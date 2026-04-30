ลุคใหม่ จิ๊ก เนาวรัตน์ สวยเป๊ะ-หน้าเด็ก หลังผ่าตัดแก้พิษศัลยกรรม รู้อายุจริง แทบไม่เชื่อ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 เม.ย. 2569 16:00 น.| อัปเดต: 30 เม.ย. 2569 16:08 น.
จิ๊ก เนาวรัตน์ วัย 68 ปี อวดลุคใหม่หลังพิษศัลยกรรมเล่นงาน

ภาคล่าสุด จิ๊ก เนาวรัตน์ สวยกระชากในวัย 68 ปี หลังผ่าตัดแก้พิษศัลยกรรม นำสารแปลกปลอมออกจนหมด แฟนคลับแห่ชมหน้าเด็กมาก

กลับมาทวงบัลลังก์ความสวยอีกครั้งสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่ จิ๊ก เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ หลังจากที่หายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงไปพักใหญ่ จากปัญหาศัลยกรรมจนใบหน้าผิดรูป ไม่กล้าพบปะผู้คน และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 2-3 ปี griktใบหน้าที่ไม่สมดุลจากการฉีดสารแปลกปลอมโดยไม่รู้ตัว ทำให้ต้องปฏิเสธงานแสดงและสูญเสียรายได้ไปเป็นจำนวนมาก กระทั่งเธอได้ตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดใหญ่กับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำสารแปลกปลอมออกจนหมด และได้ออกมาเตือนเป็นอุทาหรณ์ให้ผู้ที่คิดจะทำศัลยกรรมอย่าเห็นแก่ของราคาถูก

ล่าสุด นักแสดงรุ่นใหญ่ออกมาอัปเดตลุคใหม่ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว jik_naowarat_official เผยให้เห็นใบหน้าที่ดูสวย สดใส และอ่อนเยาว์ลงอย่างเห็นได้ชัดจนแทบไม่น่าเชื่อว่าปีนี้จะมีอายุครบ 68 ปีแล้ว งานนี้แฟน ๆ หลายคนก็เข้ามาร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมในออร่า แม้จะเข้าใกล้เลข 7 แล้วก็ตาม อาทิ

“พี่จิ๊กคนสวยกลับมาแล้วค่า รักพี่จิ๊กนะคะ ดีใจด้วยนะคะ อยากเห็นพี่ไปออกรายการทอล์คเยอะ ๆ ชอบฟัง mindset พี่ค่ะ”

“สวยสดใสย้อนวัยกลับคืนมา สวยมาก ๆ ค่ะ”

“เรียกพี่จิ๊กไม่ได้แล้ว ต้องเรียกน้องจิ๊ก”

“สวยมากเลยค่ะ”

จิ๊ก เนาวรัตน์
ภาพจาก Instagram : jik_naowarat_official
จิ๊ก เนาวรัตน์-2
ภาพจาก Instagram : jik_naowarat_official
จิ๊ก เนาวรัตน์ อวดลุคใหม่วัย 68 ปี
ภาพจาก Instagram : jik_naowarat_official

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์

