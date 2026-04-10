ข่าวต่างประเทศ

อนาคตดับ อดีตไอดอลเจอคุก 1 ปี เมาซิ่งรถ ช่วงคุมประพฤติคดียาเสพติด

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 เม.ย. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 10 เม.ย. 2569 15:04 น.
50
ศาลเกาหลีใต้สั่งจำคุก นัมแทฮยอน อดีตวง WINNER หลังเมาแล้วขับ

แฟนคลับช็อก! นัมแทฮยอน อดีตวง WINNER ถูกตัดสินจำคุก 1 ปี หลังเมาแล้วขับชนเกาะกลาง ช่วงคุมประพฤติคดียาเสพติด พบเผยประวัติทำผิดซ้ำ อนาคตในวงการดับ

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2569 ศาลแขวงกรุงโซลตะวันตก ประเทศเกาหลีใต้ มีคำพิพากษาตัดสินจำคุก นัมแทฮยอน (Nam Tae-hyun) นักร้องหนุ่มวัย 32 ปี อดีตสมาชิกวงไอดอลชื่อดัง WINNER เป็นเวลา 1 ปี ซึ่งน้อยกว่าที่อัยการเสนอเรียกรับโทษ 1 ปี 6 เดือน และสั่งปรับเป็นเงิน 1 ล้านวอน (ประมาณ 27,000 บาท) ข้อหาละเมิดกฎหมายจราจรทางบกจากการเมาแล้วขับ ในช่วงเวลาที่เขายังอยู่ระหว่างการคุมประพฤติจากคดีใช้ยาเสพติดก่อนหน้านี้

แม้จะมีโทษจำคุกแต่ศาลยังไม่ได้ออกหมายกักขังในทันที เนื่องจากพิจารณาว่าไม่มีความเสี่ยงในการทำลายหลักฐานหรือหลบหนี ทำให้เขายังไม่ต้องเข้าเรือนจำจนกว่าคำตัดสินจะถึงที่สุด

คำตัดสินของศาลระบุชัดเจนว่า ระดับความอันตรายที่เกิดขึ้นจากการละเมิดกฎหมายจราจรในครั้งนี้อยู่ในเกณฑ์ที่สูงมาก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับบทลงโทษที่เข้มงวด แม้ว่านัมแทฮยอนจะให้การยอมรับผิดและแสดงความสำนึกผิดต่อการกระทำ แต่ด้วยความร้ายแรงของเหตุการณ์ โดยเฉพาะการใช้ความเร็วเกินกำหนด ทำให้เขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงโทษจำคุกได้

ย้อนกลับไปเมื่อเช้ามืดวันที่ 27 เมษายน 2568 เวลาประมาณ 04.10 น. บริเวณใกล้สะพานดงจัก นักร้องหนุ่มขับรถด้วยความเร็วสูงถึง 182 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในถนนที่จำกัดความเร็วเพียง 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดถึง 102 กม./ชม. อีกทั้งเขาพยายามขับรถแซงรถคันอื่นจนเสียหลักพุ่งชนเข้ากับแผงกั้นเกาะกลางถนน

ผลการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงถึง 0.122% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์เพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ของเกาหลีใต้ที่กำหนดไว้เพียง 0.08%

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในขณะที่เขายังอยู่ระหว่างช่วงคุมประพฤติ 2 ปี จากคดีใช้ยาเสพติดที่เคยถูกตัดสินจำคุก 1 ปีไปเมื่อเดือนมกราคม 2567

นัมแทฮยอน อดีตวง WINNER
ภาพจาก Instagram : souththth

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่นัมแทฮยอนมีปัญหาเรื่องการดื่มแล้วขับ เพราะในเดือนมีนาคม 2566 เขาเคยถูกปรับเงิน 6,000,000 วอน (ประมาณ 160,000 บาท) มาแล้วครั้งหนึ่ง หลังจากขับรถชนรถแท็กซี่ในย่านกังนัมขณะมึนเมา

ในถ้อยแถลงสุดท้ายต่อศาลเมื่อเดือนที่แล้ว นัมแทฮยอนยอมรับทุกข้อกล่าวหาพร้อมระบุว่า “ผมรู้ดีว่าการกระทำในอดีตเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ผมจะปรับปรุงตัวเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก”

สำหรับเส้นทางบันเทิงของนัมแทฮยอน เขาเปิดตัวเป็นสมาชิกวง WINNER ในสังกัด YG Entertainment เมื่อปี 2557 ก่อนจะลาออกจากวงในอีก 2 ปีต่อมา และตั้งวงดนตรีใหม่ชื่อ South Club แต่สุดท้ายต้องยุติกิจกรรมในวงการบันเทิงลง เนื่องจากเผชิญกับข่าวอื้อฉาวและคดีความที่เกิดขึ้น

นัมแทฮยอน อดีตวง WINNER-2
ภาพจาก Instagram : souththth

ข้อมูลจาก : chosun และ koreatimes

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 เม.ย. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 10 เม.ย. 2569 15:04 น.
50
