เปิดคลิป “โอปอล” โชว์สกิลอังกฤษ ชวนทั่วโลกเที่ยวสงกรานต์เมืองไทย

เผยแพร่: 12 เม.ย. 2569 17:55 น.| อัปเดต: 12 เม.ย. 2569 17:55 น.
โอปอล สุชาตา Miss World Thailand
ภาพ @Miss World Thailand

Miss World 2025 “โอปอล” สุชาตา ช่วงศรี นำขบวนพาเหรดสุดอลังการที่สวนเบญจกิติ พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั่วโลกสัมผัสวัฒนธรรมและเล่นน้ำอย่างปลอดภัยช่วง 11-15 เมษายนนี้

“โอปอล” สุชาตา ช่วงศรี Miss World 2025 เข้าร่วมงานแถลงข่าว “Maha Songkran World Water Festival 2026” ณ สวนเบญจกิติ เธอทำหน้าที่เป็นผู้นำขบวนมหาสงกรานต์อย่างยิ่งใหญ่ท่ามกลางสายตาประชาชน

ภายในงาน สื่อมวลชนขอให้โอปอลพูดภาษาอังกฤษเพื่อเชิญชวนชาวต่างชาติให้เดินทางมาร่วมเทศกาลสงกรานต์ เธอตอบรับและพูดภาษาอังกฤษเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั่วโลกได้อย่างคล่องแคล่ว

เนื้อหาการพูดของเธอแปลใจความได้ว่า เทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2569 มีความสำคัญอย่างมากเพราะเป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนไทย ช่วงเวลานี้เต็มไปด้วยความสนุกสนาน โดยเฉพาะกิจกรรมเล่นน้ำที่จัดขึ้นทั่วประเทศ

การแถลงข่าวครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อประชาสัมพันธ์งานมหาสงกรานต์วันที่ 11 เมษายน ณ สวนเบญจกิติ ภายในงานมีการรวบรวมเอกลักษณ์ของไทยมานำเสนอสู่สายตาชาวโลก ทั้งด้านศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี อาหาร และเครื่องดื่ม รัฐบาลเตรียมระบบขนส่งสาธารณะไว้คอยอำนวยความสะดวก พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มที่

ภาพ @Maha Songkran World Water Festival 2026

โอปอลกล่าวปิดท้ายด้วยการเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้มาเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 11 ถึง 15 เม.ย.69 เพื่อสัมผัสประสบการณ์ที่งดงามที่สุดของปี เธอหวังว่าทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่ดีกลับไปเล่าให้เพื่อนและครอบครัวฟัง ส่วนคนที่ไม่สามารถเดินทางมาได้ในปีนี้ก็หวังว่าจะได้พบกันในเทศกาลสงกรานต์ปีหน้า.

ขอบคุณคลิป : MGROnline Live

ภาพ @Maha Songkran World Water Festival 2026
ภาพ @Miss World Thailand
ภาพ @Maha Songkran World Water Festival 2026
ภาพ @Miss World Thailand

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

