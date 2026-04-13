ศรีริต้า เจนเซ่น อวดชุดไทยเลอค่า รับสงกรานต์ 69 เปิดที่มาพร้อมคลิปเต็ม
นางเอกสาว ศรีริต้า เจนเซ่น ณรงค์เดช สวมชุดไทยดุสิตสีโรสโกลด์ปักคริสตัล มูลค่าเกือบ 3 แสนบาท สาดออร่าต้อนรับปีใหม่ไทย พร้อมอัปเดตชีวิตครอบครัวสุดอบอุ่น
เทศกาลสงกรานต์ถือเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและเป็นวันปีใหม่ของไทย ดาราและคนดังหลายคนต่างลุกขึ้นมาแต่งกายด้วยชุดไทยเพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม หนึ่งในลุคที่สะกดทุกสายตาในปีนี้ต้องยกให้ดาราสาวและนักธุรกิจคนเก่ง ศรีริต้า เจนเซ่น ณรงค์เดช เธอปรากฏตัวในชุดไทยดุสิตสุดงดงาม สาดออร่าความสวยละมุนเข้ากับบรรยากาศรื่นเริงอย่างลงตัว
ชุดไทยดุสิตที่ศรีริต้า เจนเซ่น สวมใส่นั้นมีความโดดเด่นและประณีตขั้นสูง จากผู้ดูแลการตัดเย็บผลงานชิ้นนี้ โดยมี ดร.เกสินี กล่ำอยู่สุข และ คุณสุดจิตร์ สุดจิตต์ สองดีไซเนอร์ชั้นนำของเมืองไทย แห่งแบรนด์ ฟินาเล่ เวดดิ้ง สตูดิโอ ซึ่งเลือกใช้ผ้าไหมยกใหญ่ดอกลำพูนสีโรสโกลด์อ่อน แทรกการทอด้วยดิ้นเงินเพื่อนำมาตัดเย็บ
ช่างฝีมือบรรจงปักลวดลายดอกไม้และกิ่งก้านบนเสื้อท่อนบน พร้อมประดับคริสตัลสวารอฟสกี้เพิ่มประกายระยิบระยับ ชุดไทยระดับโอตกูตูร์ชุดนี้มีราคา 289,000 บาท
สำหรับชุดไทยดุสิตนั้นเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม ลักษณะเสื้อเป็นแบบคอกลมกว้าง ไม่มีแขน ช่างมักจะปักตกแต่งลวดลายอย่างสวยงาม ชุดรูปแบบนี้เหมาะสำหรับใส่ออกงานพิธีตอนค่ำ และเข้ากับรูปร่างที่สง่างามของศรีริต้าอย่างยิ่ง
นอกเหนือจากความสวยงามในลุคชุดไทย ปัจจุบันชีวิตส่วนตัวของอดีตนางเอกสาวก็มีความสุขและลงตัวอย่างมาก เมื่อใช้ชีวิตครอบครัวแสนอบอุ่นกับสามี “กรณ์ ณรงค์เดช” และคอยดูแล น้องกวินท์ น้องเรเน่ อย่างใกล้ชิด ศรีริต้าทำหน้าที่แม่และภรรยาอย่างเต็มที่ ควบคู่ไปกับการบริหารธุรกิจส่วนตัวและการเป็นแฟชั่นไอคอนของสังคมระดับสูง
ลุคชุดไทยดุสิตของศรีริต้าในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ สร้างความประทับใจให้กับแฟนคลับและผู้ที่พบเห็นอย่างมาก ถือเป็นการผสมผสานความงดงามตามแบบฉบับหญิงไทยเข้ากับความหรูหราทันสมัยได้อย่างไร้ที่ติ (ดูคลิป).
ขอบคุณคลิปและข้อมูลจาก : Finale Weddingstudio
อ่านข่าวเพิ่มเติม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: