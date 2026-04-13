กลับจากเล่นน้ำ เก๋งชนท้ายจยย. เสียชีวิต 4 เจ็บหลายคน เตือน 2 วันอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์
ช่วงหน้าเทศกาลต้องระวัง ผู้รอดชีวิตเล่านาทีอุบัติเหตุเก๋งกลับจากเล่นน้ำก่อนพุ่งเสยท้ายจยย. เสียหลักพลิกคว่ำหงายท้องล้อชี้ฟ้าพังยับเยิน เสียชีวิต 4 ราย เจ็บอีกหลายคน
วันนี้ (13 เม.ย.) สภ.ลาดหลุมแก้ว รับแจ้งเหตุรถเก๋งเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ บริเวณทางเข้า อบต.หน้าไม้ ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี มุ่งหน้าลาดบัวหลวง ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู
ที่เกิดเหตุพบรถเก๋ง ยี่ห้อฮอนด้า ทะเบียน พระนครศรีอยุธยา สภาพพลิกคว่ำหงายท้องพังยับเยิน ภายในรถมีผู้โดยสารรวม 6 คน พบผู้เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ 2 ราย คือ คนขับชื่อ นายเขมชาติ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 20 ปี และ นายศุภชัย (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 23 ปี
นอกจากนี้ ยังมีผู้บาดเจ็บอีก 4 ราย โดยในเวลาต่อมาได้รับแจ้งว่า นายวิสูตร (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 21 ปี หนึ่งในผู้บาดเจ็บที่ถูกนำส่ง รพ.ปทุมธานีได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ห่างออกไปประมาณ 30 เมตร พบรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า MSX ทะเบียน นครนายก สภาพจมอยู่ในน้ำริมทาง พบผู้เสียชีวิตคือ นายกิตติพันธ์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 21 ปี ผู้ขับขี่ ส่วนหญิงสาวซึ่งเป็นแฟนสาวที่ซ้อนท้ายมาด้วยได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่รีบนำส่งโรงพยาบาล
ด้าน น.ส.ณัฐกมล (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 19 ปี ผู้โดยสารที่รอดชีวิตจากรถเก๋ง กล่าวว่า ตนและกลุ่มเพื่อนรวม 6 คน กำลังเดินทางกลับบ้านพักในอ.ลาดบัวหลวง หลังจากไปเล่นน้ำสงกรานต์ที่ย่านสมบัติบุรี จ.นนทบุรี เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางมืดสนิทไม่มีแสงไฟ เห็นรถจยย.คู่กรณีขับส่ายไปมาในระยะกระชั้นชิด ทำให้คนขับเบรกไม่ทันและพุ่งชนอย่างจัง จนรถเสียหลักพลิกคว่ำหลายตลบ
ด้านตำรวจได้บันทึกภาพที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน และจะดำเนินการสอบปากคำผู้บาดเจ็บอย่างละเอียดอีกครั้ง พร้อมทั้งตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียงเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง ก่อนจะมอบร่างผู้เสียชีวิตให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไป
ทั้งนี้ รายงานศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ประจำวันที่ 11 เมษายน 2569 เกิดอุบัติเหตุ 208 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 185 คน ผู้เสียชีวิต 50 ราย สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ขับรถเร็ว ร้อยละ 45.71 ด้วยกัน.
- สงกรานต์เขมรคึกคัก ประชาชนนั่งปิกนิกเต็มรันเวย์สนามบิน ฉลองปีใหม่
- 9 ข้อห้ามวันสงกรานต์ 2569 รวมสิ่งที่ควรเลี่ยง เพื่อมงคลแก่ชีวิต
- เปิดคลิป โอปอล โชว์สกิลอังกฤษ ชวนทั่วโลกเที่ยวสงกรานต์เมืองไทย
