งามไส้! สาวไทย เมาแล้วขับ BMW ชนรถจอดรอไฟแดงในเกาหลีใต้
ตำรวจคิมโพเปิดเผย 30 มี.ค. 2026 หญิงไทยพำนักเกินวีซ่าขับรถทะเบียนระงับ-ไร้ใบขับขี่-แอลกอฮอล์เกินกฎหมาย พร้อมผู้โดยสารอีก 2 คนพำนักผิดกฎหมายเตรียมผลักดันออกนอกเกาหลีใต้
สถานีตำรวจคิมโพ จังหวัดคยองกี เปิดเผยเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2026 ว่าได้ยื่นขอหมายจับ หญิงสัญชาติไทยวัย 30 ปี ใช้นามสมมติว่า “นางสาว A” หลังก่อเหตุเมาแล้วขับ ไม่มีใบขับขี่ และใช้รถยนต์ที่ทะเบียนถูกระงับ จนเกิดอุบัติเหตุชนรถยนต์ของชาวเกาหลีที่จอดรอสัญญาณไฟแดง
เหตุเกิดเมื่อวันที่ 29 มีนาคม เวลาประมาณ 07.20 น. นางสาว A ขับรถยนต์ BMW บนถนนในเขตทงจินอึบ เมืองคิมโพ ขณะมึนเมาและไม่มีใบขับขี่ ก่อนพุ่งชนท้ายรถเกีย คาร์นิวัลที่จอดรอสัญญาณไฟอยู่ หลังเกิดเหตุเธอขับหลบหนีจากจุดเกิดอุบัติเหตุทันที แต่ฝ่ายผู้เสียหายซึ่งเป็นคนขับรถคาร์นิวัลแจ้งตำรวจ จนเจ้าหน้าที่ตามจับกุมตัวได้ในเวลาต่อมา
เมื่อตำรวจตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของนางสาว A ในที่เกิดเหตุ พบว่ามีค่าสูงกว่า 0.08% ซึ่งเป็นระดับที่กฎหมายเกาหลีใต้กำหนดให้เพิกถอนใบขับขี่ ตำรวจจึงแจ้งข้อหาฝ่าฝืนกฎหมายจราจรทางบก กฎหมายการจัดการยานยนต์ และกฎหมายคนเข้าเมือง
ระหว่างจับกุม ตำรวจตรวจสอบรถ BMW คันดังกล่าวแล้วพบว่าเป็นรถที่ถูกจำหน่ายออกจากระบบทะเบียน หมายความว่าทะเบียนถูกระงับแล้วและไม่มีสิทธิ์ใช้งานบนท้องถนนตามกฎหมาย นางสาว A ได้รับโอนรถคันนี้มาจากชาวต่างชาติรายอื่นที่เคยอยู่ในเกาหลีแต่กลับประเทศไปแล้ว แล้วนำมาขับขี่ต่อโดยผิดกฎหมาย
นอกจากนี้ ตำรวจยังพบผู้โดยสารอีก 2 คนในรถ เป็นชายและหญิงสัญชาติไทย วัย 30 ปี ทั้งคู่มีสถานะพำนักผิดกฎหมายเช่นกัน ตำรวจจึงส่งตัวทั้งสองให้เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
จากการสืบสวนพบว่าทั้ง 3 คนเดินทางเข้าเกาหลีใต้ด้วยวีซ่าท่องเที่ยว แต่พำนักอยู่เกินกำหนด (Overstay) โดยไม่ยอมเดินทางกลับไทย ลักษณะนี้ตรงกับกลุ่มที่เรียกกันว่า “ผีน้อย” คือแรงงานไทยที่เข้าเกาหลีใต้ด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแล้วอยู่ต่อเกินกำหนดเพื่อทำงาน
ในส่วนตัวรถ BMW ที่นางสาว A ใช้ก่อเหตุ เป็นรูปแบบที่พบเห็นในกลุ่มแรงงานผิดกฎหมาย คือ เมื่อแรงงานผิดกฎหมายรายหนึ่งกลับประเทศ จะโอนรถที่ซื้อไว้ราคาถูกให้กับแรงงานผิดกฎหมายรายอื่นที่ยังอยู่ โดยไม่ผ่านการโอนกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ทำให้รถเหล่านี้กลายเป็นรถ “เถื่อน” ที่ทะเบียนถูกระงับหรือจำหน่ายออกจากระบบ ไม่มีประกันภัย และหากเกิดอุบัติเหตุ ผู้เสียหายชาวเกาหลีก็ต้องแบกรับภาระความเสียหายเอง
เจ้าหน้าที่ตำรวจคิมโพระบุว่า เนื่องจากนางสาว A มีสถานะพำนักผิดกฎหมาย คาดว่าจะส่งมอบตัวให้หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อผลักดันออกนอกประเทศต่อไป
สำหรับกฎหมายเกาหลีใต้ กรณีเมาแล้วขับที่มีค่าแอลกอฮอล์ในเลือด 0.08% ขึ้นไป ถือเป็นระดับที่ต้องเพิกถอนใบขับขี่ และมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 10 ล้านวอน หากเป็นกรณีชาวต่างชาติที่มีสถานะพำนักผิดกฎหมายอยู่แล้ว การถูกดำเนินคดีอาญาจะนำไปสู่การผลักดันออกนอกประเทศและถูกขึ้นบัญชีห้ามเข้าเกาหลีใต้
อ่านข่าวต่างประเทศอื่น ๆ
- เนสท์เล่เตือนระวังของโจร! คนร้ายดักปล้น ‘คิทแคท’ รุ่น F1 ล็อตใหญ่ 12 ตัน
- อิหร่านฮึ่ม! เตรียมยกระดับ เล็งเป้าถล่มบ้านนักการเมืองมะกัน-อิสราเอล
- อิสราเอล เผย ประชาชนได้รับบาดเจ็บ 180 ราย หลังถูกขีปนาวุธอิหร่านถล่มสองลูก
ข้อมูลจาก : FB เพจ “เกาหลี มีเรื่องเล่า”, NEWSIS
