ข่าวอาชญากรรม

เปิดปาก จ่ายิงแฟนสาว จะแต่งเดือนหน้า อ้างภาพบาดตา-สติหลุด

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 13 เม.ย. 2569 15:15 น.| อัปเดต: 13 เม.ย. 2569 15:41 น.
จ่าสิบเอกยิงแฟนที่จะแต่งงาน
จ่าสิบเอกเข้ามอบตัวสภ.ดงป่าคำที่พิจิตร หลังก่อเหตุยิง แฟนสาว 48 ปี จนสาหัส เปิดใจเพิ่งกลับจากชายแดนแต่เจอภาพบาดตา ทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ ด้านตำรวจเตรียมส่งศาลทหารดำเนินคดี

เป็นอีกคดีอุทาหรณ์ที่ล่าสุดผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นทหารได้ดอดเข้ามอบตัวแล้ว โดยวันที่ 12 เมษายน 2569 จ.ส.อ.อรรถสิทธิ์ อายุ 46 ปี ทหารสังกัดค่ายในภาคตะวันออก นำทนายความและญาติเดินทางเข้ามอบตัวที่ สภ.ดงป่าคำ จ.พิจิตร เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาพยายามฆ่าผู้อื่น

ในส่วนของพฤติการณ์นับว่าอุกอาจทีเดียว เมื่อผู้ต้องหาก่อเหตุขับรถกระบะปาดหน้ารถเก๋ง ก่อนใช้ปืนพกสั้นยิง น.ส.กฤชแก้ว อายุ 48 ปี แฟนสาว กระสุนฝังในบริเวณชายโครงขวา อาการสาหัส เหตุเกิดบนถนนพิจิตร-ดงกลาง อ.เมือง จ.พิจิตร โดยพล.ต.ต.ทรงพล สังข์เกษม ผู้บังคับการตำรวจภูธรพิจิตร ใช้เวลาสอบปากคำเกือบ 2 ชม.

ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพและแสดงความสำนึกผิด ตำรวจเตรียมส่งตัวให้ศาลทหารพิจารณากระบวนการประกันตัวต่อไปตามขั้นตอนทางกฎหมาย

จ่าสิบเอกมาพร้อมทนายความวันมอบตัว

ทั้งนี้ จ.ส.อ.อรรถสิทธิ์ เปิดใจเล่าถึงปมเหตุว่า เขารักแฟนสาวคนนี้มาก คบหากันมานานถึง 4 ปี และเตรียมตัวจะเข้าพิธีแต่งงานกันในเดือนหน้า ตัวเองเพิ่งเดินทางกลับจากการปฏิบัติหน้าที่แนวชายแดน ตั้งใจมาหาแฟนสาวที่มาร่วมงานบวช แต่กลับมาเจอภาพบาดตาที่กระทบกระเทือนจิตใจอย่างรุนแรง (คาดว่ามากับชายอื่น) ทำให้ขาดสติและก่อเหตุลงไป

จ่าสิบเอกตอนเข้ามอบตัว
จ่าสิบเอกวันที่เกิดเหตุ
อย่างไรก็ดี อ้างอิงข้อมูลจากข่าวสด สอบสวนคนขับรถให้การว่า เป็นแฟนใหม่ของผู้บาดเจ็บ (น.ส.กฤชแก้ว) คบหากันมาเพียง 1 เดือนกว่าๆ วันเกิดเหตุแฟนสาวเดินทางมาหาจากนครสวรรค์ เพื่อที่จะมาร่วมงานบวชนาค ที่วัดดงกลาง หลังจากร่วมงานบวชเสร็จ ขณะกำลังจะกลับนครสวรรค์ เมื่อออกมาจากวัดถึงบริเวณที่เกิดเหตุ ได้มีรถกระบะอำพรางทะเบียนด้วยการขูดขีด ขับรถตามมาและปาดหน้า ก่อนที่คนขับรถจะเดินลงจากรถ

ถามแฟนสาวว่าใคร แฟนสาวบอกว่าเป็นคนที่บ้าน เขาตามจีบ แต่ชายคนนั้นก็หยิบปืนออกมา ยิงไปประตูหลังด้านคนขับ จำนวน 2 นัด จนถูกแฟนสาว จึงรีบขับรถพาแฟนไปโรงพยาบาล.

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

