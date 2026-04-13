น่าห่วง ไทยครองแชมป์ เด็กเกิดต่ำสุดในโลก ปี 2025 หวั่นกระทบเศรษฐกิจ
บัญชีดัง World of Statistics เผยแพร่ข้อมูลอัตราเจริญพันธุ์ไทยปี 2026 ต่ำสุดในโลก ที่ 0.78 แซงหน้าเกาหลีใต้
บัญชีเอ็กซ์ชื่อดังโพสต์ข้อมูลระบุผู้หญิงมีแนวโน้มมีลูกเฉลี่ย 0.78 คน นำไปสู่วิกฤตประชากรหดตัวเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ ขณะที่สถาบันวิจัยในประเทศเผยตัวเลขจริงอยู่ที่ 0.86
บัญชีผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ชื่อ World of Statistics เผยแพร่ข้อความเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2026 ระบุว่าประเทศไทยมีอัตราเจริญพันธุ์ 0.78 ในปี 2026 ตัวเลขนี้ถือว่าต่ำที่สุดในโลก แซงหน้าประเทศเกาหลีใต้ที่มีอัตราเจริญพันธุ์ 0.8 โพสต์ดังกล่าวยังระบุเพิ่มเติมว่าสถานการณ์นี้กำลังนำไปสู่การลดลงของประชากรที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์
ทีมข่าวตรวจสอบข้อมูลจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าอัตราเจริญพันธุ์รวมของไทยประจำเดือนมกราคมปี 2026 อยู่ที่ 0.86 แม้ตัวเลขจะสูงกว่าข้อมูลจากโพสต์ดังกล่าวเล็กน้อย แต่ก็ยืนยันถึงวิกฤตประชากรที่เกิดขึ้นจริง ข้อมูลจากกรมการปกครองระบุว่าในปี 2025 ประเทศไทยมีเด็กเกิดใหม่ 416,574 คน ลดลงจากปีก่อนหน้าเกือบ 50,000 คน ยอดคนเกิดน้อยกว่าคนเสียชีวิตที่สูงถึง 559,684 คน ส่งผลให้อัตราประชากรติดลบติดต่อกันเป็นปีที่ห้า
การที่ผู้หญิงไทยมีลูกน้อยลงส่งผลให้จำนวนประชากรโดยรวมของประเทศลดลง ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2025 ไทยมีประชากร 65,809,011 คน ลดลงจากปี 2024 กว่า 142,199 คน ข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นแนวโน้มโครงสร้างสังคมที่เปลี่ยนไป วัยแรงงานมีจำนวนลดลง รัฐบาลต้องเตรียมรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจในอนาคต
