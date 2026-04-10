ภัยเงียบ ไข้กาฬหลังแอ่น เช็ก 3 กลุ่มลุกลามไว เสี่ยงเสียชีวิตใน 24 ชม.

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 เม.ย. 2569 15:50 น.| อัปเดต: 10 เม.ย. 2569 16:17 น.
63
สสส. เตือนโรคไข้กาฬหลังแอ่นรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ใน 24 ชม.

สสส. เตือน โรคไข้กาฬหลังแอ่น เช็ก 3 กลุ่มลุกลามไว เสี่ยงเสียชีวิตใน 24 ชม. แนะสังเกตผื่นจ้ำเลือดและอาการคอแข็ง พร้อมวิธีป้องกันเบื้องต้น

รู้ทันป้องกันได้! สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ประกาศเตือนภัย โรคไข้กาฬหลังแอ่น เนื่องจากเป็นโรคที่มีความรุนแรงและลุกลามได้อย่างรวดเร็วมาก โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็ก วัยรุ่น และกลุ่มคนที่ต้องอยู่ร่วมกันในที่แออัดหรือใกล้ชิดกันบ่อยครั้ง ความน่ากลัวของโรคนี้คืออาการเริ่มต้นที่ดูคล้ายไข้หวัดทั่วไป ทำให้หลายคนชะล่าใจจนรักษาไม่ทัน

สสส. เน้นย้ำว่า โรคไข้กาฬหลังแอ่นอาจรุนแรงถึงขั้นทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ภายในเวลาเพียง 24–48 ชั่วโมง ดังนั้นการสังเกตอาการจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุด

วิธีสังเกตอาการ หวัด หรือ ไข้กาฬหลังแอ่น?

  • มีไข้สูง ปวดศีรษะ และเจ็บคอ (คล้ายไข้หวัด)
  • มีผื่นจ้ำเลือดขึ้นตามตัว คล้ายรอยฟกช้ำ
  • มีอาการคอแข็ง อาเจียน ซึมลง มือเท้าเย็น

หากพบว่ามีอาการเข้าข่ายข้างต้นต้องรีบไปโรงพยาบาลทันที ห้ามรอเด็ดขาด

วิธีป้องกันตนเองเบื้องต้น

เพื่อให้ปลอดภัยจากโรคไข้กาฬหลังแอ่น สสส. ได้แนะนำวิธีป้องกันที่ทำตามได้ง่าย ๆ ดังนี้

  • หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วย ไม่ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น
  • รักษาความสะอาด ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์
  • สวมหน้ากากอนามัย โดยเฉพาะเมื่อต้องอยู่ในที่แออัดหรือที่ที่มีคนพลุกพล่าน
  • หลีกเลี่ยงสถานที่คนแน่น เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อผ่านทางเดินหายใจ
  • การฉีดวัคซีน เป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงในการสร้างภูมิคุ้มกัน
เตือนโรคไข้กาฬหลังแอ่น เสี่ยงเสียชีวิตใน 24 ชม.
ข้อมูลจาก : สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth

สสส. เตือนโรคไข้กาฬหลังแอ่นรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ใน 24 ชม. ข่าว

ภัยเงียบ ไข้กาฬหลังแอ่น เช็ก 3 กลุ่มลุกลามไว เสี่ยงเสียชีวิตใน 24 ชม.

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 เม.ย. 2569 15:50 น.| อัปเดต: 10 เม.ย. 2569 16:17 น.
63
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

