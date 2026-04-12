“หมออ๋อง” ป้อง “ครูจวง” หลังย้ายพรรค ชี้ต่างกับงูเห่า ไม่ได้ทรยศหรือโหวตสวน
หมออ๋อง ป้อง ครูจวง หลังย้ายพรรคและร่วมทำงาน รมช.ศึกษาธิการ ชี้ต่างกับงูเห่า ไม่ได้ทรยศหรือโหวตสวน การย้ายพรรคถือเป็นเรื่องปกติ
นาย ปดิพัทธ์ สันติภาดา หรือ หมออ๋อง อดีตรองประธานสภา คนที่ 1 และอดีต สส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กแสดงความเห็นถึงกรณีที่นายปารมี ไวจงเจริญ หรือ ครูจวง อดีต ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน เข้าร่วมทำงานกับอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ รมช.ศึกษาธิการ และเข้าร่วมกับพรรคเพื่อไทยนั้น
โดย หมออ๋อง ระบุว่า “เรื่องการแยกย้ายกันของคนในพรรคการเมือง เป็นเรื่องปกติสามัญ ทุกคนมีเส้นทางของตัวเอง มีพบ มีจาก แต่ผมยืนยันว่า กรณีของครูจวง ต่างกับงูเห่ามากครับ เธอไม่ได้โหวตสวน ทรยศอะไร ในตอนที่เธอมีอำนาจเลือกตั้งจบ ก็แยกย้าย
เรื่องความเหมาะสมในการต้องลาออกก่อน ก็เป็นเรื่องสำคัญของคนในพรรค โดยเฉพาะคนที่มีตำแหน่งทางการเมือง การมีภาพออกก่อนที่จะลาออก หรือ แจ้งพรรค ก็ต้องถูกวิจารณ์ได้ตามสมควร
ผมสนับสนุนทุกท่านให้เข้าสู่การเมืองเพื่อการเปลี่ยนแปลง พรรคใดก็ได้ ตั้งพรรคใหม่ก็ได้
จึงอยากสื่อสารกับทุกท่านครับ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ‘ปารมี’ ดัน ‘เซ็กซ์เวิร์กเกอร์’ ถูกกฎหมาย ชี้เป็นต้นตอเหตุ ‘กะเทยผ่านศึก’
- ‘ปารมี’ สส.ก้าวไกล ลั่นรับไม่ได้ ‘รมว.ศึกษาธิการ’ เข้าหารือกับเกาหลีเหนือ
- ปารมี แฉ มูลนิธิเด็กกำพร้า จ.เชียงใหม่ ทารุณกรรมเด็ก วอนหน่วยงานเร่งช่วยเหลือ
