ข่าวการเมือง

“จุลพันธ์” เร่งประสานนำร่าง 3 ลูกเรือ “มยุรีนารี” กลับไทย คาดถึงช่วงสงกรานต์

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 10 เม.ย. 2569 10:26 น.| อัปเดต: 10 เม.ย. 2569 10:26 น.
65

จุลพันธ์ เร่งประสานนำร่าง 3 ลูกเรือ มยุรี นารี กลับประเทศไทย หลังถูกพบว่าเสียชีวิตบนเรือ คาดถึงช่วงสงกรานต์ เพื่อนำไปประกอบพิธีศาสนาต่อไป

จากกรณีที่นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ แจ้งข่าวว่าลูกเรือทั้ง 3 คน ที่ติดอยู่บนเรือมยุรี นารี เสียชีวิตแล้ว หลังจากที่เรือถูกยิงขณะเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซนั้น

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวว่า ต้องขอบคุณที่บริษัทเอกชนที่ให้ความร่วมมือ ประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศ คาดว่าจะสามารถนำร่างกลับมาได้ในช่วงสงกรานต์เพื่อนำไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

สำหรับการชดเชยเยียวยาก็เป็นไปตาม ตามพ.ร.บ.แรงงานทางทะเล พ.ศ.2558 ซึ่งทางบริษัทต้นสังกัดก็ได้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างครบถ้วน โดยมีการชดเชยที่คาดว่า น่าจะเพียงพอที่จะทำให้ครอบครัวมีกำลังเดินต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม วันนี้กรมสวัสดิการแรงงานจะเข้าไปหารือในรายละเอียดเชื่อว่าจะจบลงด้วยดี

ปัจจุบันมีจำนวนแรงงานที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ตะวันออกกลางกว่า 66,000 คน ซึ่งที่ผ่านมา มีการแสดงความจำนงขอกลับประเทศไทยเพียง 900 กว่าคน และล่าสุดขอกลับเพิ่ม 60 คน แต่ขณะนี้สถานการณ์เปลี่ยนแปลง จึงให้มีการสำรวจเพิ่มเติมว่าจะมีการขอกลับเพิ่มหรือไม่ ดังนั้นตัวเลขแรงงานที่แสดงความจำนงขอกลับจึงยังไม่แน่นอนอย่าคิดว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อย

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่แรงงานกลับมาประเทศแล้วในระยะยาวกระทรวงแรงงานจะได้เตรียมแผนจะเตรียมแผนรองรับรองรับการทำงานทั้งการอัพสกิล รีสกิลในประเทศและมองหาแรงงานใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

"จุลพันธ์" เร่งประสานนำร่าง 3 ลูกเรือ "มยุรีนารี" กลับไทย คาดถึงช่วงสงกรานต์

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

