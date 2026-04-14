ไปดูสภาพ “กรรชัย” ชุบแป้งทอด เจ้าตัวบอกเมื่อวานยังไม่มีใครกล้าปะเลย!
หมวย อริสรา นำทีมงานเที่ยงวันทันเหตุการณ์รุมละเลงแป้งพิธีกรคนดังรับสงกรานต์ เจ้าตัวแซวเจ็บผู้ใหญ่แฟนลิเวอร์พูลสั่งลุย ทำช้ำใจเหมือนทีมรักโดนบุกสอยคาบ้าน
เป็นคนสุดท้ายที่หลายคนตั้งตารอ สำหรับ “หนุ่ม” กรรชัย กำเนิดพลอย ซึ่งถูกจัดหนักรุมละเลงปะแป้งกลางรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ท่ามกลางบรรยากาศในวันสงกรานต์ 2569 หลังเจอหมายหัวจาก สรยุทธ สุทัศนะจินดา มาตั้งแต่รายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอ ซึ่งฝาก หมวย อริสรา มาเป็นตัวแทนหมู่บ้าน ประเดิมปะแป้งพิธีกรคนดังพร้อมกับอวยพรขอให้สุขภาพแข็งแรง ซึ่งเจ้าตัวถึงกับโอด อ่านข่าวไป แป้งเข้าปากไป
หลังจาก หมวย อริสรา ปะแป้งจนเสร็จ ทีมงานมีเสียงเชียร์ว่า ขอให้เอาอีก ! ซึ่ง กรรชัย ก็ทำสีหน้าประชดประชันเบาๆ ก่อนจะเอ่ยว่า “มาปะเองเลยดีกว่า” พร้อมกับกวักมือเรียกน้องๆ ทีมงานชนิดสู้มือ จนทำให้เวลาไม่นานทุกคนก็มามะละมะตุ้มกันครื้นเครงรับเทศกาลสุดชุ่มฉ่ำกันกลางสตูดิโอข่าว
หนุ่ม กรรชัย ยังได้ตัดพ้อ เมื่อวานนี้ยังไม่มีใครกล้าปะตนอยู่เลย กระทั่งวันนี้มีประกาศิตจากผู้ใหญ่คนหนึ่งตอนช่วงเช้า (สรยุทธ) “ไม่ต้องเอ่ยชื่อแกละกัน เอาว่าแกเชียร์ทีมลิเวอร์พูล ผมก็ไมรู้แกแค้นอะไรผมหรือเปล่านะ ไม่รู้แกติดใจอะไร”
ทั้งนี้ กรรชัย ทิ้งท้ายด้วยความอบอุ่นว่า ตนรู้สึกคล้ายกับคาบ้านติดๆ กัน หลังจากแมนยู ยูไนเต็ด ทีมรัก แพ้คาบ้านให้ลีดส์ไป 1-2 และวันนี้มาถูกปะแป้งคาสตูดิโออีก.
ขอบคุณคลิป : ครอบครัวข่าว 3
