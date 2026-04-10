“จุลพันธ์” เร่งประสานนำร่าง 3 ลูกเรือ “มยุรีนารี” กลับไทย คาดถึงช่วงสงกรานต์
จุลพันธ์ เร่งประสานนำร่าง 3 ลูกเรือ มยุรี นารี กลับประเทศไทย หลังถูกพบว่าเสียชีวิตบนเรือ คาดถึงช่วงสงกรานต์ เพื่อนำไปประกอบพิธีศาสนาต่อไป
จากกรณีที่นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ แจ้งข่าวว่าลูกเรือทั้ง 3 คน ที่ติดอยู่บนเรือมยุรี นารี เสียชีวิตแล้ว หลังจากที่เรือถูกยิงขณะเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซนั้น
นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวว่า ต้องขอบคุณที่บริษัทเอกชนที่ให้ความร่วมมือ ประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศ คาดว่าจะสามารถนำร่างกลับมาได้ในช่วงสงกรานต์เพื่อนำไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
สำหรับการชดเชยเยียวยาก็เป็นไปตาม ตามพ.ร.บ.แรงงานทางทะเล พ.ศ.2558 ซึ่งทางบริษัทต้นสังกัดก็ได้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างครบถ้วน โดยมีการชดเชยที่คาดว่า น่าจะเพียงพอที่จะทำให้ครอบครัวมีกำลังเดินต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม วันนี้กรมสวัสดิการแรงงานจะเข้าไปหารือในรายละเอียดเชื่อว่าจะจบลงด้วยดี
ปัจจุบันมีจำนวนแรงงานที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ตะวันออกกลางกว่า 66,000 คน ซึ่งที่ผ่านมา มีการแสดงความจำนงขอกลับประเทศไทยเพียง 900 กว่าคน และล่าสุดขอกลับเพิ่ม 60 คน แต่ขณะนี้สถานการณ์เปลี่ยนแปลง จึงให้มีการสำรวจเพิ่มเติมว่าจะมีการขอกลับเพิ่มหรือไม่ ดังนั้นตัวเลขแรงงานที่แสดงความจำนงขอกลับจึงยังไม่แน่นอนอย่าคิดว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อย
ทั้งนี้ ภายหลังจากที่แรงงานกลับมาประเทศแล้วในระยะยาวกระทรวงแรงงานจะได้เตรียมแผนจะเตรียมแผนรองรับรองรับการทำงานทั้งการอัพสกิล รีสกิลในประเทศและมองหาแรงงานใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “สีหศักดิ์” ยืนยัน 3 ลูกเรือไทย “มยุรี นารี” เสียชีวิตแล้ว ลุ้นเปิดทางเรือไทยตกค้าง
- กต. แจ้งข่าวเศร้าพบชิ้นส่วนมนุษย์ บนเรือ “มยุรี นารี” ขณะค้นหา 3 ลูกเรือ
- พบเรือสินค้าไทย “มยุรี นารี” เกยตื้น ชายฝั่งเกาะเกชม์ หลังถูกอิหร่านโจมตี
