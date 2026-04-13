ศรีริต้า เจนเซ่น อวดชุดไทยเลอค่า รับสงกรานต์ 69 เปิดที่มาพร้อมคลิปเต็ม

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 13 เม.ย. 2569 15:47 น.| อัปเดต: 13 เม.ย. 2569 15:48 น.
ชุดไทยศรีริต้า ใครตัด
นางเอกสาว ศรีริต้า เจนเซ่น ณรงค์เดช สวมชุดไทยดุสิตสีโรสโกลด์ปักคริสตัล มูลค่าเกือบ 3 แสนบาท สาดออร่าต้อนรับปีใหม่ไทย พร้อมอัปเดตชีวิตครอบครัวสุดอบอุ่น

เทศกาลสงกรานต์ถือเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและเป็นวันปีใหม่ของไทย ดาราและคนดังหลายคนต่างลุกขึ้นมาแต่งกายด้วยชุดไทยเพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม หนึ่งในลุคที่สะกดทุกสายตาในปีนี้ต้องยกให้ดาราสาวและนักธุรกิจคนเก่ง ศรีริต้า เจนเซ่น ณรงค์เดช เธอปรากฏตัวในชุดไทยดุสิตสุดงดงาม สาดออร่าความสวยละมุนเข้ากับบรรยากาศรื่นเริงอย่างลงตัว

ชุดไทยดุสิตที่ศรีริต้า เจนเซ่น สวมใส่นั้นมีความโดดเด่นและประณีตขั้นสูง จากผู้ดูแลการตัดเย็บผลงานชิ้นนี้ โดยมี ดร.เกสินี กล่ำอยู่สุข และ คุณสุดจิตร์ สุดจิตต์ สองดีไซเนอร์ชั้นนำของเมืองไทย แห่งแบรนด์ ฟินาเล่ เวดดิ้ง สตูดิโอ ซึ่งเลือกใช้ผ้าไหมยกใหญ่ดอกลำพูนสีโรสโกลด์อ่อน แทรกการทอด้วยดิ้นเงินเพื่อนำมาตัดเย็บ

ช่างฝีมือบรรจงปักลวดลายดอกไม้และกิ่งก้านบนเสื้อท่อนบน พร้อมประดับคริสตัลสวารอฟสกี้เพิ่มประกายระยิบระยับ ชุดไทยระดับโอตกูตูร์ชุดนี้มีราคา 289,000 บาท

สำหรับชุดไทยดุสิตนั้นเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม ลักษณะเสื้อเป็นแบบคอกลมกว้าง ไม่มีแขน ช่างมักจะปักตกแต่งลวดลายอย่างสวยงาม ชุดรูปแบบนี้เหมาะสำหรับใส่ออกงานพิธีตอนค่ำ และเข้ากับรูปร่างที่สง่างามของศรีริต้าอย่างยิ่ง

นอกเหนือจากความสวยงามในลุคชุดไทย ปัจจุบันชีวิตส่วนตัวของอดีตนางเอกสาวก็มีความสุขและลงตัวอย่างมาก เมื่อใช้ชีวิตครอบครัวแสนอบอุ่นกับสามี “กรณ์ ณรงค์เดช” และคอยดูแล น้องกวินท์ น้องเรเน่ อย่างใกล้ชิด ศรีริต้าทำหน้าที่แม่และภรรยาอย่างเต็มที่ ควบคู่ไปกับการบริหารธุรกิจส่วนตัวและการเป็นแฟชั่นไอคอนของสังคมระดับสูง

ลุคชุดไทยดุสิตของศรีริต้าในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ สร้างความประทับใจให้กับแฟนคลับและผู้ที่พบเห็นอย่างมาก ถือเป็นการผสมผสานความงดงามตามแบบฉบับหญิงไทยเข้ากับความหรูหราทันสมัยได้อย่างไร้ที่ติ (ดูคลิป).

ขอบคุณคลิปและข้อมูลจาก : Finale Weddingstudio

นางเอกแฉยับ ยาปลุกเสวในหนัง AV ที่แท้คือน้ำ… หวานมาก

ต่าย ชุติมา เปิดตัวแฟน คบมา 6 ปี สวีทอิตาลี แฟนคลับแซวฟีลหนีตามกาลิเลโอ บันเทิง

ต่าย ชุติมา เปิดตัวแฟน คบมา 6 ปี สวีทอิตาลี แฟนคลับแซวฟีลหนีตามกาลิเลโอ

เปิดตำนาน หนังโรงใหญ่ เสียบจริง ลีลาจริง จนโดนแบนทั่วโลก บันเทิง

เปิดตำนาน หนังโรงใหญ่ เสียบจริง ลีลาจริง จนโดนแบนทั่วโลก

สงกรานต์เลือด ทหารเมียนมาเผาหมู่บ้านวอด 500 หลัง ดับเพลิงเมินช่วยเหลือ

หวีดร้องกลางยิม! สาว 19 ยกเวท 160 กิโลฯ พลาดเหล็กหล่นทับเข่า หักสองข้าง

หวยลาว 13 เมษายน 2569 วันนี้ออก เช็กผลที่นี่

สงกรานต์นี้เนียนลวนลาม-ปะแป้งผิดคิว เจอโทษและค่าปรับเท่าไหร่?

ส่องตัวเลขอีดฉีด "มาดามแป้ง" หลัง ฟุตซอลไทย ผงาดแชมป์อาเซียน 2026

"ทรัมป์" เปิดศึก โป๊ปเลโอที่ 14 ความขัดแย้งครั้งประวัติศาสตร์ผู้นำสหรัฐ-คริสตจักร

สงกรานต์ไทยดังไกลถึงอังกฤษ เปิดที่มาภาพไวรัล สาดกันสนุกจนนึกว่าอยู่ข้าวสาร

ศรีริต้า เจนเซ่น อวดชุดไทยเลอค่า รับสงกรานต์ 69 เปิดที่มาพร้อมคลิปเต็ม

สหรัฐอเมริกา ปิดล้อมท่าเรืออิหร่าน ดันราคาน้ำมันโลกพุ่งกระฉูด หลังเจรจาหยุดยิงล้มเหลว

เปิดปาก จ่ายิงแฟนสาว จะแต่งเดือนหน้า อ้างภาพบาดตา-สติหลุด

ฮุน มาเนต กลับลำ เลิกดึงดันไป "ศาลโลก" พร้อมเจรากับไทย

ดราม่า นางงามดัง MUT สระแก้ว ขับรถชน วีนแตก อ้างทำงานหนัก-ซึมเศร้า ขู่ฟ้องกลับ

ลูกชายแจ้งข่าวเศร้า "นักร้องนำวงพาวเวอร์แบนด์" จากไปอย่างสงบ

บีบหัวใจสุดขีด! จ๊ะ นงผณี ถือเค้กอวยพรวันเกิดแม่ ในวันเดียวกับที่สูญเสียพ่อ

น่าห่วง ไทยครองแชมป์ เด็กเกิดต่ำสุดในโลก ปี 2025 หวั่นกระทบเศรษฐกิจ

คอหวยตาลุก! เลขหางประทัด บุ๋ม ปนัดดา ทำบุญ ลุ้นรับทรัพย์งวด 16 เม.ย. 69

ปิดฉาก คุก 18 ปี อดีตนายก อบต.หนองขาม เอาน้ำมันหลวงเติมรถส่วนตัว โทษรอลงอาญา

มิกซ์ เพทาย ลูกชายหม่ำ จ๊กมก คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงาน เฮลั่นรับสงกรานต์

แฉ นิสัยคุกคามทางเพศกลางข้าวสาร! แก๊งเล่นพิเรนทร์ ตั้งป้อมล้อมจับเยาวชนลวนลาม

วงการสีกากีเศร้า "สิ้นตำรวจน้ำดี" สภ.บึงมะลู คนแห่อาลัยหนักหลังรู้สาเหตุ

รอรี แม็คอิลรอย ซิวเดอะมาสเตอร์ส 2 สมัยซ้อน ยิ่งใหญ่เทียบชั้น 3 ตำนาน

คลิปเสื่อม วินมอไซค์พัทยา รุมกระทืบนักท่องเที่ยว ฉุนฉีดน้ำสงกรานต์ใส่

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

