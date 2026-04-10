สุดยื้อ! โรงงานพลาสติกรายใหญ่ ยุติกิจการ 50 ปี พนักงาน 300 ชีวิตถูกเลิกจ้าง เหตุต้นทุนสูง

ไปไม่รอด! โรงงานพลาสติกรายใหญ่ระดับประเทศ ประกาศปิดกิจการกะทันหัน พนักงานกว่า 300 ชีวิตถูกเลิกจ้าง เหตุแบกรับต้นทุนไม่ไหว
กลายเป็นข่าวช็อกวงการอุตสาหกรรมรับช่วงสงกรานต์ เมื่อบริษัท โคมอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตถังและเรือพลาสติกรายใหญ่ของประเทศไทย ตัดสินใจประกาศปิดตัวลงอย่างเป็นทางการภายในสิ้นเดือนเมษายน 2569 นี้ แม้จะสืบทอดการดำเนินงานมานานถึง 50 ปี
สาเหตุหลักที่โรงงานพลาสติกรายใหญ่ระดับประเทศ ยอมยกธงขาว ปิดตำนาน 5 ทศวรรษลงอย่างน่าเสียดาย นั่นก็เพราะวิกฤตเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้ ทำให้วัตถุดิบหลักอย่างเม็ดพลาสติกปรับราคาสูงขึ้นหลายเท่าตัวตามกลไกตลาดโลก อีกทั้งต้นทุนด้านพลังงานและการขนส่งที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กลายเป็นภาระหนักที่ทำให้ธุรกิจไม่สามารถแบกรับต้นทุนอันหนักอึ้งนี้ได้อีกต่อไป
แม้จะเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบาก แต่ “เฮียเอี๋ยว” ประธานบริษัท ยืนยันที่จะดูแลพนักงานทั้ง 300 ชีวิตให้ดีที่สุดจนวันสุดท้ายก่อนจากลา โดยบริษัทได้เตรียมงบประมาณกว่า 40 ล้านบาท เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายให้กับพนักงานที่ต้องพ้นสภาพอย่างกะทันหันทุกคน เพื่อเป็นทุนสำรองในการเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังจากนี้
นอกจากนี้ เฮียเอี๋ยว ประธานบริษัทโคมอส ยังได้ฝากทิ้งท้ายถึงรัฐบาลให้เร่งแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันอย่างจริงจัง เพราะผลกระทบนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในภาคธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้น แต่กำลังลุกลามไปถึงประชาชนระดับรากหญ้า และหากปล่อยไว้เช่นนี้ อาจมีอีกหลายกิจการที่ต้องเผชิญชะตากรรมเดียวกัน
ประวัติ บริษัท โคมอส คอร์ปอเรชั่น โรงงานพลาสติกรายใหญ่ระดับประเทศ
สำหรับ บริษัท โคมอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด คือผู้ผลิตสินค้ากลุ่มพลาสติกรายใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 5 ของเมืองไทย ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ.2546 โดยคุณ สุดใจ จิรยาภากร ด้วยทุนจดทะเบียน 15,000,000 บาท และมีพื้นที่ในการผลิตกว่า 7 ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตสินค้าพลาสติกสำเร็จรูป อันได้แก่ ถังน้ำแข็ง ถังน้ำ ถังบำบัด เรือ และสินค้ากลุ่มพลาสติกอีกมากมาย
ต่อมา ในปี พ.ศ.2550 คุณ สุดใจ จิรยาภากร ได้จดทะเบียนบริษัท โรโต โมล์ดิ้ง จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียน 60,000,000 บาท และมีพื้นที่ในการผลิตกว่า 30 ไร่ เพื่อเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้ากลุ่มพลาสติกออกสู่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เช่น ออสเตรเลีย อเมริกา แอฟริกาใต้ เยอรมัน แคนาดา จีน ญี่ปุ่น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตะวันออกกลาง
อ้างอิงจาก : comosthailand
