ภัยเงียบ ไข้กาฬหลังแอ่น เช็ก 3 กลุ่มลุกลามไว เสี่ยงเสียชีวิตใน 24 ชม.
สสส. เตือน โรคไข้กาฬหลังแอ่น เช็ก 3 กลุ่มลุกลามไว เสี่ยงเสียชีวิตใน 24 ชม. แนะสังเกตผื่นจ้ำเลือดและอาการคอแข็ง พร้อมวิธีป้องกันเบื้องต้น
รู้ทันป้องกันได้! สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ประกาศเตือนภัย โรคไข้กาฬหลังแอ่น เนื่องจากเป็นโรคที่มีความรุนแรงและลุกลามได้อย่างรวดเร็วมาก โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็ก วัยรุ่น และกลุ่มคนที่ต้องอยู่ร่วมกันในที่แออัดหรือใกล้ชิดกันบ่อยครั้ง ความน่ากลัวของโรคนี้คืออาการเริ่มต้นที่ดูคล้ายไข้หวัดทั่วไป ทำให้หลายคนชะล่าใจจนรักษาไม่ทัน
สสส. เน้นย้ำว่า โรคไข้กาฬหลังแอ่นอาจรุนแรงถึงขั้นทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ภายในเวลาเพียง 24–48 ชั่วโมง ดังนั้นการสังเกตอาการจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุด
วิธีสังเกตอาการ หวัด หรือ ไข้กาฬหลังแอ่น?
- มีไข้สูง ปวดศีรษะ และเจ็บคอ (คล้ายไข้หวัด)
- มีผื่นจ้ำเลือดขึ้นตามตัว คล้ายรอยฟกช้ำ
- มีอาการคอแข็ง อาเจียน ซึมลง มือเท้าเย็น
หากพบว่ามีอาการเข้าข่ายข้างต้นต้องรีบไปโรงพยาบาลทันที ห้ามรอเด็ดขาด
วิธีป้องกันตนเองเบื้องต้น
เพื่อให้ปลอดภัยจากโรคไข้กาฬหลังแอ่น สสส. ได้แนะนำวิธีป้องกันที่ทำตามได้ง่าย ๆ ดังนี้
- หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วย ไม่ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น
- รักษาความสะอาด ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์
- สวมหน้ากากอนามัย โดยเฉพาะเมื่อต้องอยู่ในที่แออัดหรือที่ที่มีคนพลุกพล่าน
- หลีกเลี่ยงสถานที่คนแน่น เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อผ่านทางเดินหายใจ
- การฉีดวัคซีน เป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงในการสร้างภูมิคุ้มกัน
ข้อมูลจาก : สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: