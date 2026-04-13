เปิดปาก จ่ายิงแฟนสาว จะแต่งเดือนหน้า อ้างภาพบาดตา-สติหลุด
จ่าสิบเอกเข้ามอบตัวสภ.ดงป่าคำที่พิจิตร หลังก่อเหตุยิง แฟนสาว 48 ปี จนสาหัส เปิดใจเพิ่งกลับจากชายแดนแต่เจอภาพบาดตา ทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ ด้านตำรวจเตรียมส่งศาลทหารดำเนินคดี
เป็นอีกคดีอุทาหรณ์ที่ล่าสุดผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นทหารได้ดอดเข้ามอบตัวแล้ว โดยวันที่ 12 เมษายน 2569 จ.ส.อ.อรรถสิทธิ์ อายุ 46 ปี ทหารสังกัดค่ายในภาคตะวันออก นำทนายความและญาติเดินทางเข้ามอบตัวที่ สภ.ดงป่าคำ จ.พิจิตร เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาพยายามฆ่าผู้อื่น
ในส่วนของพฤติการณ์นับว่าอุกอาจทีเดียว เมื่อผู้ต้องหาก่อเหตุขับรถกระบะปาดหน้ารถเก๋ง ก่อนใช้ปืนพกสั้นยิง น.ส.กฤชแก้ว อายุ 48 ปี แฟนสาว กระสุนฝังในบริเวณชายโครงขวา อาการสาหัส เหตุเกิดบนถนนพิจิตร-ดงกลาง อ.เมือง จ.พิจิตร โดยพล.ต.ต.ทรงพล สังข์เกษม ผู้บังคับการตำรวจภูธรพิจิตร ใช้เวลาสอบปากคำเกือบ 2 ชม.
ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพและแสดงความสำนึกผิด ตำรวจเตรียมส่งตัวให้ศาลทหารพิจารณากระบวนการประกันตัวต่อไปตามขั้นตอนทางกฎหมาย
ทั้งนี้ จ.ส.อ.อรรถสิทธิ์ เปิดใจเล่าถึงปมเหตุว่า เขารักแฟนสาวคนนี้มาก คบหากันมานานถึง 4 ปี และเตรียมตัวจะเข้าพิธีแต่งงานกันในเดือนหน้า ตัวเองเพิ่งเดินทางกลับจากการปฏิบัติหน้าที่แนวชายแดน ตั้งใจมาหาแฟนสาวที่มาร่วมงานบวช แต่กลับมาเจอภาพบาดตาที่กระทบกระเทือนจิตใจอย่างรุนแรง (คาดว่ามากับชายอื่น) ทำให้ขาดสติและก่อเหตุลงไป
อย่างไรก็ดี อ้างอิงข้อมูลจากข่าวสด สอบสวนคนขับรถให้การว่า เป็นแฟนใหม่ของผู้บาดเจ็บ (น.ส.กฤชแก้ว) คบหากันมาเพียง 1 เดือนกว่าๆ วันเกิดเหตุแฟนสาวเดินทางมาหาจากนครสวรรค์ เพื่อที่จะมาร่วมงานบวชนาค ที่วัดดงกลาง หลังจากร่วมงานบวชเสร็จ ขณะกำลังจะกลับนครสวรรค์ เมื่อออกมาจากวัดถึงบริเวณที่เกิดเหตุ ได้มีรถกระบะอำพรางทะเบียนด้วยการขูดขีด ขับรถตามมาและปาดหน้า ก่อนที่คนขับรถจะเดินลงจากรถ
ถามแฟนสาวว่าใคร แฟนสาวบอกว่าเป็นคนที่บ้าน เขาตามจีบ แต่ชายคนนั้นก็หยิบปืนออกมา ยิงไปประตูหลังด้านคนขับ จำนวน 2 นัด จนถูกแฟนสาว จึงรีบขับรถพาแฟนไปโรงพยาบาล.
ขอบคุณข้อมูล : Thairath , Khaosod
