ข่าวต่างประเทศ

กลุ่มสิทธิมนุษยชน แฉ “มินอ่องหล่าย” ซื้อบ้านหรูในกรุงเทพ วอนรัฐบาลไทยตรวจสอบ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 มี.ค. 2569 11:53 น.| อัปเดต: 26 มี.ค. 2569 11:53 น.
กลุ่มสิทธิมนุษยชน JFM แฉ มินอ่องหล่าย ซื้อบ้านหรูในกรุงเทพ ย่านพระราม 9 ราคา 100 ล้าน วอนรัฐบาลไทยตรวจสอบและพิจารณายึดทรัพย์

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม สำนักข่าว อิรวดี ได้รายงานว่ากลุ่มสิทธิมนุษยชน Justice for Myanmar (JFM) ได้ออกมาเปิดเผยพบว่าครอบครัวของพลเอกอาวุโส มินอ่องหล่าย ผู้นำเผด็จการของเมียนมา ได้ซื้อบ้านหรูในกรุงเทพ มูลค่ากว่า 108 ล้านบาท (3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

โดยทาง JFM ระบุว่า โครงการดังกล่าวตั้งอยู่ในย่านพระราม 9 และคาดว่าหลีกเลี่ยงกฎหมายไทยที่ห้ามชาวต่างชาติถือครองที่ดินและบ้าน ด้วยการใช้ช่องโหว่ใช้ชื่อของ เมียว ยาดานา ไธ่ ลูกสะใภ้ของผู้นำกองทัพเมียนมา ซึ่งไม่ได้อยู่ในรายชื่อคว่ำบาตรของนานาชาติ เป็นผู้ถือครองแทน

ทรัพย์สินนี้ถูกครองในนามบริษัท Emerald Princess Co. Ltd ซึ่งมีการจัดตั้งในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ก่อนการโอนกรรมสิทธิ์เพียง 1 สัปดาห์ และการซื้อขายได้รับการอำนวยความสะดวกโดยนายตุน มิน ลัตต์ นายหน้าค้าอาวุธที่มีความใกล้ชิดกับพลเอกอาวุโสมินอ่องหล่าย

ซึ่งทาง JFM ได้เรียกร้องให้รัฐบาลไทยเข้าตรวจสอบและยึดทรัพย์บ้านหลังดังกล่าว รวมถึงตรวจสอบบทบาทของบริษัทที่เกี่ยวข้อง พร้อมยังเรียกร้องให้นานาชาติปิดช่องโหว่ดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้อ้างอิงจากกฎหมายไทย แม้ว่าพระราชบัญญัติที่ดินจะห้ามชาวต่างชาติถือครองที่ดินหรือบ้าน แต่อนุญาตให้ถือครองห้องชุดในคอนโดมิเนียมได้ภายใต้เงื่อนไข

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวต่างประเทศ

กลุ่มสิทธิมนุษยชน แฉ "มินอ่องหล่าย" ซื้อบ้านหรูในกรุงเทพ วอนรัฐบาลไทยตรวจสอบ

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

Back to top button