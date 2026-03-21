ข่าว

จุดจบสายวีน! “สาวรุ่นใหญ่โมโหฉ่ำ” ใส่ตำรวจ บริษัทสั่งพ้นสภาพพนง.แล้ว

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 21 มี.ค. 2569 15:38 น.| อัปเดต: 21 มี.ค. 2569 15:38 น.
55
พนักงานสาวรุ่นใหญ่ ด่าตำรวจ
ภาพ @Facebook

ไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตา! สาวเบี้ยวภาษีรถปี 66 โวยวายใส่เจ้าหน้าที่จนเป็นไวรัล ล่าสุดตกงานแถมเจอคดีหมิ่นเจ้าพนักงาน พลิกวิกฤตโทรอ้อนวอนขอโทษตำรวจแทบไม่ทัน

บทเรียนราคาแพงสำหรับ “สายวีน” บนโลกโซเชียล หลังจากเพจเฟซบุ๊ก “เพื่อนตำรวจ” เผยแพร่คลิปวิดีโอเหตุการณ์ระทึกขวัญกึ่งละเหี่ยใจ เมื่อหญิงสาวรุ่นใหญ่รายหนึ่งแสดงอาการเกรี้ยวกราดด่าทอเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจ เพียงเพราะไม่พอใจที่ถูกเรียกตรวจสอบการชำระภาษีรถยนต์ที่ขาดส่งมาตั้งแต่ปี 2566

ในคลิปวิดีโอดังกล่าว ปรากฏภาพหญิงรายนี้พูดจาเสียงดังลั่นและใช้อารมณ์รุนแรงใส่เจ้าหน้าที่ โดยมีชนวนเหตุเพียงเพราะตำรวจคนที่นำใบขับขี่มาคืนนั้นไม่ใช่คนเดียวกับที่เรียกตรวจในช่วงแรก ความโมโหทำให้เธอถึงขั้นตะโกนท้าทายเจ้าหน้าที่ให้ “ถอดชุดเครื่องแบบ” ออกมาเพื่อชกต่อยกันตัวต่อตัวอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม ความกร่างอยู่ได้ไม่นาน เมื่อผลกระทบจากพฤติกรรมดังกล่าวส่งถึงต้นสังกัดอย่างรวดเร็ว ล่าสุดมีรายงานว่า บริษัทนายจ้างได้สั่งให้หญิงรายนี้พ้นสภาพพนักงานทันที เนื่องจากเป็นการกระทำที่ทำลายภาพลักษณ์องค์กรอย่างร้ายแรง

เมื่อรู้ตัวว่ากำลังจะตกงาน พฤติกรรมของสาวรุ่นใหญ่รายนี้กลับเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง โดยมีรายงานว่าเธอได้รีบโทรศัพท์กลับมาหาเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อกล่าวคำขอโทษและอ้อนวอนขอความเมตตา แต่ดูเหมือนจะสายเกินไป เนื่องจากเจ้าหน้าที่เตรียมดำเนินคดีในข้อหา “หมิ่นประมาทเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่” เพิ่มเติมจากความผิดฐานไม่เสียภาษีรถประจำปี

ที่เกิดเหตุป้าวีนฉ่ำด่าตำรวจเหตุไม่ต่อภาษีรถ
ภาพ @Facebook
หญิงสาวถูกไล่ออกจากงานฐานก่อกวนเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ภาพ @Facebook
หญิงโมโหถูกไล่ออกหลังท้าตำรวจชกต่อย
ภาพ Facebook @เพื่อนตำรวจ (พระจันทร์ ลายกระต่าย)

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

Back to top button