“ลีน่าจัง” ฉะเดือด “อนุทิน” หาเสียงบอกรวยไม่ไหว พอเป็นรัฐบาลบอกให้ประหยัด

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 10 เม.ย. 2569 16:15 น.| อัปเดต: 10 เม.ย. 2569 16:15 น.
“ลีน่าจัง” ฉะเดือด “อนุทิน” หาเสียงบอกรวยไม่ไหว จนต้องรอขอชีวิต พอเป็นรัฐบาลบอกให้ประหยัด ลั่นถ้าไม่มีวิสัยทัศน์ให้ลาออกไป

ลีนา จังจรรจา หรือ “ลีน่าจัง” โพสต์คลิปวิดีโอลงในเพจเฟซบุ๊ก ข่าวโหด วิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือด หลังจากที่นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.อุตสาหกรรม เผยว่าเม็ดพลาสติกราคาพุ่งสูงขึ้น รวมทั้งโชว์กระติกน้ำเชิญชวนให้ประชาชนประหยัด

ลีน่าจัง กล่าวว่า “ไอ้อนุทิน รัฐบาลนายกประเทศไทย มันบอกให้คนไทยประหยัด ประหยัด พ่อ…ตาย ตอนที่กำลังหาเสียงเลือกตั้งมันบอก รวยไม่ไหวแล้วโว้ย ต้องมาร้องขอชีวิตว่าพอแล้ว พอแล้ว รวยไม่ไหว ไอ้ค… พอมึงไปเป็นรัฐบาล มึงบอกให้พวกกูประหยัด ประหยัดหา…มึงเหรอ ไอ้…

ลีนา จังจรรจา อัดคลิปวิดีโอวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาล
FB/ ข่าวโหด

คนจะค้าขาย หรือลูกบรรหารบอกว่า พลาสติกไม่มีมันขาดแคลน มึงก็ไปหาซื้อจากประเทศอื่นเข้ามา มึงบอกว่าให้ประหยัดแล้วถือกระติกน้ำ ไอ… เหมือนอย่างนี้เนี่ย (อาหาร) กูสั่งเขามากิน เขาจะใส่อะไรให้กู เขาก็ต้องใส่พลาสติกพวกนี้ แล้วพลาสติกพวกนี้มันขาดแคลน

มึงต้องแก้ปัญหาให้ประชาชน ไม่ใช่มาบอกว่าประหยัด มีสมองหรือเปล่า ถ้าไม่มีวิสัยทัศน์ ไสหัวไป ลาออกไป ให้กูไปเป็นรัฐมนตรีแทน ทำไมประเทศไทยหารัฐมนตรีเก่ง ๆ ไม่ได้เหรอ กี่รัฐบาล กี่รัฐบาล ก็เอาลูกบรรหารมาเป็นรัฐมนตรี ห๊ะ ไอ้อนุทิน ไอ…”

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

