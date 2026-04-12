เปิดเรื่องเล่า “อาร์ท ผู้กำกับ love sick 2” ถูกหลอกอยู่เขมร 17 วัน ขัดขืนเจอชำแหละ
คนร้ายลวงเหยื่อลงทุนก่อนพาลักลอบข้ามแดนไปปอยเปต รีดข้อมูลสแกนหน้าเปิดบัญชีม้าเว็บพนัน บังคับแยกกับคนรัก พบหลักฐานตู้แช่ศพและคราบเลือด ก่อนปล่อยทิ้งกลางป่าสระแก้ว
เรื่องนี้มีจุดเริ่มต้นจากที่ อาร์ท ผู้กำกับภาคต่อของซีรีส์วายไทยยอดฮิต หลงคำชวนเชื่อที่อ้างลงทุนแล้วจะได้เงินจำนวนมาก โดยมิจฉาชีพหลอกลงทุน 300 จะได้ผลตอบแทน 25,000 บ. หรือลงทุน 2 หมื่นได้ 1 แสนห้า จากนั้นให้ไปเปิดบัญชี
ออกอุบาย “พี่แค่มาดูก่อนก็ได้” ออฟฟิศอยู่ห่างปอยเปต 200 เมตร โดยอาร์ท ผู้กำกับต้องขับรถไปที่ จ.สระแก้ว ตอนแรก อาร์ท เอะใจว่า ต้องถ่อไปถึงสระแก้วเลยหรือ ? ทำไมไม่มีออฟฟิศที่กรุงเทพฯ ก็ได้คำตอบว่า ไม่มี ! เพราะทำงานเกี่ยวกับกาสิโน
ได้ยินดังนั้น อาร์ทบอกกับแฟนว่า แค่ไปดูก่อนถ้าไม่โอเคแค่ขับรถหนีออกมา เจ้าตัวยังสารภาพว่า ภาพในหัวคิดถึงหอประชุมที่เข้าไปนั่งเทรดหุ้น เหมือนกรุงเทพฯ ที่สอนเทรดหุ้นกันทั่วไป แต่ปรากฏว่า พอไปถึง เดินทางไปถึงวันที่ 13 มี.ค.-14 มี.ค. เวลาประมาณตอนตี 2 ไปพักโรงแรมชื่อ ” จิตวารี รีสอร์ท ”
มาทราบทีหลังว่า สถานที่ดังกล่าวเป็นที่พักของคนข้ามแดนมาหรือจะไปที่นั่นต้องมาพักที่นี่กันหมดเลย
พอ 9 โมงเช้า ปรากฏว่า แก๊งมิจฯ บอกเดี๋ยวจะมีรถมารับ ก็นั่งไปปกติ แต่ความรู้สึกแปลกๆ คือถูกถ่ายรูปแล้วเอาไปรายงานตลอดเวลา แล้วก็ขับรถเร็วมาก
ขับไปสักพักพาไปที่ตรงกลางทุ่งนา เป็นบ้านกลางป่าเหมือนว่า บ้านผู้ใหญ่บ้านสักคนหนึ่ง หลังจากนั้น อาร์ทยอมรับว่า ชีวิตเปลี่ยนเลย
ถูกบังคับให้ขึ้นรถ ต่อรถไปเรื่อยๆ จนเอามาส่งที่ชายแดนเขมร บังคับให้เดินเข้าป่าไป ตอนแรกก็ยังเห็นชายแดนไทยอยู่ คิดว่าคงไม่ไปไกล แต่ถูกให้เดินลึกเข้าไปในป่า พอเดินเข้าไปก็เห็นคนวิ่งสวนออกมา ลังเลว่าจะวิ่งหนีดีไหม แต่มองไปที่รอบๆ คือ คนของพวกนั้นถืออาวุธดักไว้หมด ก็เลยไม่กล้าวิ่งหนี
สุดท้ายโดนล็อคตัวขึ้นรถกระบะไปส่งที่ตึกแห่งหนึ่ง ยึดโทรศัพท์ ยึดเครื่องมือสื่อสารหมด และ “จับแยกกับแฟน” ตั้งแต่วันนั้นเลย ไม่ได้เจอกันอีกเลย
คนร้ายกักขังอาร์ทนาน 15 วัน ระหว่างนั้นมิจฉาชีพพากลุ่มเหยื่อรวม 8-9 คนไปที่กาสิโน “สตาร์คิง” และบังคับให้ทุกคนสแกนใบหน้าคนละ 20-30 ครั้ง เพื่อนำข้อมูลไปเปิดบัญชีม้าสำหรับโยกย้ายเงินเว็บพนัน อาร์ทเล่าถึงสภาพห้องขังที่เต็มไปด้วยความสยดสยอง หัวหน้าแก๊งชาวกัมพูชาข่มขู่จะชำแหละอวัยวะส่งไปขายที่ประเทศจีนหากเขาขัดขืน ภายในห้องมีกองเลือดแห้งเกรอะกรังบนพื้น มีตู้แช่ขนาดใหญ่สำหรับเก็บชิ้นส่วนมนุษย์ และมีกระบองช็อตไฟฟ้าเตรียมไว้ทำร้ายเหยื่อ
ที่นี่ก็น่ากลัวมาก คือ มีอาวุธวางบนโต๊ะ มีเงินกองหนึ่ง มีคนกำลังแกะโทรศัพท์ เอายาเสพติดออกมาจากตูดโทรศัพท์ อาร์ทรู้สึกเลยว่า “อันนี้ของจริงแล้ว น่ากลัวจริง ”
กระทั่งกลางดึกวันที่ 29 มีนาคม เวลาประมาณตี 1 คนร้ายนำอาร์ทและเหยื่อรายอื่นรวม 19 คน ขึ้นรถไปทิ้งไว้กลางป่าพร้อมสั่งให้เดินตามแสงไฟไป ทุกคนต่างวิ่งหนีตายกว่า 30 กิโลเมตร จนพบตำรวจตระเวนชายแดนไทยที่คลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว ในเวลาตี 3 เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับอาร์ท 1,600 บาท ฐานข้ามแดนผิดกฎหมาย แต่เขาตัดสินใจเข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับแก๊งอาชญากร เขาระบุด้วยความเจ็บปวดว่า พนักงานที่ช่วยมิจฉาชีพหลอกลวงและทำร้ายเหยื่อก็คือคนไทยด้วยกันเอง
อาร์ทยังได้เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อคำชวนไปเปิดบัญชีหรือทำงานที่สระแก้วและปอยเปตเด็ดขาด เพราะแก๊งเหล่านี้ใช้จิตวิทยาเล่นกับความเดือดร้อนเรื่องเงินของเหยื่อโดยเฉพาะ ทว่าท่ามกลางการรอดชีวิตกลับมาเปิดโปงเรื่องราวทั้งหมด ประเด็นสำคัญที่สังคมยังคงตั้งคำถามคือ… ตอนนี้แฟนอาร์ทอยู่ไหน?
ที่มา : ไทยรัฐบันเทิง
