“สีหศักดิ์” ยืนยัน 3 ลูกเรือไทย “มยุรี นารี” เสียชีวิตแล้ว ลุ้นเปิดทางเรือไทยตกค้าง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 เม.ย. 2569 17:42 น.| อัปเดต: 08 เม.ย. 2569 17:42 น.
“สีหศักดิ์” ยืนยันข่าวเศร้า 3 ลูกเรือไทย “มยุรี นารี” เสียชีวิตแล้ว รอด 20 คน ลุ้นเปิดทางเรือไทยอีก 9 ลำ ยังตกค้างช่องแคบฮอร์มุซ

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยระบุว่า ขอบคุณทางฝ่ายโอมาน ที่ได้ช่วยประสานในการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกเรือของเรือมยุรีนารีที่ถูกโจมตี ลูกเรือ 20 คน ได้รับความช่วยเหลือแล้ว สามารถกลับประเทศไทยด้วยความปลอดภัย

ก็เป็นที่น่าเสียใจว่าภายหลังที่มีหน่วยกู้ภัยของทั้ง 2 ประเทศ คืออิหร่านกับโอมาน และตอนหลังหน่วยกู้ภัยของทางบริษัทด้วย ในที่สุดเราทราบว่า ทางลูกเรือ 3 คนที่ยังอยู่บนเรือนั้นเสียชีวิตแล้ว เป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างยิ่ง แล้วเราก็ขอแสดงความเสียใจไปอย่างครอบครัว

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว แถลงข่าวความคืบหน้าสถานการณ์ตะวันออกกลาง
FB/ กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand

เพราะฉะนั้น อันดับแรกคืออยากจะขอบคุณฝ่ายโอมานที่ให้ความช่วยเหลือกรณีที่เรือมยุรีนารีถูกโจมตี แต่ประเด็นที่สำคัญ ขณะนี้เราติดตามข่าวว่าทางโอมานกับอิหร่านได้มีการพูดคุยกันว่าทั้ง 2 ประเทศซึ่งดูแลหน้าน้ำบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ จะร่วมกันบริหารการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซเพื่อให้มีความปลอดภัยและรักษาหลักการเสรีภาพในการเรือเดินเรือ

เรื่องนี้เราก็อยากจะไปติดตามว่าการพูดคุยระหว่างอิหร่านกับโอมานไปถึงไหน แน่นอนเราก็อยากจะให้เกิดความสำเร็จ และคิดว่าอย่างน้อยช่วง 2 สัปดาห์ที่มีการหยุดยิง น่าจะมีการเปิดทางให้เรือต่าง ๆ ที่ยังค้างอยู่ ไม่สามารถเดินทางผ่านช่องแคบได้เดินทางผ่าน

ของไทยตอนนี้เราก็ผ่านมาแล้ว 1 ลำของบางจาก และถึงประเทศไทยแล้ว ตอนนี้ยังมีเรืออีก 9 ลำที่รอคอยสัญญาณให้เดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้ และที่สำคัญมีเรือ 5 ลำที่บรรทุกปุ๋ย ซึ่งขณะนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก

สถิติหวยลาวออกวันพุธ 40 งวด รับ 8 เม.ย. 69 ส่องเลข 2 ตัว 3 ตัวออกซ้ำ ข่าว

สถิติหวยลาวออกวันพุธ 40 งวด รับ 8 เม.ย. 69 ส่องเลข 2 ตัว 3 ตัวออกซ้ำ

1 นาที ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 8 เม.ย. 69 เช็กประกาศครั้งที่ 1 ใกล้สงกรานต์ ทองคำยังน่าลงทุนไหม เศรษฐกิจ

สรุปราคาทองวันนี้ 8 เม.ย. 69 ปิดตลาดผันผวน 50 ครั้ง พุ่งแรง 650 บาท รับข่าวดีดีเซลลด

59 นาที ที่แล้ว
ประวัติ เจ้าหญิงนโรดม เจนณา แห่งกัมพูชา พูดได้ 5 ภาษา เจ้าของดราม่าโปรโมทสงกรานต์ ข่าว

ประวัติ เจ้าหญิงนโรดม เจนณา แห่งกัมพูชา เจ้าของดราม่าโปรโมทสงกรานต์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เฮลั่น ลดราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม 2.14 บาท/ลิตร หลังปรับสูตรราคาหน้าโรงกลั่นใหม่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;สีหศักดิ์&quot; ยืนยัน 3 ลูกเรือไทย &quot;มยุรี นารี&quot; เสียชีวิตแล้ว ลุ้นเปิดทางเรือไทยตกค้าง ข่าว

“สีหศักดิ์” ยืนยัน 3 ลูกเรือไทย “มยุรี นารี” เสียชีวิตแล้ว ลุ้นเปิดทางเรือไทยตกค้าง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมสรรพากร แนะ ยื่นภาษีออนไลน์ 2568 ล่าช้าต้องทำอย่างไร เศรษฐกิจ

หมดเขตยื่นภาษีออนไลน์ 2569 ยื่นล่าช่าต้องทำยังไง เสี่ยงค่าปรับ บวกเงินเพิ่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลหวยลาววันนี้ 8 เม.ย. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45 หวยลาว

ผลหวยลาววันนี้ 8 เม.ย. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เผยโฉม น้องแอม ลูกสาว ยาว ลูกหยี ทั้งสวยและเก่ง พ่อภูมิใจมากทำงานสายการบินดัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พี่ศรี ร้อง ป.ป.ช. สอบพิรุธ นายกฯ อนุทิน แถลงข้อมูลเท็จปม ไม่มีไอ้โม่งกักตุนน้ำมัน ข่าว

พี่ศรี ร้อง ป.ป.ช. สอบพิรุธ นายกฯ อนุทิน แถลงข้อมูลเท็จปม ไม่มีไอ้โม่งตุนน้ำมัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลำปาง เปิดตัวสายตรวจรถม้า แต่งชุดโบราณ ดูแล ปชช. รับสงกรานต์ ข่าว

ไอเดียสุดปัง! ลำปาง เปิดตัวสายตรวจรถม้า แต่งชุดโบราณ ดูแล ปชช. รับสงกรานต์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พระราชทานเครื่องราชฯ 2 ทหารหญิง ข้าราชบริพารในพระองค์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

น้ำมันขึ้น 6 บาท ดีเซลทะลุ 50 คนกรุงแห่หาคอนโดใกล้รถไฟฟ้า หนีค่าเดินทาง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ่ำ อัมรินทร์ พลาดเจอ น้ำมะพร้าวปลอม เผยอาการหลังกินทันที ถามออกสื่อส่งตรวจได้ที่ไหน บันเทิง

อ่ำ อัมรินทร์ พลาดซื้อ น้ำมะพร้าวปลอม เผยอาการหลังกินทันที ถามส่งตรวจได้ที่ไหน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เอกนัฏ&quot; คอนเฟิร์ม พรุ่งนี้ลดราคา น้ำมันดีเซล B7-B20 หน้าปั๊ม 2.14 บาท ข่าว

เตรียมเฮ! “เอกนัฏ” คอนเฟิร์ม พรุ่งนี้ลดราคา น้ำมันดีเซล B7-B20 หน้าปั๊ม 2.14 บาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขมงคล ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ วันจักรี 2569 ทะเบียนรถ Line News

เลขมงคล ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ วันจักรี 2569 ทะเบียนรถ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลายคนไม่เคยรู้! ตรี ภรภัทร พระเอกสุดแซ่บ เป็นทายาทตระกูลใหญ่ เจ้าของธุรกิจทัวร์-เครื่องดื่มแบรนด์ดัง บันเทิง

หลายคนไม่เคยรู้! ตรี ภรภัทร พระเอกสุดแซ่บ เป็นทายาทธุรกิจทัวร์-เครื่องดื่มแบรนด์ดัง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ราชกิจจาฯ กบง. ประกาศปรับลดราคา น้ำมันดีเซลหน้าโรงกลั่น 2 บาท ต่อลิตร ข่าว

ด่วน! ราชกิจจาฯ ประกาศปรับลดราคา น้ำมันดีเซลหน้าโรงกลั่น 2 บาท ต่อลิตร

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

เลขเด็ดปฏิทินลาว 8 เม.ย. 69 วิเคราะห์เลขเด่น ก่อนรับเทศกาลปีใหม่ลาว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บางจาก แจ้งข่าวดี! เรือน้ำมันดิบ 7 แสนบาร์เรล ฝ่าช่องแคบฮอร์มุซ ถึงไทยปลอดภัย ข่าว

บางจาก แจ้งข่าวดี! เรือน้ำมันดิบ 7 แสนบาร์เรล ฝ่าช่องแคบฮอร์มุซ ถึงไทยปลอดภัย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชื่นชม ริว วชิรวิชญ์ ยืดอกรับใช้ชาติ ร้องขอสมัคร ทหารบก ผลัด 2 พร้อมไปช่วยชายแดนหากมีโอกาส บันเทิง

ริว วชิรวิชญ์ ยืดอกสมัครรับใช้ชาติ ร้องขอ ทหารบก ผลัด 2 พร้อมไปช่วยชายแดนหากมีโอกาส

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;แสวง&quot; เผยคดียุบพรรคประชาชน เป็นความลับ ยืนยัน ไม่เอาความรู้สึกมาตัดสิน ข่าวการเมือง

“แสวง” เผยคดียุบพรรคประชาชน เป็นความลับ ยืนยัน ไม่เอาความรู้สึกมาตัดสิน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
หญิงสาดน้ำมันร้อนใส่เพื่อนร่วมงาน โดนหมายจับข้อหา &#039;พยายามฆ่า&#039; เปิดไทม์ไลน์-พยานหลักฐาน ข่าวอาชญากรรม

หญิงสาดน้ำมันร้อนใส่เพื่อนร่วมงาน โดนหมายจับข้อหา ‘พยายามฆ่า’ เปิดไทม์ไลน์-พยานหลักฐาน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไรเดอร์ ไหว้สวย หลังแอบถ่ายลูกค้าสาว-ตัดต่อภาพคู่ อ้างเป็นแฟน ทำหลายคนเข้าใจผิด ข่าว

ไรเดอร์ ไหว้สวย หลังแอบถ่ายลูกค้าสาว-ตัดต่อภาพคู่ อ้างเป็นแฟน ทำหลายคนเข้าใจผิด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายจ้างวิปริต! ใช้ปืนลมฉีดใส่ถวารหนักแรงงานไทย จนอวัยวะภายในเสียหาย อ้าง &quot;แค่ล้อเล่น&quot; ข่าวต่างประเทศ

นายจ้างวิปริต! ใช้ปืนลมฉีดใส่ถวารหนักแรงงานไทย จนอวัยวะภายในเสียหาย อ้าง “แค่ล้อเล่น”

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทัพอากาศ เคลียร์ชัด! บินรบสหรัฐฯ ลงจอดกระบี่ เป็นภารกิจปกติ ไม่เกี่ยวความขัดแย้ง ข่าว

ทัพอากาศ เคลียร์ชัด! บินรบสหรัฐฯ ลงจอดกระบี่ เป็นภารกิจปกติ ไม่เกี่ยวความขัดแย้ง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราคาทองวันนี้ 8 เม.ย. 69 เช็กประกาศครั้งที่ 1 ใกล้สงกรานต์ ทองคำยังน่าลงทุนไหม

สรุปราคาทองวันนี้ 8 เม.ย. 69 ปิดตลาดผันผวน 50 ครั้ง พุ่งแรง 650 บาท รับข่าวดีดีเซลลด

เผยแพร่: 8 เมษายน 2569

เฮลั่น ลดราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม 2.14 บาท/ลิตร หลังปรับสูตรราคาหน้าโรงกลั่นใหม่

เผยแพร่: 8 เมษายน 2569
กรมสรรพากร แนะ ยื่นภาษีออนไลน์ 2568 ล่าช้าต้องทำอย่างไร

หมดเขตยื่นภาษีออนไลน์ 2569 ยื่นล่าช่าต้องทำยังไง เสี่ยงค่าปรับ บวกเงินเพิ่ม

เผยแพร่: 8 เมษายน 2569
ผลหวยลาววันนี้ 8 เม.ย. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45

ผลหวยลาววันนี้ 8 เม.ย. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45

เผยแพร่: 8 เมษายน 2569
