสงกรานต์ ณ วัดปางไม้ไผ่ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โดยภายในงานมีการเผยแพร่ภาพและคลิปวิดีโอนายชาดาเดินมอบเงินสดๆ ให้กับผู้สูงอายุกว่า 950 คน ซึ่งผู้ใช้เฟซบุ๊กที่อยู่ในเหตุการณ์ถึงกับระบุว่า “เงินเต็มถาดเลย”

ภาพดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางถึงความเหมาะสมและข้อกฎหมายว่า การแจกเงินในปริมาณมากเช่นนี้เข้าข่ายการซื้อเสียงล่วงหน้าหรือไม่

ด้าน “ไอซ์” รักชนก ศรีนอก สส.พรรคประชาชน ไม่พลาดที่จะร่วมวง โดยเธอได้แชร์คลิปวิดีโอขณะนายชาดากำลังแจกเงินพร้อมเขียนแคปชันสั้นๆ แต่สะเทือนว่า “อยากรวยเหมือนพี่ชาดา” ซึ่งเป็นการสื่อความหมายในเชิงตั้งคำถามถึงที่มาของความมั่งคั่งและการใช้เงินในลักษณะดังกล่าว

แต่ที่ทำให้ชาวเน็ตต้องอึ้ง คือการที่นายชาดาโผล่เข้าไปคอมเมนต์ตอบกลับในโพสต์ของไอซ์ รักชนก แบบหยอดหวานว่า “ต้องมาเป็นแฟนพี่ชาดา เพราะผมยังโสด” เป็นการตอบโต้แบบ “สู้มือ” ในสไตล์หนุ่มใหญ่ใจดี อย่างไรก็ตาม คอมเมนต์ดังกล่าวปรากฏอยู่เพียงไม่นานก่อนจะถูกลบออกไป

ขณะนี้สังคมยังคงตั้งคำถามถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า การแจกเงินสดในงานประเพณีของนักการเมืองระดับสส. เช่นนี้ มีความผิดตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หรือไม่ และการโต้ตอบกันระหว่าง สส.ชาดา กับ สส.ไอซ์ ครั้งนี้ จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของมหากาพย์การเมืองบทใหม่หรือไม่

ทั้งนี้มุมที่ว่าจะผิดกฎหมายรึเปล่า ล่าสุด อ.สมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกกต. ยืนยันว่า ไม่เข้าข่ายผิดกฎหมาย เนื่องจากพ้นช่วงเลือกตั้งมาแล้วไม่ได้อยู่ในช่วงของการหาเสียง.

ข่าวล่าสุด
ท่านอ้นช่วยเรื่องกฎหมายรถถัง ข่าว

คอมเมนต์แตก! ท่านอ้น โผล่ให้กำลังใจ “รถถัง” แถมเตรียมช่วยเรื่องสำคัญ

1 นาที ที่แล้ว
รถถังจิรเมืองนนท์ ฟ้อง 640 ล้านบาท ข่าวกีฬา

ตัวเลขเท่าไหร่ ? หลัง ONE ฟ้อง “รถถัง” รวม 3 ประเทศ

27 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สรุปดราม่า “น้องเบญ” เด็กกตัญญูเก็บขยะ แม่แจงยิบปมเงิน 1.1 ล้าน

55 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด เลขมงคล &quot;พ่อจ๊ะ นงผณี&quot; ทะเบียนรถเคลื่อนศพ เลขฝาโลง งวด 16 เม.ย. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ด เลขมงคล “พ่อจ๊ะ นงผณี” ทะเบียนรถเคลื่อนศพ เลขฝาโลง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รองโฆษก กอ รมน ภาค 4 สน ชี้แจงคำพูดแม่ทัพภาค 4 ข่าวการเมือง

รองโฆษกกอ.รมน แจงด่วน! หลังแม่ทัพภาค 4 ปิดไมค์ตอบ ถ้าผมทำไม่รอด!

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระบะชนคนท้องขาขาด ข่าว

คลิปพ่อใจสลาย! กระบะชนลูกสาวขาขาด-แท้งหลาน อ้างนึกว่า “ชนวัว” เลยไม่จอดช่วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยืนยันร่าง &quot;น้องมารีน&quot; จมแม่น้ำชินาโนะ ปิดฉากการหายตัวนาน 3 เดือน ซ้ำรอยคดี &quot;น้องยูกิ&quot; ข่าวต่างประเทศ

ยืนยันร่าง “น้องมารีน” จมแม่น้ำชินาโนะ ปิดฉากการหายตัวนาน 3 เดือน ซ้ำรอยคดี “น้องยูกิ”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ทรัมป์ เปิดปาก มั่นใจสงคราม ‘สหรัฐฯ-อิหร่าน’ ใกล้จบ เตรียมลุยเจรจาที่ปากีสถาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชาเดือด! โฆษกฮุน เซน ปัดข่าวลือโซเชียลไทยสร้างเฟกนิวส์ รับผิดปมคลิปเสียงหลุด ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชาเดือด! โฆษกฮุน เซน ปัดข่าวลือโซเชียลไทยสร้างเฟกนิวส์ รับผิดปมคลิปเสียงหลุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

“เต่าบิน” หวิดโดนฮุบ! หลังเจอเคส เมดอินเวียดนาม ต่างชาติฉวยโอกาสเลียนแบบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รักชนก ศรีนอก ชาดา ข่าวการเมือง

“ชาดา” หยอดแรง! ตอบ “ไอซ์ รักชนก” หลังคอมเมนต์โต้คลิปแจกเงิน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

สถิติหวยออกหลังวันสงกรานต์ ย้อนหลัง 5 ปี ต้อนรับงวด 16 เม.ย. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ทัพภาค 4 คดียิง สส ข่าวการเมือง

ปลุกกระแสเด้ง แม่ทัพภาค 4 วัดใจนายกฯ หนู ปมปิดไมค์ตอบ “ถ้าผมทำไม่รอด”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไม่รอด! ศาลเกาหลีใต้สั่งคุก &quot;จอห์นนี โซมาลี&quot; ยูทูบเบอร์ฉาว เซ่นคดีป่วนเมือง ส่งดัดสันดานเรือนจำแรงงานพิเศษ ข่าวต่างประเทศ

ไม่รอด! ศาลเกาหลีใต้สั่งคุก “จอห์นนี โซมาลี” ยูทูบเบอร์ฉาว เซ่นคดีป่วนเมือง ส่งดัดสันดานเรือนจำแรงงานพิเศษ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
โค้งสุดท้าย! เลขเด็ด ปฏิทินจีน งวด 16 เม.ย. 69 ตาดีเห็น 7-3 มาแรง เลขเด็ด

โค้งสุดท้าย! เลขเด็ด ปฏิทินจีน งวด 16 เม.ย. 69 ตาดีเห็น 7-3 มาแรง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เปิดปมรื้อคดี “มาราโดนา” แฉทีมแพทย์มือสมัครเล่น ปล่อยทิ้งในบ้านสุดเวทนา

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

สน.ปทุมวัน เปิดบทเฮี้ยบ “หนุ่มหื่น” จับก้นนักข่าวสาว ข้ออ้างสวนทางพฤติกรรม

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! คดีพบศพเด็ก 11 ขวบกลางป่าเกียวโต ตำรวจบุกค้นบ้านพ่อแม่ พุ่งเป้าคนในครอบครัว ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! คดีพบศพเด็ก 11 ขวบกลางป่าเกียวโต ตำรวจบุกค้นบ้านพ่อแม่ ต้องสงสัยทิ้งศพ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ตีกันยับ ไทยเปิดศึกเมียนมา กลางลานจอดรถซอยเพชรบุรี เจ็บระนาว 7 ราย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดเลขเด็ด ปฏิทินหลวงปู่สรวง 16 เม.ย. 69 มัดรวมสำนักดัง ลุ้นรวยรับสงกรานต์ เลขเด็ด

เปิดเลขเด็ด ปฏิทินหลวงปู่สรวง 16 เม.ย. 69 มัดรวมสำนักดัง ลุ้นรวยรับสงกรานต์

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองทัพเรือปฏิเสธข่าวลือส่งของบรรเทาทุกข์ให้กัมพูชา ข่าวอาชญากรรม

กองทัพเรือตอบแล้ว เปิดทางส่งของไป “กัมพูชา” ข้อเท็จจริงเป็นยังไง

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เที่ยวญี่ปุ่นไม่เหมือนเดิม! ระงับวีซ่าแรงงานต่างชาติร้านอาหารหน้าใหม่ มีผลทันที ข่าวต่างประเทศ

เที่ยวญี่ปุ่นไม่เหมือนเดิม! ร้านอาหารปิดรับแรงงานต่างชาติทันที เริ่ม 13 เม.ย. เป็นต้นไป

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถถัง จิตรเมืองนนท์ ถูกฟ้องเพราะ ข่าวกีฬา

รถถัง เคลื่อนไหวหลัง ONE ฟ้อง คอมเมนต์คุณภาพแนะ ทางออกที่เลือกใช้มากสุด

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาวงดออก 15 เม.ย. 69 เช็กวันหยุดสงกรานต์ปีใหม่ลาว หวยลาว

หวยลาวงดออก 15 เม.ย. 69 เช็กวันหยุดสงกรานต์ปีใหม่ลาว

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 15 เม.ย. 69 ต้อนรับวันเถลิงศก ขึ้นปีใหม่ไทย ครั้งที่ 1 รูปพรรณทะลุ 7.3 หมื่น

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ท่านอ้นช่วยเรื่องกฎหมายรถถัง

คอมเมนต์แตก! ท่านอ้น โผล่ให้กำลังใจ “รถถัง” แถมเตรียมช่วยเรื่องสำคัญ

เผยแพร่: 15 เมษายน 2569
รถถังจิรเมืองนนท์ ฟ้อง 640 ล้านบาท

ตัวเลขเท่าไหร่ ? หลัง ONE ฟ้อง “รถถัง” รวม 3 ประเทศ

เผยแพร่: 15 เมษายน 2569

สรุปดราม่า “น้องเบญ” เด็กกตัญญูเก็บขยะ แม่แจงยิบปมเงิน 1.1 ล้าน

เผยแพร่: 15 เมษายน 2569
เลขเด็ด เลขมงคล &quot;พ่อจ๊ะ นงผณี&quot; ทะเบียนรถเคลื่อนศพ เลขฝาโลง งวด 16 เม.ย. 69

เลขเด็ด เลขมงคล “พ่อจ๊ะ นงผณี” ทะเบียนรถเคลื่อนศพ เลขฝาโลง

เผยแพร่: 15 เมษายน 2569
Back to top button