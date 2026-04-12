เปิดคลิป “โอปอล” โชว์สกิลอังกฤษ ชวนทั่วโลกเที่ยวสงกรานต์เมืองไทย
Miss World 2025 “โอปอล” สุชาตา ช่วงศรี นำขบวนพาเหรดสุดอลังการที่สวนเบญจกิติ พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั่วโลกสัมผัสวัฒนธรรมและเล่นน้ำอย่างปลอดภัยช่วง 11-15 เมษายนนี้
“โอปอล” สุชาตา ช่วงศรี Miss World 2025 เข้าร่วมงานแถลงข่าว “Maha Songkran World Water Festival 2026” ณ สวนเบญจกิติ เธอทำหน้าที่เป็นผู้นำขบวนมหาสงกรานต์อย่างยิ่งใหญ่ท่ามกลางสายตาประชาชน
ภายในงาน สื่อมวลชนขอให้โอปอลพูดภาษาอังกฤษเพื่อเชิญชวนชาวต่างชาติให้เดินทางมาร่วมเทศกาลสงกรานต์ เธอตอบรับและพูดภาษาอังกฤษเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั่วโลกได้อย่างคล่องแคล่ว
เนื้อหาการพูดของเธอแปลใจความได้ว่า เทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2569 มีความสำคัญอย่างมากเพราะเป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนไทย ช่วงเวลานี้เต็มไปด้วยความสนุกสนาน โดยเฉพาะกิจกรรมเล่นน้ำที่จัดขึ้นทั่วประเทศ
การแถลงข่าวครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อประชาสัมพันธ์งานมหาสงกรานต์วันที่ 11 เมษายน ณ สวนเบญจกิติ ภายในงานมีการรวบรวมเอกลักษณ์ของไทยมานำเสนอสู่สายตาชาวโลก ทั้งด้านศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี อาหาร และเครื่องดื่ม รัฐบาลเตรียมระบบขนส่งสาธารณะไว้คอยอำนวยความสะดวก พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มที่
โอปอลกล่าวปิดท้ายด้วยการเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้มาเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 11 ถึง 15 เม.ย.69 เพื่อสัมผัสประสบการณ์ที่งดงามที่สุดของปี เธอหวังว่าทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่ดีกลับไปเล่าให้เพื่อนและครอบครัวฟัง ส่วนคนที่ไม่สามารถเดินทางมาได้ในปีนี้ก็หวังว่าจะได้พบกันในเทศกาลสงกรานต์ปีหน้า.
ขอบคุณคลิป : MGROnline Live
