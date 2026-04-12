ส่องเงินเยียวยา แท็กซี่-รถตู้-สองแถว-วินจยย. คันละเท่าไหร่-ลงทะเบียนวันไหน ?
เงินอุดหนุนภาครัฐเยียวยา วิกฤตพลังงาน แท็กซี่-รถตู้-สองแถว-มอเตอร์ไซค์รับจ้าง-รถบรรทุก ได้คันละเท่าไหร่ เริ่มลงทะเบียนวันไหน หลังมติครม.ฉลุยตั้งแต่ 11 เม.ย.ที่ผ่านมา
จากวิกฤตพลังงานซึ่งส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพ ทำให้ล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติมาตรการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มผู้ประกอบการขนส่งและรถโดยสารสาธารณะเพื่อบรรเทาผลกระทบ เมื่อวันที่ 11 เม.ย.ที่ผ่านมา
โดยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มนาคม เปิดเผยเป้าหมายสำคัญของมาตรการดังกล่าว ไม่ได้มีเพียงเพื่อช่วยต่อลมหายใจให้ผู้ประกอบการมีสภาพคล่องและนำรถออกมาวิ่งให้บริการต่อไปได้เท่านั้น แต่เป้าหมายสูงสุด คือ การันตีว่าประชาชนจะต้อง ไม่ต้องจ่ายค่าโดยสารแพงขึ้น
กระทรวงคมนาคมได้แบ่งกลุ่มการดูแลออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ดังนี้
1.กลุ่มรถโดยสารและรถรับจ้างสาธารณะที่ใช้น้ำมัน (มาตรการดูแลค่าเดินทาง) รัฐบาลจะเข้าไปช่วยพยุงต้นทุนให้รถกว่า 180,332 คัน ครอบคลุมรถประเภทต่างๆ ได้แก่
รถทัวร์ บขส. และรถร่วมฯ อุดหนุนส่วนต่างค่าโดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ (6-19 เม.ย.) การันตีตั๋วราคาเดิม เพื่อให้ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างสบายใจ
รถตู้ รถมินิบัส และรถสองแถว (ใน กทม.) – รับเงินอุดหนุน 5,040 บาท/คัน
รถตู้และรถมินิบัส (ระหว่างจังหวัด) – รับเงินช่วยเหลือสูงสุด 700 บาท/วัน/คัน (โดยจะมีการตรวจสอบระยะวิ่งจริงผ่านแอปพลิเคชัน)
รถรับจ้างไม่ประจำทาง (เช่น รถนำเที่ยว, รถรับส่งพนักงาน) – รับเงินอุดหนุน 5,040 – 7,000 บาท/คัน
รถแท็กซี่ รับเงินอุดหนุน 5,040 บาท/คัน
รถจักรยานยนต์สาธารณะ (มอเตอร์ไซค์รับจ้าง) – รับเงินอุดหนุน 840 บาท/คัน
2.กลุ่มรถบรรทุกสินค้า (มาตรการตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภค) เพื่อตัดวงจรไม่ให้ต้นทุนค่าขนส่งถูกผลักภาระไปบวกเพิ่มในราคาสินค้า เป็นการแบ่งเบาภาระค่าขนส่งให้กับกลุ่มรถบรรทุกกว่า 287,175 คัน แบ่งเป็น
- รถบรรทุกที่ติดตั้ง GPS รับเงินช่วยเหลือสูงสุด 6,000 บาท/คัน (ตรวจสอบระยะวิ่งจริงผ่านแอปพลิเคชัน)
- รถบรรทุกที่ไม่ได้ติดตั้ง GPS รับเงินช่วยเหลือ 3,000 บาท/คัน
ทั้งนี้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการและผู้ขับรถที่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์ ขอให้เตรียมตัวลงทะเบียนรับสิทธิ์ โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 16-19 เม.ย.2569 ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะมีระยะเวลาการช่วยเหลือครอบคลุม 42 วันเต็ม (ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. – 31 พ.ค. 2569)
ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถติดตามข้อมูล รายละเอียด และเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก (www.dlt.go.th) รวมถึง FacebookPage กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: