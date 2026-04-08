“สีหศักดิ์” ยืนยัน 3 ลูกเรือไทย “มยุรี นารี” เสียชีวิตแล้ว ลุ้นเปิดทางเรือไทยตกค้าง
“สีหศักดิ์” ยืนยันข่าวเศร้า 3 ลูกเรือไทย “มยุรี นารี” เสียชีวิตแล้ว รอด 20 คน ลุ้นเปิดทางเรือไทยอีก 9 ลำ ยังตกค้างช่องแคบฮอร์มุซ
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยระบุว่า ขอบคุณทางฝ่ายโอมาน ที่ได้ช่วยประสานในการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกเรือของเรือมยุรีนารีที่ถูกโจมตี ลูกเรือ 20 คน ได้รับความช่วยเหลือแล้ว สามารถกลับประเทศไทยด้วยความปลอดภัย
ก็เป็นที่น่าเสียใจว่าภายหลังที่มีหน่วยกู้ภัยของทั้ง 2 ประเทศ คืออิหร่านกับโอมาน และตอนหลังหน่วยกู้ภัยของทางบริษัทด้วย ในที่สุดเราทราบว่า ทางลูกเรือ 3 คนที่ยังอยู่บนเรือนั้นเสียชีวิตแล้ว เป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างยิ่ง แล้วเราก็ขอแสดงความเสียใจไปอย่างครอบครัว
เพราะฉะนั้น อันดับแรกคืออยากจะขอบคุณฝ่ายโอมานที่ให้ความช่วยเหลือกรณีที่เรือมยุรีนารีถูกโจมตี แต่ประเด็นที่สำคัญ ขณะนี้เราติดตามข่าวว่าทางโอมานกับอิหร่านได้มีการพูดคุยกันว่าทั้ง 2 ประเทศซึ่งดูแลหน้าน้ำบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ จะร่วมกันบริหารการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซเพื่อให้มีความปลอดภัยและรักษาหลักการเสรีภาพในการเรือเดินเรือ
เรื่องนี้เราก็อยากจะไปติดตามว่าการพูดคุยระหว่างอิหร่านกับโอมานไปถึงไหน แน่นอนเราก็อยากจะให้เกิดความสำเร็จ และคิดว่าอย่างน้อยช่วง 2 สัปดาห์ที่มีการหยุดยิง น่าจะมีการเปิดทางให้เรือต่าง ๆ ที่ยังค้างอยู่ ไม่สามารถเดินทางผ่านช่องแคบได้เดินทางผ่าน
ของไทยตอนนี้เราก็ผ่านมาแล้ว 1 ลำของบางจาก และถึงประเทศไทยแล้ว ตอนนี้ยังมีเรืออีก 9 ลำที่รอคอยสัญญาณให้เดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้ และที่สำคัญมีเรือ 5 ลำที่บรรทุกปุ๋ย ซึ่งขณะนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก
- กต. แจ้งข่าวเศร้าพบชิ้นส่วนมนุษย์ บนเรือ “มยุรี นารี” ขณะค้นหา 3 ลูกเรือ
- กต. เผยไม่พบลูกเรือ “มยุรี นารี” 3 คนบนเรือ ยืนยันไม่ลดความพยายามค้นหา
- พบเรือสินค้าไทย “มยุรี นารี” เกยตื้น ชายฝั่งเกาะเกชม์ หลังถูกอิหร่านโจมตี
