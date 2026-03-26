กลุ่มสิทธิมนุษยชน แฉ “มินอ่องหล่าย” ซื้อบ้านหรูในกรุงเทพ วอนรัฐบาลไทยตรวจสอบ
กลุ่มสิทธิมนุษยชน JFM แฉ มินอ่องหล่าย ซื้อบ้านหรูในกรุงเทพ ย่านพระราม 9 ราคา 100 ล้าน วอนรัฐบาลไทยตรวจสอบและพิจารณายึดทรัพย์
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม สำนักข่าว อิรวดี ได้รายงานว่ากลุ่มสิทธิมนุษยชน Justice for Myanmar (JFM) ได้ออกมาเปิดเผยพบว่าครอบครัวของพลเอกอาวุโส มินอ่องหล่าย ผู้นำเผด็จการของเมียนมา ได้ซื้อบ้านหรูในกรุงเทพ มูลค่ากว่า 108 ล้านบาท (3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
โดยทาง JFM ระบุว่า โครงการดังกล่าวตั้งอยู่ในย่านพระราม 9 และคาดว่าหลีกเลี่ยงกฎหมายไทยที่ห้ามชาวต่างชาติถือครองที่ดินและบ้าน ด้วยการใช้ช่องโหว่ใช้ชื่อของ เมียว ยาดานา ไธ่ ลูกสะใภ้ของผู้นำกองทัพเมียนมา ซึ่งไม่ได้อยู่ในรายชื่อคว่ำบาตรของนานาชาติ เป็นผู้ถือครองแทน
ทรัพย์สินนี้ถูกครองในนามบริษัท Emerald Princess Co. Ltd ซึ่งมีการจัดตั้งในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ก่อนการโอนกรรมสิทธิ์เพียง 1 สัปดาห์ และการซื้อขายได้รับการอำนวยความสะดวกโดยนายตุน มิน ลัตต์ นายหน้าค้าอาวุธที่มีความใกล้ชิดกับพลเอกอาวุโสมินอ่องหล่าย
ซึ่งทาง JFM ได้เรียกร้องให้รัฐบาลไทยเข้าตรวจสอบและยึดทรัพย์บ้านหลังดังกล่าว รวมถึงตรวจสอบบทบาทของบริษัทที่เกี่ยวข้อง พร้อมยังเรียกร้องให้นานาชาติปิดช่องโหว่ดังกล่าวด้วย
ทั้งนี้อ้างอิงจากกฎหมายไทย แม้ว่าพระราชบัญญัติที่ดินจะห้ามชาวต่างชาติถือครองที่ดินหรือบ้าน แต่อนุญาตให้ถือครองห้องชุดในคอนโดมิเนียมได้ภายใต้เงื่อนไข
