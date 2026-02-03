ทบ. รุกฆาต! พา FBI-ทูตทหาร 20 ชาติ บุกรัง “โอร์เสม็ด” แก๊งคอลเซ็นเตอร์ระดับโลก

ข่าว

เพจเฟซบุ๊ก “หมอแล็บแพนด้า” เผยแพร่ปฏิบัติการของกองทัพบกไทย ได้นำคณะทูตทหารจากกว่า 20 ประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย เวียดนาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ FBI ลงพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ เพื่อตรวจสอบพื้นที่ “โอร์เสม็ด” ฝั่งกัมพูชา ซึ่งถูกระบุว่าเป็นฐานที่มั่นขนาดใหญ่ของขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ

จากการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย 2 จุดหลัก ได้แก่ O’Smeth Resort และ Royal Hill พบอาคารสูง 6 ชั้น 3 หลัง ถูกใช้เป็นที่พักและสถานที่ทำงานของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โดยมีการแบ่งโซนทำงานตามสัญชาติอย่างชัดเจน เช่น เวียดนาม สิงคโปร์ อินเดีย รวมถึงชาติอื่นๆ

เจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบหลักฐานสำคัญที่ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกับขบวนการต้มตุ๋นระดับโลก คือการจัดสร้าง “ฉากจำลอง” (Mock-up) เป็นสถานที่ราชการและสถาบันการเงิน ทั้งสถานีตำรวจและธนาคารของหลายประเทศ เพื่อใช้สร้างความน่าเชื่อถือเวลาวิดีโอคอลหลอกเหยื่อ นอกจากนี้ ยังพบรายชื่อเหยื่อ เครื่องแบบตำรวจ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และของใช้ส่วนตัวจำนวนมากทิ้งกระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณ

รายงานระบุว่า นอกเหนือจากการเป็นฐานปฏิบัติการหลอกลวงต้มตุ๋นแล้ว พื้นที่แห่งนี้ยังถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการทางทหารที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของไทย โดยในช่วงการปะทะระลอกที่สอง มีการตรวจพบการปล่อยโดรนกว่า 100 ลำ จากบริเวณนี้ รวมถึงโดรนฆ่าตัวตาย (Suicide Drone) พุ่งชนเป้าหมายจนทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยได้รับบาดเจ็บ

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้ฝ่ายไทยประกาศให้พื้นที่นี้เป็น “เป้าหมายทางทหารที่ชัดเจน” หลังจากเข้าควบคุมพื้นที่ได้ ยังพบร่องรอยการเคลื่อนย้ายกำลังพลและขบวนรถเข้าออก ยืนยันได้ว่าพื้นที่นี้ถูกใช้ในภารกิจทางทหารควบคู่ไปด้วย

ก่อนหน้านี้ ทางการไทยเคยประสานขอความร่วมมือไปยังกัมพูชาให้ช่วยตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว หลังมีข้อมูลว่าคนไทยถูกหลอกไปค้ามนุษย์ กักขัง และทำร้ายร่างกาย แต่กลับได้รับการปฏิเสธ โดยฝ่ายกัมพูชาอ้างว่าตรวจสอบแล้วไม่พบคนไทย ทำให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบาก

คาดการณ์ว่ามีชาวต่างชาติที่ทำงานให้กับเครือข่ายนี้ประมาณ 8,000–10,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่ได้หลบหนีออกไปในช่วงที่มีปฏิบัติการทางทหารเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ที่ผ่านมา

