เตือนคนชอบกรึ่ม! ดื่มเบียร์ในสวนชมน่าน ถูกจับจริง ปรับสูงสุด 10000 บ.
ชาวเน็ตโพสต์เล่าเหตุการณ์ ตำรวจสายตรวจคุมตัวชายหญิงส่งโรงพัก หลังนั่งจิบแอลกอฮอล์ริมน้ำ ตั้งข้อสังเกตเจ้าหน้าที่ใช้กฎหมายรุนแรงเกินไปหรือไม่
วานนี้ (13 เม.ย.) ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ข้อความเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยว หลังพบเห็นเหตุการณ์ตำรวจเข้าจับกุมประชาชนที่ “นั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” บริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ ริมแม่น้ำน่าน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
เจ้าของโพสต์เล่าว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ เวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ 11 เมษายน 2569 เขาเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจกำลังพูดคุยกับผู้ชายและผู้หญิงคู่หนึ่ง จึงเดินเข้าไปสอบถาม ตำรวจชี้แจงว่า ทั้งสองคนดื่มเบียร์ในที่สาธารณะ ซึ่งผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 31 มีโทษจำคุกสูงสุด 6 เดือน หรือปรับสูงสุด 10,000 บาท
เจ้าของโพสต์เล่าต่อว่า เห็นคู่กรณีพยายามเจรจาขอให้ตำรวจตักเตือนก่อน เพราะทั้งคู่นั่งพักผ่อนเงียบ ๆ ไม่ได้ตั้งวงส่งเสียงดังรบกวนใคร แต่ตำรวจปฏิเสธและยืนยันต้องพาตัวทั้งสองคนไปลงบันทึกประจำวันและเปรียบเทียบปรับที่ สภ.เมืองพิษณุโลก โดยตำรวจระบุว่า การทำผิดครั้งแรกมักมีค่าปรับประมาณ 3,000 บาท
จากเหตุการณ์นี้ เจ้าของโพสต์ได้สรุปประเด็นเตือนใจและตั้งข้อสังเกตการทำงานของเจ้าหน้าที่ไว้ดังนี้
เตือนนักดื่ม – ประชาชนที่ถือกระป๋องเบียร์มานั่งพักผ่อน นั่งดูลูกเล่นสเกต หรือรอแฟนออกกำลังกายในบริเวณสวนสาธารณะ ตำรวจสามารถเข้าจับกุมและดำเนินคดีได้ทันที
เดินดื่มก็โดนจับ – แม่ค้าร้านชำในพื้นที่เล่าว่า ก่อนหน้านี้มีนักท่องเที่ยวซื้อเบียร์แล้วเดินเปิดกระป๋องดื่มระหว่างทางกลับโรงแรม ตำรวจก็เข้าจับกุมและปรับเงินไปถึง 6,000 บาท
จี้ตำรวจใช้ดุลยพินิจ – การอ้างโทษปรับสูงสุด 10,000 บาททันทีดูรุนแรงเกินไป เจ้าหน้าที่ควรตักเตือนก่อนสำหรับความผิดครั้งแรก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่ประชาชนต้องการพักผ่อน
ตั้งคำถามถึงมาตรฐาน – เจ้าของโพสต์อ้างว่า เคยเห็นเจ้าหน้าที่รัฐนั่งดื่มเบียร์ขณะคุมเครื่องพ่นละอองน้ำในบริเวณเดียวกัน แต่ไม่มีตำรวจเข้าไปจับกุมแต่อย่างใด
ทิ้งท้ายโพสต์ เจ้าของเรื่องอ้างถึงผู้เห็นเหตุการณ์หลายคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เจ้าหน้าที่ทำเกินกว่าเหตุ ประชาชนหลายคนยังไม่รู้กฎหมายข้อนี้ ตำรวจควรใช้ดุลยพินิจตักเตือนประชาชนก่อนดำเนินคดี.
