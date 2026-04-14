โซเชียลแนะ หลังเหตุ “แมวคลั่ง” กัดเจ้าของเลือดสาด ทำขบวนรถไฟดีเลย์ 7 ชม.
เจ้าหน้าที่ 3 นายงัดผ้าปูเตียงสยบเหมียวคลั่งใช้เวลากว่า 20 นาที หลังแมวเกิดความเครียดเนื่องจากอากาศร้อน ไล่ข่วนผู้โดยสารบนขบวน 169 จนต้องจอดรถฉุกเฉิน
เมื่อวันที่ 13 เม.ย.ที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุ ข.169 รถเร็ว กรุงเทพอภิวัฒน์ – ยะลา ถึงสถานีรถไฟยะลา 18.15 น. ล่าช้าไป 430 นาที รวม 7 ชม. 10 นาที เนื่องจากมี “แมวคลั่ง” ไล่กัดและไล่ข่วนผู้โดยสารในขบวน โดยมีคนโดนกัดบาดเจ็บซึ่งเป็นเจ้าของ
เนื้อหาจากเฟซบุ๊กแฟนเพจ “เรารักด่านตรวจ” ระบุว่า “แมวแรงเยอะมาก จนท.ต้องเอาผ้าปูเตียงคลุมแล้วตะครุบถึง 3 คน ใช้เวลา 20 นาทีถึงเอาอยู่ คาดว่าเนื่องจากอากาศร้อนจัดและทำให้สัตว์เลี้ยงคลั่ง แมวคลั่งกัดเจ้าของจนเลือดไหล ขบวนรถหยุดรถเพื่อช่วยกันจับแมวของผู้โดยสารบนรถไฟ ส่งผลให้ขบวนรถล่าช้า”
ขณะที่หลายๆ คน ได้เข้ามาคอมเมนต์แนะนำเพื่อป้องกันการเกิดเหตุไม่คาดฝันเช่นนี้ด้วยว่า “การที่จะนำแมวขึ้นรถไฟหรือไปที่อื่นๆ จะต้องหาที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก มีลมตลอดเวลาเพราะแมวเป็นสัตว์ขี้ร้อน”
“น้องไม่ได้คลั่ง!!! น้องเครียด ตกใจ!!!! สงสารแมวมาก คนเยอะเสียงดังตลอด ทั้งร้อนและอากาศอบแบบหลายชั่วโมง ฝากโรงแรมแมวค่ะ เสียตังค์ไม่เท่าไหร่ อย่าเอาชีวิตน้องมาแลก ดูจากรูปคือน้องอ้าปากหอบ ระบายความร้อน ตาเหลือก อึราด ตกใจมาก แมวคือไม่ผิดเลย ผิดที่เจ้าของพามา คือ เหมือนพาแมวมาเสี่ยงตายอ่ะ ไหนะฮีทสโตรค ช็อคตายได้เลยนะ”
ทั้งนี้ ฝากเตือนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ก่อนพาสัตว์เลี้ยงเดินทางไกล ควรประเมินสภาพอากาศ ความกว้างของกระเป๋า และความสะดวกสบายของสัตว์เลี้ยงเป็นหลัก.
ติดตาม The Thaiger บน Google News: